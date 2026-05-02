Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Πολιτική Γραμματεία 02 Μαΐου 2026, 12:23

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Στην υπεράσπιση της «Ομάδας Αλήθειας» προχώρησε για ακόμη μια φορά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιτιθέμενος ταυτόχρονα στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική», κάνοντας λόγο για «πολιτικό κατήφορο».

Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για την επιλογή των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, ο Π. Μαρινάκης, μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως «δεν θέλω να πω παραπάνω για τον πολιτικό κατήφορο και την τοξική ρητορική», προσθέτοντας ότι «έχει πλάκα μάλιστα ότι προσπαθούν να το ισοσκελίσουν, αναφερόμενοι στην Ομάδα Αλήθειας, μια σελίδα η οποία δεν έχει κρυφτεί ποτέ και αναδεικνύει την αλήθεια. Αυτό που έχει γίνει με τις ανεξάρτητες αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο, ως προς το θράσος και την κυνικότητα του κ. Ανδρουλάκη».

Συμπλήρωσε ότι «έχουμε έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές, ακέφαλες, για χρόνια. Δηλαδή δεν έχουν επικεφαλής. Η θητεία του επικεφαλής έχει λήξει, στη μία ένα χρόνο, λίγο παραπάνω και στις άλλες δύο τέσσερα χρόνια. Το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση. Γιατί οι ανεξάρτητες αρχές από τη διάσκεψη των προέδρων για να εκλεγεί ο επικεφαλής ο νέος, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Εμείς λοιπόν στους είκοσι εννιά έχουμε δεκάξι. Άρα δεν μπορούμε μόνοι μας. Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μια συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, προσωπικά. Ζητήθηκε, και σωστά, από το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει και μια πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από σαράντα και για τις τρεις θέσεις βιογραφικά και καταλήξαμε με τον κ. Ανδρουλάκη, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Εγώ θα πω και τα πρόσωπα. Τον κ. Μακρυδημήτρη, που ήταν μια πρόταση κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο δική μας και την κ. Συγγούνα, που ήταν μια κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για να υπάρξει συνεννόηση. Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή, και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή και να προτείνει μια άλλη επιλογή. Αλλά το πιο φοβερό ποιο είναι; Ενώ υπαναχώρησε, αφήνοντας ακέφαλες τις ανεξάρτητες αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε. Τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μην με ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές με εμάς, έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες. Έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση».

Σε σχέση με το άνοιγμα του διαλόγου από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την 4ημερη εργασία τόνισε πως είναι μία πρόταση που πρόκειται να αυξήσει τα προβλήματα της κοινωνίας καθώς αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερους εργαζόμενους, ωστόσο δεν βρίσκουν, κάτι που θα επιδεινωθεί εάν μειωθούν οι ημέρες εργασίας.

«Έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας, άρα ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός, και υποβάλλει μια πρόταση η οποία οδηγεί στην εκτόξευση των προβλημάτων. Γιατί μια επιχείρηση που ψάχνει με το ζόρι να βρει αυτούς τους οκτώ εργαζόμενους που χρειάζεται για να λειτουργήσει με το ωράριο που υπάρχει τώρα και ισχύει και τις προβλέψεις που υπάρχουν εάν της πεις ότι το πενθήμερο γίνεται τετραήμερο, εκεί που θα ήθελε οκτώ για να λειτουργήσει, θα χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση δέκα. Και αν είναι και με βάρδιες και παραπάνω. Άρα εκεί που δυσκολευόταν να βρει αυτούς τους οκτώ, σκέφτεται πως θα βρει αυτούς τους δέκα. Το δεύτερο είναι το κόστος. Το κόστος ήδη είναι σημαντικό, αν και το έχουμε μειώσει, αλλά θα αυξηθεί το κόστος. Άρα θα έχουμε είτε λουκέτα, είτε ανεργία, είτε αν απορροφηθούν οι αιτίες που θα οδηγήσουν στα πρώτα δύο, επιπλέον της εισαγόμενης, παραπάνω ακρίβεια. Δηλαδή είναι εκτός στόχου και χρόνου. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν ήταν υπουργός Εργασίας ο Κωστής Χατζηδάκης, νομοθέτησε την τετραήμερη εργασία, όχι υποχρεωτικά, όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζόμενων. Άρα, όταν μπορεί να γίνει και συμφωνούν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, εμείς το έχουμε νομοθετήσει. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τότε, δεν το ψήφισε αυτό. Δηλαδή, δεν έχουν ψηφίσει την προαιρετική κατόπιν συμφωνίας, η οποία είναι σωστή η κίνηση. Δεν ψήφισαν την προαιρετική και έρχονται τώρα για να ρίξουν ένα πυροτέχνημα. Το μάζεψαν ήδη πάντως. Δηλαδή είδα μετά πως ξανά τοποθετήθηκε και ο κ. Ανδρουλάκης. Είπε εντάξει, δεν εννοούσαμε ακριβώς αυτό», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και εάν ενστερνίζεται την άποψη ότι το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού στην κάλπη θα είναι δεύτερο, έκανε λόγο για «μάχη πλειοδοσίας» αλλά «και στο ποιος θα πετάξει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά».

«Είπα προχθές στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ότι τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση ή μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Η πολιτική δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης. Η πολιτική είναι οι πολιτικές. Και όπως μιλάνε από μόνες τους οι πολιτικές του κ. Τσίπρα, που μας έφεραν 27ους στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης. Προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα με τα προβλήματά της Σίγουρα, δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα επικρατήσει σε ένα γήπεδο που εμείς δε θέλουμε να συμμετέχουμε. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο. Στο γήπεδο του ρεαλισμού, της αυτοκριτικής, της δουλειάς και του αποτελέσματος. Ο κ. Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο. Δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων, του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Ανδρουλάκης. Η λογική λέει ότι συνήθως κερδίζει ο γνήσιος εκφραστής. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει κιόλας. Αλλά δεν θα κάνω εγώ αυτή την πρόβλεψη. Ούτε είναι δική μου δουλειά, ούτε είμαι και ειδικός», υπογράμμισε.

Αναφορικά με την πρόταση ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για την προανακριτική είπε πως δεν θα αργήσουν να απαντήσουν γιατί έχει γίνει η κατάθεσή της, εντός της εβδομάδας.

«Ούτως ή άλλως είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία που ήδη δύο διατελέσαντες υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, χωρίς να θεωρούμε ότι είναι ένοχοι κρίνονται από το φυσικό δικαστή, δηλαδή το δικαστικό συμβούλιο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, όπως με τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη, γιατί το λέει το άρθρο 86. Η Βουλή είναι αυτή η οποία κρίνει. Δεύτερον, δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνονται δύο πραγματικότητες. Η μία πραγματικότητα που απορρέει από τη μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα. Ότι όποιος δρα, προφανώς μπορεί να κάνει και λάθη και τα διορθώνει, αλλά έχει και θετικά αποτελέσματα. Και εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως και μια απόσταση από το ευκταίο και επιθυμητό αποτέλεσμα που για να την καλύψουμε πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να μην επηρεαζόμαστε από τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης και να κοιτάμε μόνο τη δουλειά μας. Αυτά τα δύο λένε οι δημοσκοπήσεις. Ο στόχος μας ποιος είναι; Όπως έγινε και το ’23, τον ένα χρόνο που μένει μέχρι τις επόμενες εκλογές, εμείς να ασχοληθούμε μόνο με τα προβλήματα του κόσμου και να υλοποιήσουμε πλήρως το πρόγραμμά μας. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα θα αξιολογηθούμε», τόνισε

«Δεν υπάρχει ζήτημα για τον κ. Σκέρτσο»

Μιλώντας για το «αντάρτικο» των 5 γαλάζιων βουλευτών και τα όσα είπαν για τον Άκη Σκέρτσο ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «δεν υπήρξε στοχοποίηση των βουλευτών. Δεν υπάρχει ζήτημα για τον κ. Σκέρτσο. Μη δαιμονολογούμε. Και όταν δημιουργούνται και κάποιες παρεξηγήσεις καλό είναι να λύνονται. Εδώ δεν θεωρώ ότι ήταν θέμα παρεξήγησης. Εξεφράστηκε μια άποψη μέσω μιας ευγενέστατης επιστολής από τους βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνυφασμένη με το διάλογο. Τον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο».

Σε σχέση με την ακρίβεια και τα μέτρα που θα παρθούν είπε πως ήδη έχουν ένα δισ. να δώσουν για το 2027 από το υπερπλεόνασμα.

Όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης στο MEGA:

Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Σύνταξη
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Κόμμα μέσα στον Μάιο προαναγγέλλει η Καρυστιανού – Νέες καταγγελίες για υπονόμευση
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Κόμμα μέσα στον Μάιο προαναγγέλλει η Καρυστιανού – Νέες καταγγελίες για υπονόμευση

Η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της καταγγέλλει για μια ακόμη φορά χωρίς να δίνει στοιχεία προσπάθειες διάσπασης του υπό ίδρυση κόμματος μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών.

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Πολιτική 02.05.26

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01.05.26

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»
Επικαιρότητα 01.05.26

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Νέα Αριστερά 01.05.26

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
Νέα Αριστερά 01.05.26

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα

O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

«Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας» - Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Τι Πρωτομαγιά, τι Eurovision για τον Μητσοτάκη: Μήνυμα με Akyla και εικονική πραγματικότητα για την αγορά εργασίας

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Euroleague 02.05.26

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σάμος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Ανακοίνωση Λιμενικού 02.05.26

Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες στη Σάμο - Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού

Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων – «Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο»
Ελλάδα 02.05.26 Upd: 14:25

«Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο - Έκαναν πάρτι παλιά» - Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας για το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

Αυτό είναι το κτίριο που λειτουργούσε το «κολαστήριο» ηλικιωμένων - Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης κατηγορουμένης

Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν

Σε μια κομβική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη ανάμεσα στους αξιωματούχους της παγκόσμιας ομοσπονδίας και τους ιθύνοντες αυτής του Ιράν, θα κριθεί η συμμετοχή της ασιατικής ομάδας στο καλοκαιρινό Μουντιάλ.

Κρήτη: Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου – Εκτεταμένα τα τραύματά του
Εκτός κινδύνου 02.05.26

Στη ΜΕΘ παραμένει ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου - Εκτεταμένα τα τραύματά του

Ο μεγαλόσωμος σκύλος - με πίεση σαγονιού που υπολογίζεται στα 240 κιλά - κατάφερε εκτεταμένες δαγκωματιές στο 4χρονο παιδί που έπαιζε μαζί του στην αυλή του σπιτιού του στην Κρήτη

Πανεπιστημιακές κάλπες
Αυτοδιοίκητο; 02.05.26

Πανεπιστημιακές κάλπες

Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Υποκλοπές: Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα – Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας»
Αποκάλυψη in 02.05.26

Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα - Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας» στη Βουλή

Το in αποκαλύπτει την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Την παραίτησή του ζητά ο ΔΣΑ, «ο ελεγχόμενος επέλεξε τα καθήκοντα του ελεγκτή», τόνισε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
