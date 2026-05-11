newspaper
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αναζητούν πετρέλαιο – «Dril, baby drill» από Τραμπ και για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις
Διεθνής Οικονομία 11 Μαΐου 2026, 01:01

Αναζητούν πετρέλαιο – «Dril, baby drill» από Τραμπ και για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει «δημιουργικούς» τρόπους για την αναπλήρωση του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά καινοτόμους τρόπους για την άντληση περισσότερου αργού πετρελαίου από ομοσπονδιακές εκτάσεις, καθώς το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) εξαντλείται και πάλι λόγω των έκτακτων αποδεσμεύσεων αποθεμάτων εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Ένας από αυτούς τους δημιουργικούς νέους τρόπους για την αναπλήρωση του SPR θα μπορούσε να είναι η ενδεχόμενη άντληση πετρελαίου από εκτάσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή σε άλλες εγκαταστάσεις του υπουργείου Άμυνας, όπως ανέφερε αυτή την εβδομάδα στο Bloomberg πηγή που έχει γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Για δεύτερη φορά σε τέσσερα χρόνια, η αμερικανική κυβέρνηση απελευθερώνει βαρέλια από το SPR για να συμβάλει στον περιορισμό της απότομης ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Η φετινή απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου αποτελεί μέρος της παγκόσμιας απελευθέρωσης 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, η οποία συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Μείωση στρατηγικών αποθεμάτων

Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα του SPR έχουν μειωθεί στα 392 εκατομμύρια βαρέλια την 1η Μαΐου. Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος από το χαμηλότερο σημείο των 347 εκατομμυρίων βαρελιών που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2023, κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Μπάιντεν, αλλά παραμένει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων του SPR από τη δεκαετία του 1980.

Στις φετινές αποδεσμεύσεις του SPR, η αμερικανική κυβέρνηση έχει κανονίσει να αντικαταστήσει περισσότερα από 172 εκατομμύρια βαρέλια με περίπου 200 εκατομμύρια βαρέλια εντός του επόμενου έτους, δηλαδή 20% περισσότερα βαρέλια από αυτά που θα αποσυρθούν.

Εκτός από τη ρύθμιση της αποδέσμευσης των αποθεμάτων ως ανταλλαγής, στην οποία οι εταιρείες θα πρέπει τελικά να επιστρέψουν το αργό με τόκο, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει δημιουργικούς τρόπους για την αναπλήρωση του SPR, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης αργού που αντλείται από στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Το πλεονέκτημα για την κυβέρνηση είναι ότι θα κατέχει το αργό χωρίς να χρειάζεται να το αγοράσει από ιδιωτικές εταιρείες.

Η εξόρυξη πετρελαίου κάτω από στρατιωτικές βάσεις δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Για παράδειγμα, η εξόρυξη πετρελαίου επιτρέπεται εδώ και δεκαετίες στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Barksdale, ανατολικά της πόλης Bossier City στη Λουιζιάνα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Υπηρεσία Διαχείρισης Γης (BLM) του Υπουργείου Εσωτερικών πώλησε δύο οικόπεδα συνολικής έκτασης 1.922 στρεμμάτων εντός της Αεροπορικής Βάσης Μπάρκσντεϊλ.

Εξόρυξη σε στρατιωτικές βάσεις

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, άφησε να εννοηθεί τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο εξόρυξης αργού πετρελαίου σε στρατιωτικές βάσεις.

«Έχουμε στρατιωτικές βάσεις ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη μέση πετρελαϊκών κοιτασμάτων, αλλά δεν υπάρχει καμία αξιοποίηση αυτών των πόρων — αυτό είναι τρελό. Βρίσκονται ακριβώς εκεί», δήλωσε ο Ράιτ σε πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσε η Wall Street Journal.

«Θα δούμε κάποιες δημιουργικές λύσεις», πρόσθεσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει «να λάβει ρεαλιστικά μέτρα» όσον αφορά τους ομοσπονδιακούς ενεργειακούς πόρους. Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας, οι ΗΠΑ χρειάζονται «δημιουργικούς τρόπους» για να αναπληρώσουν τα αποθέματα.

Ακόμη και αν η κυβέρνηση αποφασίσει να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις για πετρέλαιο σε στρατιωτικές βάσεις, οποιαδήποτε παραγωγή δεν θα επηρεάσει το SPR και τις υψηλές τιμές της ενέργειας βραχυπρόθεσμα.

Παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε τα 4,50 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022 και συνέχισε να αυξάνεται σταδιακά εν μέσω του παγκόσμιου σοκ προσφοράς που ακολούθησε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Οι οδηγοί βλέπουν μια άλλη απότομη αύξηση στις αντλίες, με τον εθνικό μέσο όρο για ένα γαλόνι κανονικής βενζίνης να αυξάνεται κατά 25 σεντς για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στα 4,55 δολάρια, ανέφερε η AAA την Πέμπτη. Οι τιμές στις αντλίες είναι τώρα 1,40 δολάρια υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο και έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2022, όταν ο εθνικός μέσος όρος κορυφώθηκε στα 5,01 δολάρια ανά γαλόνι.

«Ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου έπεσαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές της βενζίνης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ανοδική πίεση λόγω των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά», ανέφερε η AAA.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

World
Κόλπος: Ανυπολόγιστες ζημιές λόγω πολέμου – Μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ορίζοντα

Κόλπος: Ανυπολόγιστες ζημιές λόγω πολέμου – Μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ορίζοντα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Το στοίχημα 10.05.26

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Μονάκριβη η μαμά, ακριβή η μητρότητα: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα στις ΗΠΑ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Εκρηκτικό δίπολο 10.05.26

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ

Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Σύνταξη
Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Σύνταξη
Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!

Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο classico της 35ης αγωνιστικής και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία για 29η φορά στην ιστορία της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League

Δεύτερη σερί ήττα για τη Μίλαν, αυτή την φορά από την αδιάφορη Αταλάντα, ισοβαθμεί με την Ρόμα και κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για το Champions League. Οι ροσονέρι ξύπνησαν αργά…

Σύνταξη
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Αναστολή ποινής 10.05.26

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή, η Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Η υγεία της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών έχει επιδεινωθεί.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Έλαβε προθεσμία ο 30χρονος για τον τραυματισμό της συζύγου του – Κρίσιμη η μαρτυρία των παιδιών
Ελλάδα 10.05.26

Ηράκλειο: Έλαβε προθεσμία ο 30χρονος για τον τραυματισμό της συζύγου του – Κρίσιμη η μαρτυρία των παιδιών

Οι Αρχές θα ζητήσουν τη συνδρομή παιδοψυχολόγου για να λάβουν κρίσιμες πληροφορίες για τα όσα έγιναν στο όχημα της οικογένειας - Δεν μπορεί ακόμα να καταθέσει η 28χρονη

Σύνταξη
Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 10.05.26

Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό

Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαντες οι παίκτες της Βαλένθια αγωνίστηκαν από 5':25'' έως 12':25'' προκειμένου να μείνουν όσο πιο «φρέσκοι» γίνεται στον «τελικό» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Σύνταξη
Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Το στοίχημα 10.05.26

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;
Κόσμος 10.05.26

Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι είναι ξεπεσμένος ελίτ και ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος αρχιδιαιτητής (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι είναι ξεπεσμένος ελίτ και ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος αρχιδιαιτητής (vid)

Και μη χειρότερα με τον προκλητικό Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ που όρισε ο Λανουά στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1. Ονειρεύτηκε χέρι που δεν ήταν για να δώσει πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ.

Βάιος Μπαλάφας
Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies