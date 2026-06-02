Κολυμβητήριο και νέος κόμβος στη Θήβα

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός συμμετείχε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, όπου παρουσιάστηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030 και συζητήθηκε η αξιοποίησή του με στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Νωρίτερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση μεταξύ άλλων της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης, ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Ντασιώτης, οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Φανή Παπαθωμά και Κωνσταντίνος Μπακομήτρος και η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Λουκία Θεοδώρου, από κοινού με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου και μέλη της Δημοτικής Αρχής, επισκέφθηκαν:

Τα Λεύκτρα και συγκεκριμένα το χώρο του υπό κατασκευή γηπέδου μπάσκετ με αεροϋποστηριζόμενο θόλο, αρχικού προϋπολογισμού 649.771 ευρώ.

Το Δημοτικό Στάδιο Θήβας, όπου έχει ολοκληρωθεί το έργο προϋπολογισμού 449.126 ευρώ για την αντικατάσταση του τάπητα στίβου.

Το Μοσχοπόδι, όπου είναι σε εξέλιξη το έργο προϋπολογισμού 1.613.445 ευρώ για τη σύνδεση του περιαστικού δάσους με το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Την οδό Πολυνείκους, δίπλα από το Δημαρχείο Θηβαίων, όπου ξεκινά την επόμενη περίοδο έργο ανάπλασης ύψους 504.409 ευρώ.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός παρουσίασε το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030. Αποκρινόμενος δε σε αιτήματα της Δημοτικής Αρχής, Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων, αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της Περιφέρειας για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση έργων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση: