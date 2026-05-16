Χάος στη Λιβύη με οπαδική βία, άγρια επεισόδια και τραυματίες (vid)

Η βία κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στη Λιβύη άφησε αρκετούς τραυματίες κι εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από την Πέμπτη έως την Παρασκευή, στην πρωτεύουσα Τρίπολη, όπου ένα κυβερνητικό κτίριο πυρπολήθηκε, σύμφωνα με τις αρχές και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν αρχικά στο περιθώριο ενός αγώνα μεταξύ της ομάδας Αλ Ιτιχάντ με έδρα την Τρίπολη και της Αλ Σουέχλι από την πόλη Μισράτα (δυτικά), στο στάδιο Ταρχούνα, 80 χλμ. νότια της πρωτεύουσας της Λιβύης. Ο αγώνας διεξήχθη χωρίς θεατές, όπως συμβαίνει συχνά στη Λιβύη, για να αποφευχθούν αναταραχές.

Ωστόσο, το παιχνίδι «διακόπηκε στο 88ο λεπτό λόγω ενός πέναλτι που διεκδίκησαν οι παίκτες της Αλ Ιτιχάντ», πυροδοτώντας συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των οπαδών έξω από το στάδιο, σύμφωνα με το λιβυκό πρακτορείο ειδήσεων Λάνα.

#Breaking

🚨A soldier from the Libyan Army’s 444 Brigade was killed & seven others were injured when gunmen opened fire amid violent riots triggered by football fans at #Tarhuna_Stadium. #Tripoli #Libya https://t.co/4y3VCiphOb@Lyobserver

⚽️The chaos erupted during a match… pic.twitter.com/VnKBELDPk9 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 15, 2026

Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ένα βαν τηλεοπτικού σταθμού να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Περαιτέρω αναταραχή εξαπλώθηκε στη συνέχεια στην Τρίπολη, μπροστά από την έδρα της Αλ Ιτιχάντ και κοντά στα γραφεία του πρωθυπουργού, όπου μια πυρκαγιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ξέσπασε σε ένα παράρτημα, πάλι σύμφωνα με τον Λάνα.

Σε ανακοίνωσή του, το Προεδρικό Συμβούλιο της Λιβύης εξέφρασε τη λύπη του για τα «ατυχή περιστατικά» μετά από έναν αγώνα που «παρέκκλινε από τον αθλητικό του χαρακτήρα».

Ανέφερε τραυματισμούς «μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των πολιτών», αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων. Αυτές οι συγκρούσεις, που στόχευαν την «έδρα της κυβέρνησης» και οδήγησαν σε «εμπρησμό», αποτελούν σοβαρή επίθεση στην εξουσία και την κυριαρχία του κράτους, πρόσθεσε.

«Οποιαδήποτε αίσθηση αδικίας» θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του νόμου και των κανονισμών «και όχι μέσω βίας», δήλωσε περαιτέρω το Συμβούλιο, διευκρινίζοντας ότι έχει παραπέμψει το θέμα στον εισαγγελέα για «άμεση έρευνα».