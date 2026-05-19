Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Πολιτική 19 Μαΐου 2026, 20:16

Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα

Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Δημήτρης Τερζής
«Όλοι οι εκλεγμένοι έχουν ιδρώσει τη φανέλα της παράταξης», λένε πηγές της ΝΔ για τα άτομα που αποτελούν τη νέα Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος. Προφανώς εκεί εντάσσονται και οι επικεφαλής του μηχανισμού προπαγάνδας της ΝΔ που ακούει στο όνομα «Ομάδα Αλήθειας». Οι κ.κ. Κίμων Μπένος και Κώστας Δογάνης για τους οποίους έχουν γραφτεί τόσα πολλά κι έχουν ακουστεί άλλα τόσα, εξελέγησαν και μάλιστα σε υψηλές θέσεις, γεγονός που ερμηνεύεται από πολλούς ως μια επίσημη πολιτική αναγνώριση της δράσης και επιρροής της ομάδας στο εσωτερικό της ΝΔ.

Προφανώς και η συγκεκριμένη εξέλιξη χαροποιεί άτομα εντός της ΝΔ με πρώτο και καλύτερο τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και Τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη ή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, στελέχη δηλαδή πρώτης γραμμής που έχουν επίσημα στηρίξει τη δράση της Ομάδας Αλήθειας.

Αναμενόμενη ανέλιξη

Η ανέλιξη των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας ήταν κάτι το αναμενόμενο για αρκετούς εντός ΝΔ. Ας μην ξεχνάμε πως οι κ.κ. Μπένος και Δογάνης έχουν πλούσιο κομματικό παρελθόν, που συνδυάστηκε με τον βιοπορισμό τους. Όπως έχουν καταδείξει δημοσιεύματα του Τύπου από το 2010 τουλάχιστον οι εν λόγω είχαν και επαγγελματική σχέση με το κόμμα της ΝΔ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, ο κ. Μπένος βρέθηκε «πρώτη φορά ως μισθωτός στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 2012, όταν μεταπήδησε, μετά την εκλογική νίκη του Αντώνη Σαμαρά, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και εν συνεχεία, το 2014, στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφερόταν πως «μετά τις εκλογές όμως του Ιανουαρίου του 2015, όταν κυβέρνηση ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κίμων Μπένος επανήλθε ως μισθωτός στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας (από τον Φεβρουάριο) μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016».

Η εμπλοκή με την V+O και την Blue Skies

Ο κ. Μπένος φέρεται να προσλήφθηκε από την εταιρεία V+O (των Βαρβιτσιώτη-Ολύμπιου, που… συμπτωματικά υπήρξαν στόχοι του Predator) τον Οκτώβριο του 2016 έως και τον Φεβρουάριο του 2018, πριν καταλήξει στην «αμαρτωλή» Blue Skies, στην οποία εμφανιζόταν έως την Άνοιξη του 2025.

Αναφορικά με τον Κώστα Δογάνη το ρεπορτάζ της «Δημοκρατίας» σημείωνε αναφέρει πως η μισθωτή (τουλάχιστον) επαγγελματική σταδιοδρομία του φαίνεται πως ξεκινάει στη Νέα Δημοκρατία το 2012 για λίγους μήνες, αφού μετά τις εκλογές του 2012 μεταπηδά στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στη συνέχεια στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού. Μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015  επιστρέφει ως μισθωτός υπάλληλος στα γραφεία της ΝΔ, όπου παραμένει έως την άνοιξη του 2016, όσο δηλαδή ξαναστήνεται πιο μεθοδικά και εντατικά η «Ομάδα Αλήθειας».

Επειτα από μία στάση σε τεχνική εταιρία από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2018, εμφανίζεται το 2019 για μικρό χρονικό διάστημα λίγων μηνών στη Render ΙΚΕ που δημιούργησε μαζί με τον Μπένο και εν συνεχεία, το φθινόπωρο του 2019, στην Blue Skies, με «εκτοξευμένο» κι αυτός μισθό, όπου φαίνεται πως παρέμενε τουλάχιστον μέχρι το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Inside Story, όταν και αποκαλύφθηκε το «τρίγωνο» ΝΔ-Blue Skes-V+O.

Τα μαύρα ταμεία και η έρευνα

Δημοσιεύματα έκαναν λόγο για έναν οργανωμένο μηχανισμό πολιτικής επικοινωνίας και ψηφιακής προπαγάνδας υπέρ της ΝΔ με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικού αφηγήματος στα social media, την επιθετική αντιμετώπιση πολιτικών αντιπάλων και τη διασπορά παραπλανητικού περιεχομένου. Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του in περί «μαύρου ταμείου» και έμμεσης χρηματοδότησης κομματικών επικοινωνιακών μηχανισμών μέσω ιδιωτικής εταιρείας, καθώς και συγκεκριμένες αναφορές για συμβάσεις της Blue Skies με φορείς του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ομάδα Αλήθειας» ξεκίνησε ως μια επιθετική διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτικής αντιπαράθεσης, με βασικό εργαλείο τα social media, τα αποσπάσματα δηλώσεων και τη στοχευμένη επικοινωνιακή πίεση προς πολιτικούς αντιπάλους και γενικότερα πρόσωπα που «ακύρωναν» το εκάστοτε κυβερνητικό αφήγημα.

Για τους υποστηρικτές της κυβέρνησης λειτουργεί ως αποτελεσματικός μηχανισμός «απάντησης» στην αντιπολίτευση και στα μέσα ενημέρωσης. Για τους επικριτές της, όμως, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κομματικής προπαγάνδας της ψηφιακής εποχής: μια οργανωμένη παραγωγή πολιτικού περιεχομένου που συχνά κινείται στα όρια της παραπληροφόρησης, της αποσπασματικής παρουσίασης γεγονότων και της δημιουργίας τοξικού κλίματος στον δημόσιο διάλογο.

Η μέθοδος

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η πολιτική ταυτότητα της ομάδας, αλλά η μέθοδος. Η σύγχρονη κομματική προπαγάνδα δεν λειτουργεί πλέον αποκλειστικά μέσα από κομματικές εφημερίδες ή τηλεοπτικές εμφανίσεις. Λειτουργεί μέσα από memes, βίντεο λίγων δευτερολέπτων, επιλεκτικές περικοπές δηλώσεων, μαζική αναπαραγωγή αναρτήσεων και ψηφιακούς «στρατούς» που διαμορφώνουν τάσεις και εντυπώσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η διάκριση ανάμεσα στην πολιτική επιχειρηματολογία και τα fake news γίνεται συχνά θολή.

Η αντιπολίτευση έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την «Ομάδα Αλήθειας» για συστηματική διασπορά παραπλανητικού περιεχομένου και για πρακτικές δολοφονίας χαρακτήρων απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους. Από την άλλη πλευρά, η ΝΔ απορρίπτει τις κατηγορίες και παρουσιάζει τη δράση της ομάδας ως μέρος της ελεύθερης πολιτικής αντιπαράθεσης στον ψηφιακό χώρο.

Επέκταση

Όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπερασπιζόμενος την Ομάδα, «πρέπει ως λογική να επεκταθεί σε κάθε μας δραστηριότητα».

Ωστόσο, η πολιτική σημασία της εκλογής των επικεφαλής της σε επίσημο όργανο του κόμματος είναι βαθύτερη. Δείχνει ότι οι μηχανισμοί ψηφιακής επιρροής δεν λειτουργούν πλέον στο περιθώριο της πολιτικής ζωής αλλά στο κέντρο της. Και αυτό ίσως είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο: ότι η κανονικοποίηση της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης δεν εμφανίζεται πλέον ως παρέκκλιση, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης πολιτικής στρατηγικής.

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19.05.26

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Στράτος Ιωακείμ
Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Βασίλης Ρίζος
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

