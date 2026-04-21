Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Μετά τα μέτρα σσπιρίνες με το Fuel Pass για την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε… νέα μέτρα στήριξης.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά, εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει των επίσημων ανακοινώσεων που θα γίνουν αύριο για το πλεόνασμα και τόνισε ότι «εφόσον έχουμε καλά νέα θα έχουμε πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και αύριο, ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα για την προώθηση».

Ο ίδιος φροντίζει πάντως να χαμηλώσει τον πήχη, σημειώνοντας ότι «θα είναι μέτρα τα οποία, όπως και όλα τα προηγούμενα, -χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών-, αν το ξαναλέω, επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται και διαβάζουμε όλοι, θα είναι μέτρα που θα έχουν και αυτά την αξία τους».

Οι πολίτες πάντως είδαν το Fuel Pass να… εξανεμίζεται σε ένα γέμισμα ενώ η εικόνα με τα είδη πρώτης ανάγκης δεν έχει αλλάξει, αφού οι τιμές χτυπούν κόκκινο.

Για άρση ασυλίας

Αναφορικά με την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που έχει προγραμματιστεί για αύριο – θέμα που έχει προκαλέσει εσωτερικές αναταράξεις – τόνισε ότι καταρχάς, δεν είναι θέμα γραμμής.

«Είναι ο σεβασμός σε αυτό το οποίο οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει για τον εαυτό τους και αυτό το οποίο έχουν ζητήσει είναι να αρθεί η ασυλία τους, όχι γιατί πιστεύουν ότι είναι ένοχοι, αλλά για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Άρα οι ίδιοι έχουν μιλήσει για τους εαυτούς τους πριν από όλους εμάς.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, δεν θα παράξουν κάποιο, οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή κάποια συνέπεια».

Από εκεί και πέρα, πρόσθεσε, «θεωρώ, αυτό είναι γνώμη δική μου, την εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, ότι από τη στιγμή που κάποιος ζητάει να αρθεί η ασυλία του -και ορθώς θεωρώ εγώ για να μην μείνει οποιαδήποτε ρετσινιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς να θέλω να πάρω θέση για την ουσία της υπόθεσης, θεσμικά θα ήταν απαράδεκτο – υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ αυτού που είχε διαρρεύσει ότι θα έρθει με αυτό το οποίο τελικά είδαν τα μάτια μας ως δικογραφία, αλλά παρόλα αυτά, επειδή αίρεται η ασυλία για να παρέχει κάποιος εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη, οι άνθρωποι αυτοί τοποθετήθηκαν, έκαναν κάποιες ανακοινώσεις, κατέληξαν ζητώντας την άρση της ασυλίας τους και από κει και πέρα οι βουλευτές, οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να αποφασίσουν θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν

