Σοκ στην Αγγλία: Αποβολή της Σαουθάμπτον από τα play-off της Championship λόγω του σκανδάλου «Spygate»

Ραγδαίες εξελίξεις στην Αγγλία. Η Σαουθάμπτον αποβλήθηκε από τον τελικό των play-off της Championship, καθώς κρίθηκε ένοχη για κατασκοπεία εις βάρος πολλών αντιπάλων της κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26. Και όχι μόνο της… Μίντλεσμπρο! Επιπλέον, η EFL της επέβαλε ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών, η οποία θα ισχύσει από την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Ανοίγοντας μια νέα εποχή στις τιμωρίες για το αγγλικό ποδόσφαιρο, με το Spygate να αλλάξει όσα γνωρίζαμε έως τώρα.

Η Μίντλεσμπρο, η οποία είχε ηττηθεί από τη Σαουθάμπτον στον ημιτελικό των play-off, αποκαθίσταται και παίρνει τη θέση της στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χαλ Σίτι το Σάββατο με έπαθλο το πολυπόθητο εισιτήριο για την Premier League. Ο τελικός παραμένει προγραμματισμένος για τις 23 Μαΐου, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση εάν η Σαουθάμπτον ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η EFL είχε αρχικά απαγγείλει κατηγορίες στη Σαουθάμπτον για κατασκοπεία στην προπόνηση της Μίντλεσμπρο πριν από το πρώτο σκέλος του ημιτελικού. Στις 17 Μαΐου, ωστόσο, προστέθηκαν νέες κατηγορίες για επιπλέον παραβάσεις μέσα στη σεζόν 2025-26, οι οποίες αφορούσαν τους αγώνες της με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ (Δεκέμβριος 2025) και την Ίπσουιτς (Απρίλιος 2026). Η Σαουθάμπτον παραδέχθηκε την παραβίαση των κανονισμών, οι οποίοι «απαιτούν από τους συλλόγους να ενεργούν με απόλυτη καλή πίστη και απαγορεύουν την παρακολούθηση της προπόνησης άλλης ομάδας εντός 72 ωρών από έναν προγραμματισμένο αγώνα».

Όπως πρόσθεσε η EFL, η Σαουθάμπτον διατηρεί το δικαίωμα έφεσης. Οι εμπλεκόμενες πλευρές εργάζονται ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, ενδέχεται να υπάρξει νέα τροποποίηση σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα του Σαββάτου.

Όπως είχε αναφέρει το in.gr, η υπόθεση αυτή έχει ανάψει «φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αφήνοντας κυριολεκτικά στον αέρα τον τελικό των play-off της Championship. Τον αγώνα των 300.000.000 ή αλλιώς, το ακριβότερο ποδοσφαιρικό ματς στον κόσμο, καθώς η άνοδος στην Premier League εξασφαλίζει στον νικητή έσοδα που αγγίζουν τις 300.000.000 λίρες. Η Μίντλεσμπρο δικαιώθηκε για την απίστευτη ιστορία κατασκοπείας. Αλλά το δικαστικό σίριαλ δεν τελείωσε ακόμη…