Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Την χρηματοδότηση κατασκευής ανοιχτού κολυμβητηρίου από το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης με την ευκαιρία απαντήσεων σε Επίκαιρες Ερωτήσεις Βουλευτών.

Το ανοιχτό κολυμβητήριο πρόκειται να κατασκευαστεί δίπλα από το Δημοτικό Στάδιο του Μοσχάτου και κοντά στο ανοικτό και κλειστό γυμναστήριο της περιοχής αλλά και σε σχολεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του in.

Θα λειτουργεί για προπαίδευση νέων αθλητών, για άθληση κατοίκων όλων των ηλικιών, καθώς και για θεραπευτικούς σκοπούς. Θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές των κολυμβητικών δεξαμενών, εξυπηρετώντας και τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), επισήμανε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός.

Για τις σχετικές λεπτομέρειες ο Υφυπουργός είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Μοσχάτου- Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου.

Σε έκταση 2,5 στρεμμάτων

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in το νέο κολυμβητήριο αναμένεται να κατασκευαστεί -εφόσον όλα κυλίσουν ομαλά, σε έκταση 2,5 στρεμμάτων στο οικοδομικό τετράγωνο που απαρτίζουν οι οδοί: Κεφαλληνίας-Ιλισού-Καποδιστρίου και Μιαούλη.

Για το συγκεκριμένο οικόπεδο, σύμφωνα με πληροφορίες η δημοτική Αρχή έχει προβεί σε διερευνητικές επαφές με τους ιδιοκτήτες και ίσως να υπάρχει και ένα προσύμφωνο το οποίο θα ενεργοποιηθεί πιθανότητα εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου.

Τέλος οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συνολικό ποσό -αγοράς της γης και κατασκευής του κολυμβητηρίου- θα προσεγγίσει τα 4,5 εκατ. Ευρώ με χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών, αν ολοκληρωθούν όλα ομαλά το 2026.

