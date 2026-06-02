Κορμοράνοι vs ιχθυοκαλλιέργειες – Γιατί ξεσηκώθηκε η ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 02 Ιουνίου 2026, 00:30

Κορμοράνοι vs ιχθυοκαλλιέργειες – Γιατί ξεσηκώθηκε η ΕΕ

Εννεά κράτη μέλη ζητούν από την ΕΕ να θανατωθούν οι κορμοράνοι για τις καταστροφές στις ιχθυοκαλλιέργειες

Μια αμφιλεγόμενη καταστολή ζητούν κράτη μέλη της ΕΕ. Το αίτημα αφορά τους κορμοράνους, ενός αυξανόμενου πληθυσμού που, όπως ισχυρίζονται, ασκεί μη βιώσιμη πίεση στους πόρους τους.

Εννέα κράτη μέλη ζήτησαν αυτή την εβδομάδα μέτρα που θα τους επιτρέψουν να θανατώσουν και να περιορίσουν το μαύρο υδρόβιο πτηνό για την προστασία της αλιευτικής βιομηχανίας και των ιχθυαποθεμάτων, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι περίπου 2 εκατομμύρια κορμοράνοι της Ευρώπης στοχεύουν συχνά ιχθυοτροφεία και σημεία αλιείας για να καταναλώνουν 360.000 τόνους ψαριών ετησίως από χώρες σε όλη την ΕΕ, που ισοδυναμεί με το ένα τρίτο της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας, ανέφεραν οι χώρες σε σημείωμα αυτή την εβδομάδα.

Τα κράτη μέλη της Βαλτικής, της ανατολικής και της κεντρικής Αμερικής θέλουν η ΕΕ να επιτρέψει το κυνήγι του μεγάλου κορμοράνου για να περιορίσουν τον αυξανόμενο πληθυσμό του, όπως η αποτροπή της αναπαραγωγής του διαταράσσοντας τις περιοχές φωλιάσματος ή βάζοντας λάδι στα αυγά του πουλιού.

Σε συνάντηση των υπουργών Γεωργίας και διπλωματών αυτή την εβδομάδα, ο Τσέχος υπουργός Γεωργίας Μάρτιν Σεμπεστιάν δήλωσε: «Ο στόχος δεν είναι η εξάλειψη του κορμοράνου ή η αποδυνάμωση του συστήματος διατήρησης.

«Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ… των αρπακτικών και των ψαριών, η οποία θα οδηγούσε επίσης σε έναν βιώσιμο πληθυσμό κορμοράνων».

ΕΕ

Αν η ΕΕ κινηθεί εναντίον των κορμοράνων θα πυροδοτήσει αντιδράσεις

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση διακινδυνεύει την αντίδραση των υποστηρικτών του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, οι οποίοι λένε ότι οι κορμοράνοι γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι για την ανθρώπινη πίεση στα ιχθυαποθέματα.

Ο Ανούκ Πουιμαρτίν, επικεφαλής πολιτικής στην περιβαλλοντική οργάνωση BirdLife, δήλωσε στους FT ότι οι ζημιές στις ιχθυοκαλλιέργειες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω προληπτικών μέτρων όπως η αλιεία με δίχτυα, και ότι τυχόν θανατώσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται επ’ αόριστον, καθιστώντας τες δαπανηρές και μη βιώσιμες.

«Πρέπει να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε τη φύση. Η αποκατάσταση των ποταμών και των παράκτιων περιοχών βοηθά τους πληθυσμούς των ψαριών να ανακάμψουν και να είναι πιο ανθεκτικοί στη θήρευση. «Αυτή είναι η μακροπρόθεσμη λύση», είπε.

Οι Ευρωπαίοι αιώνες τώρα προσπαθούν να ζήσουν ειρηνικά δίπλα στον κορμοράνο. Στις 12 Οκτωβρίου 1377, ο Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Κάρολος Δ΄ έδωσε εντολή στους κατοίκους αυτού που είναι το σημερινό Βρότσλαβ στην Πολωνία να «σκοτώσουν και να εξαλείψουν τα κοράκια του νερού» – ένα άλλο παρατσούκλι για το ζώο – επειδή «προκαλούν τεράστια ζημιά στα ψάρια στο νερό».

Και για τον Σαίξπηρ, ο «ακόρεστος κορμοράνος» ήταν σύμβολο καταστροφικής και ανεξέλεγκτης απληστίας.

Πιο πρόσφατα, το κυνήγι και οι επιβλαβείς πρακτικές, όπως η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων, οδήγησαν σε κατάρρευση των πληθυσμών των κορμοράνων από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1970, αλλά η νομοθεσία της ΕΕ και οι εθνικοί νόμοι έκτοτε έχουν επιτρέψει στα πουλιά να ανακάμψουν.

ΕΕ

Πρώτα ο κορμοράνος, μετά οι φώκιες

Ο κορμοράνος έχει προστατευόμενο καθεστώς στην Οδηγία της ΕΕ για τα Πτηνά, η οποία υιοθετήθηκε το 1979 για να σταματήσει η μείωση της ορνιθοπανίδας. Οποιοδήποτε κυνήγι του ζώου συνοδεύεται από αυστηρούς όρους και πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση.

Την Τρίτη, ο υφυπουργός αγροτικών υποθέσεων της Σουηδίας, Ντάνιελ Λίλιεμπεργκ, ήταν ένας από τους  αξιωματούχους που δήλωσαν ότι οι κορμοράνοι πρέπει να «γίνουν θηρεύσιμοι στην Οδηγία για τα Πτηνά», λέγοντας επίσης ότι η «διευκόλυνση του κυνηγιού» ​​φώκιας θα βοηθούσε στον έλεγχο των ιχθυαποθεμάτων στις χώρες της Βαλτικής.

Μια τέτοια κίνηση έχει πρόσφατα προηγούμενα: πέρυσι, η Ένωση υποβάθμισε το καθεστώς προστασίας του γκρίζου λύκου βάσει άλλης νομοθεσίας της ΕΕ για να επιτρέψει την ελεγχόμενη θανάτωση όπου οι λύκοι απειλούν την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, αν και ορισμένες χώρες αποφάσισαν να διατηρήσουν αυστηρότερες προστασίες.

Ένας αξιωματούχος της Επιτροπής δήλωσε στους FT ότι η Κομισιόν λαμβάνει μέτρα για «τεστ αντοχής» στην οδηγία για τα πτηνά πριν αποφασίσει εάν θα αναλάβει δράση. Εξέδωσε οδηγίες τον Μάρτιο σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του νόμου και η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης μια πανευρωπαϊκή καταμέτρηση για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους πληθυσμούς των κορμοράνων.

Ο Πουιμαρτίν σημείωσε ότι τα κράτη μέλη είχαν ζητήσει εδώ και καιρό την καταστολή του πτηνού, αλλά η πίεση γίνεται όλο και πιο εκτεταμένη.

«Η πολιτική πίεση αυξάνεται και ο κορμοράνος δυστυχώς χρησιμοποιείται για μια πολιτική ατζέντα που θέλει να ενισχύσει μια ψεύτικη πόλωση μεταξύ ανθρώπων και φύσης», είπε, προειδοποιώντας ότι ορισμένοι οπλοποιούν το ζήτημα για να ανοίξει ξανά η Οδηγία για τα Πουλιά και να γίνουν ευρύτερες αλλαγές.

Πηγή: ΟΤ

