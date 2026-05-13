13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
Διεθνής Οικονομία 13 Μαΐου 2026, 13:53

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μειώθηκε περαιτέρω κατά 1,8 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο, σημειώνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχίζει να περιορίζει την τροφοδοσία από την περιοχή του Κόλπου.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 420.000 βαρέλια ανά ημέρα σε ετήσια πτώση για το 2026

«Περισσότερο από δέκα εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες απώλειες της τροφοδοσίας στο στενό του Ορμούζ εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ», επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην μηνιαία του έκθεση για τις πετρελαϊκές αγορές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

«Η ταχεία μείωση των αποθεμάτων εντός ενός πλαισίου διαρκούς αναταραχής πιθανόν να προαναγγέλλει ανάφλεξη των τιμών στο μέλλον».

Πόσο έχει μειωθεί η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μειώθηκε περαιτέρω κατά 1,8 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο για να φθάσει τα 95,1 εκατομμύρια β/ημ., ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες από τον Φεβρουάριο στα 12,8 εκατ. β./ημ.

Εκκινώντας από το σενάριο της σταδιακής επανάληψης της ροής που περνά από τα Στενά του Ορμούζ από τον Ιούνιο, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά μέσον όρο κατά 3,9 εκ.β/ημ. το 2026 για να φθάσει τα 102,25 εκ.β/ημ.

Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια 5,9% σε σχέση με τις εκτιμήσεις προς του πολέμου (108,6 εκ.β/ημ.), σύμφωνα με την έκθεση του Φεβρουαρίου, δήλωσε στο AFP ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 420.000 βαρέλια ανά ημέρα σε ετήσια πτώση για το 2026, για να φθάσει τα 104 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα, δηλαδή 1,3 εκατομμύριο βαρέλια/ημέρα λιγότερα σε σχέση με τις προ του πολέμου προβλέψεις.

Κατά την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, αν η ζήτηση μπορέσει να επιστρέψει σε ανοδική τροχιά προς το τέλος του έτους στο πλαίσιο της υπόθεσης επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, η προσφορά αναμένεται να αποκατασταθεί με βραδύτερους ρυθμούς.

Κατά συνέπεια, οι πετρελαϊκές αγορές θα παραμείνουν «ελλειμματικές μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του έτους», εκτιμά η Υπηρεσία Ενέργειας του ΟΟΣΑ που προειδοποιεί ότι «μία νέα αποσταθεροποίηση των τιμών φαίνεται πιθανή καθώς πλησιάζει η περίοδος αιχμής της θερινής ζήτησης».

