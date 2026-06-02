Κολυμβητήριο και νέος κόμβος στη Θήβα
Προγραμματισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση έργων.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός συμμετείχε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, όπου παρουσιάστηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030 και συζητήθηκε η αξιοποίησή του με στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Νωρίτερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση μεταξύ άλλων της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης, ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Ντασιώτης, οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Φανή Παπαθωμά και Κωνσταντίνος Μπακομήτρος και η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Λουκία Θεοδώρου, από κοινού με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου και μέλη της Δημοτικής Αρχής, επισκέφθηκαν:
- Τα Λεύκτρα και συγκεκριμένα το χώρο του υπό κατασκευή γηπέδου μπάσκετ με αεροϋποστηριζόμενο θόλο, αρχικού προϋπολογισμού 649.771 ευρώ.
- Το Δημοτικό Στάδιο Θήβας, όπου έχει ολοκληρωθεί το έργο προϋπολογισμού 449.126 ευρώ για την αντικατάσταση του τάπητα στίβου.
- Το Μοσχοπόδι, όπου είναι σε εξέλιξη το έργο προϋπολογισμού 1.613.445 ευρώ για τη σύνδεση του περιαστικού δάσους με το ιστορικό κέντρο της πόλης.
- Την οδό Πολυνείκους, δίπλα από το Δημαρχείο Θηβαίων, όπου ξεκινά την επόμενη περίοδο έργο ανάπλασης ύψους 504.409 ευρώ.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός παρουσίασε το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030. Αποκρινόμενος δε σε αιτήματα της Δημοτικής Αρχής, Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων, αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της Περιφέρειας για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση έργων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση:
- Κατασκευή Κολυμβητηρίου Θήβας, που έχει ώριμη μελέτη και αρχικό προϋπολογισμό 2.600.000 ευρώ.
- Αποκατάσταση Νερόμυλου Αγ. Θεοδώρων και περιβάλλοντος χώρου, που έχει επίσης έτοιμες μελέτες. Τόνισε ότι πρέπει να ιεραρχηθούν οι ανάγκες και έπειτα να γίνει από κοινού προσπάθεια για τη χρηματοδότησή του.
- Προσφυγικός Συνοικισμός Θήβας. Χρηματοδοτήθηκε και προχωρά η εκπόνηση masterplan βιώσιμης ανάπτυξης.
- Έργα εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας, που θα χρηματοδοτηθούν από το «ΠΠΑ 2026 – 2030», ώστε να καλυφθούν και ανάγκες της περιοχής
