newspaper
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Διεθνής Οικονομία 16 Μαΐου 2026, 07:00

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι τιμές των καυσίμων στην ΕΕ σημείωσαν ραγδαία άνοδο μετά την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές λιανικής πώλησης της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκαν σημαντικά κατά μέσο όρο σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου παρουσίασαν μικρή αύξηση σε σύγκριση με τα καύσιμα.

«Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή αποτελεί ουσιαστικά ένα σοκ στην προσφορά καυσίμων. Ως αποτέλεσμα, ο άμεσος αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή προσφορά φυσικού αερίου, και κατά συνέπεια στις λιανικές τιμές του φυσικού αερίου, είναι πιο έντονος σε σύγκριση με τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Ιωάννης Κόρας, ανώτερος αναλυτής της αγοράς ενέργειας στη VaasaETT, στο Euronews Business.

Πώς, λοιπόν, μεταβλήθηκαν οι τιμές της ενέργειας για τα νοικοκυριά μετά την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και τις αντιδράσεις της Τεχεράνης; Ποιες χώρες παρουσίασαν τις υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες;

Πτώσεις κα αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα

Σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Ενέργειας για τα Νοικοκυριά (HEPI), ο οποίος καταρτίζεται από την Energie-Control Austria, τη MEKH και τη VaasaETT, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς οικιακούς καταναλωτές μειώθηκαν κατά 3,1% κατά μέσο όρο στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ 2 Φεβρουαρίου 2026 και 1 Απριλίου 2026.

Δείκτης τιμών ενέργειας για τα νοικοκυριά (HEPI) από τις Energie-Control Austria, MEKH και VaasaETT, © 2026 VaasaETT
Πηγή: euornews

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τιμή μειώθηκε από 26,13 σεντ ανά kWh σε 25,31 σεντ/kWh.

Η πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν, σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση κατά 19%, ακολουθούμενη από την Κοπεγχάγη (15,9%), τη Στοκχόλμη (15,2%) και τη Λιουμπλιάνα (15%).

Το Ελσίνκι (11,9%), η Ρίγα (11,6%) και η Μαδρίτη (10,9%) σημείωσαν επίσης μειώσεις άνω του 10%.

Σύμφωνα με το euronews, ο Κόρας σημείωσε ότι η άνοιξη αντιπροσωπεύει συνήθως μια μεταβατική περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και σχετικά μέτρια ζήτηση, μετά τη χειμερινή περίοδο θέρμανσης και πριν από τις καλοκαιρινές αιχμές ζήτησης για ψύξη.

«Αυτή η εποχική δυναμική επιτρέπει σε αγορές όπως οι σκανδιναβικές και η Ιβηρική να επωφεληθούν από μειώσεις τιμών, αποδεικνύοντας αποτελεσματικά έναν βαθμό αποσύνδεσης από τις πιέσεις στις τιμές που οφείλονται στα καύσιμα», είπε.

Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Κύπρος, όπου οι κυβερνητικές παρεμβάσεις έχουν μετριάσει τον αντίκτυπο στα νοικοκυριά μέσω δημοσιονομικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων του φόρου ενέργειας ή του ΦΠΑ.

Η Ρώμη κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση με 7,9%. Η αύξηση ήταν επίσης πάνω από 3% στο Δουβλίνο (5,7%), τη Λισαβόνα (5,4%) και την Αθήνα (3,3%).

Δείκτης τιμών ενέργειας για τα νοικοκυριά (HEPI) από τις Energie-Control Austria, MEKH και VaasaETT, © 2026 VaasaETT Πηγή: euornews

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητες ή παρουσίασαν πολύ μικρές μεταβολές σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο κ. Κόρας τόνισε ότι οι αγορές με υψηλότερο μερίδιο παραγωγής από φυσικό αέριο, ιδίως εκείνες όπου το φυσικό αέριο καθορίζει συχνά την οριακή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. Ιταλία, Ιρλανδία και Ελλάδα), τείνουν να παρουσιάζουν ισχυρότερες αυξήσεις στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, στους λογαριασμούς των τελικών καταναλωτών.

Μεταβολή στις τιμές του φυσικού αερίου

Οι τιμές του φυσικού αερίου για τους τελικούς οικιακούς καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 6,8% στις πρωτεύουσες της ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, από 10,67 c€/kWh σε 11,40 c€/kWh.

Με εξαίρεση λίγες πόλεις, οι τιμές του φυσικού αερίου για τους οικιακούς τελικούς χρήστες σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις.

Οι Βρυξέλλες (28,8%), το Βερολίνο (28,6%) και η Αθήνα (21,3%) κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 20%.

Η αύξηση ξεπέρασε επίσης το 10% στη Βιέννη (16,9%), το Άμστερνταμ (14,8%) και τη Ρώμη (10,9%).

Οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου ήταν επίσης αξιοσημείωτες στο Βουκουρέστι (8,9%), τη Ρίγα (8,7%), το Λονδίνο (8,6%), το Παρίσι (7,9%) και το Ταλίν (7,2%), όλες πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αντίθετα, η Μαδρίτη σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση κατά 7,9%, ακολουθούμενη από τη Λιουμπλιάνα (4%) και τη Βαρσοβία (3,5%).

«Η απόκλιση μεταξύ των διακυμάνσεων των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου τον Απρίλιο υπογραμμίζει μια αξιοσημείωτη «διαρθρωτική αποσύνδεση» στις ευρωπαϊκές αγορές, που οφείλεται στις διαφορές στο μίγμα καυσίμων και στην κυβερνητική παρέμβαση», δήλωσε ο Κόρας.

«Ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάστηκαν κυρίως από τους παγκόσμιους περιορισμούς στην προσφορά και τον γεωπολιτικό κίνδυνο, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάστηκαν επίσης από τις τοπικές τάσεις και πολιτικές παραγωγής.»

Δείκτης τιμών ενέργειας για τα νοικοκυριά (HEPI) από τις Energie-Control Austria, MEKH και VaasaETT, © 2026 VaasaETT Πηγή: euornews

Ποιος πληρώνει περισσότερο για την ενέργεια μετά την κρίση στο Ιράν;

Στις αρχές Απριλίου, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παρουσίαζαν μεγάλες διακυμάνσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τα νοικοκυριά στη Βέρνη (περίπου 39,1 ευρώ), τις Βρυξέλλες (περίπου 39 ευρώ), το Δουβλίνο (περίπου 38,5 ευρώ), το Βερολίνο (περίπου 38,4 ευρώ), την Πράγα (περίπου 36,3 ευρώ) και το Λονδίνο (περίπου 35,8 ευρώ) πληρώνουν τα περισσότερα ανά kWh σε ονομαστικούς όρους.

Ο μέσος όρος των πρωτευουσών της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 25,3 ευρώ. Το Κίεβο (8,5 ευρώ), η Βουδαπέστη (9,6 ευρώ), η Ποντγκόριτσα (11,3 ευρώ) και το Βελιγράδι (11,6 ευρώ) προσφέρουν τη φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια για τα νοικοκυριά.

Στο Παρίσι η τιμή είναι 27,2 ευρώ, ενώ στη Μαδρίτη είναι 21,9 ευρώ.

Η διαφορά στις τιμές του φυσικού αερίου είναι επίσης εντυπωσιακή σε ονομαστικούς όρους μεταξύ των πρωτευουσών. Κυμαίνεται από 1,6 ευρώ στο Κίεβο έως 35,8 ευρώ στη Στοκχόλμη, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται σε 11,4 ευρώ.

Το Άμστερνταμ (20,3 ευρώ), η Βέρνη (15,7 ευρώ), η Βιέννη (15,1 ευρώ), η Ρώμη (14,9 ευρώ) και η Λισαβόνα (14,1 ευρώ) ακολουθούν τη σουηδική πρωτεύουσα στην κορυφή.

Μετά το Κίεβο, η Βουδαπέστη (περίπου 2,7 ευρώ), το Βελιγράδι (περίπου 4,6 ευρώ) και το Ζάγκρεμπ (περίπου 4,6 ευρώ) προσφέρουν το φθηνότερο φυσικό αέριο στους κατοίκους τους.

Εκτός από τη Ρώμη, το Παρίσι (περίπου 13,8 ευρώ) και το Βερολίνο (περίπου 13,2 ευρώ) βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το Λονδίνο (περίπου 8,7 ευρώ) και η Μαδρίτη (περίπου 8,6 ευρώ) βρίσκονται κάτω από αυτόν.

Το μερίδιο των φόρων και των εξόδων παράδοσης διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, και οι κυβερνήσεις μπορούν να το τροποποιήσουν ανάλογα με τις περιστάσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην ΕΕ

LNG: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Macro
Alpha Bank: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας λόγω Μ. Ανατολής

Alpha Bank: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας λόγω Μ. Ανατολής

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Γεωπολιτικές εντάσεις 15.05.26

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Αναταράξεις 15.05.26

Ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και πληθωρισμός πλήττουν τα ομόλογα παγκοσμίως

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στην εστίαση
Αλλαγή συνήθειας 13.05.26

Πόλεμος στην εστίαση

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοινωνικές κατοικίες: Πώς θα κατασκευαστούν
Κοινωνική αντιπαροχή 16.05.26

Πώς θα κατασκευαστούν οι κοινωνικές κατοικίες

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μέσω συνεργασίας με ιδιώτες κατασκευαστές, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Τέμπη: Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει
Το υπόμνημα 16.05.26

Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει για τα Τέμπη

Τι είχε καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, ενημερώνοντας από το 2020 για τις παθογένειες και τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, τόσο το Μαξίμου όσο και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Το «γρανάζια» που λείπουν
Ελλάδα 2.0 16.05.26

Τι περιορίζει την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη - Το «γρανάζια» που λείπουν

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000. Οι περιορισμένες δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Μεγάλη κινητοποίηση 16.05.26

Θανατηφόρα διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Εκλογικός χάρτης 16.05.26

«Οχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους Δημοκρατικούς για τη Βιρτζίνια

Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Ουκρανία 16.05.26

Ανησυχία Γκουτέρες για τα πλήγματα κατά οχήματος του ΟΗΕ στη Χερσώνα

Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Νέο μπλακ άουτ 16.05.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
Παράταση εκεχειρίας 16.05.26

Εγγυήσεις από ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός και επιτίθεται στη Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.

Σύνταξη
Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 16.05.26

Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ

Τα ναρκαλιευτικά «Κροτόνε» και «Ρίμινι» έχουν πρώτος προορισμό το Τζιμπουτί. Στόχος του Ιταλού υπουργού Άμυνας είναι να μπορέσουν να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν
ΗΠΑ-Κίνα 16.05.26

Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η Ουάσινγκτον υποχρεούται να παράσχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν παροτρύνει έντονα την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων.

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης
Απόφαση εφετείου 15.05.26

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης

Το ένταλμα εις βάρος του ακτιβιστή, η στοχοποίησή του και η άρνηση των Νορβηγών δικαστών να επιτρέψουν την έκδοσή του στη χώρα μας. «Η Ελλάδα έχει ήδη τη μοίρα του μαντρόσκυλου», τονίζει ο δικηγόρος.

Σύνταξη
Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Money, money, money 15.05.26

Ο σερ Ντέιβιντ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία - Οι Μπέκαμ διπλασίασαν την περιουσία τους σε έναν χρόνο

Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies