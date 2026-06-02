ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

«Οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στην Εφημερίδα των Συντακτών συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας πως «ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του Predator και των παράνομων παρακολουθήσεων δείχνει για ακόμη μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ, αμφισβητεί ευθέως τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης και εγκαλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης».

Και υπογραμμίζει πως «το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτά που λέει ο κ. Ντίλιαν. Είναι η βεβαιότητα με την οποία τα λέει».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, «αφού επί χρόνια επιχείρησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφού μπλόκαρε κάθε ουσιαστική κοινοβουλευτική διερεύνηση και αφού μετέτρεψε την επίκληση της ‘εθνικής ασφάλειας’ σε εργαλείο αποφυγής λογοδοσίας, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα νέο αδιέξοδο: εκβιάζεται δημόσια από έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης».

Όπως τονίζει, μάλιστα, «όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά».

Παράλληλα, σημειώνει πως είναι «αποκαλυπτική» η δήλωση του κ. Ντίλιαν «για τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα και τις πληροφορίες που κατέχει, τις οποίες οφείλει να διερευνήσει η δικαιοσύνη, εφόσον επαναφέρει στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο της ΕΥΠ», ενώ υπογραμμίζει πως «ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κ. Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει».

«Αν διαθέτει στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, κρατικούς λειτουργούς ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση οι αρμόδιες αρχές», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «αυτά πρέπει να διερευνηθούν χωρίς καθυστέρηση» και προσθέτει πως «η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής δημόσιους υπαινιγμούς για μια υπόθεση που τραυμάτισε το κράτος δικαίου και εξέθεσε διεθνώς τη χώρα».

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν έκλεισε επειδή το αποφάσισε το Μέγαρο Μαξίμου. Παραμένει ανοιχτό και όσον αφορά ποιος παρακολουθούσε ποιον και γιατί, αλλά και όσον αφορά ποιος φοβάται σήμερα τις αποκαλύψεις», τονίζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου διαμηνύοντας πως «η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Και η αλήθεια για το παρακρατικό δίκτυο των υποκλοπών θα αποκαλυφθεί, όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να την κρατήσει στο σκοτάδι».