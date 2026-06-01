Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Διεθνής Οικονομία 01 Ιουνίου 2026, 06:01

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Περάσαμε από την εποχή των δισεκατομμυρίων στην εποχή των τρισεκατομμυρίων. Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας – και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια – της τεχνητής νοημοσύνης έχει φέρει ασύλληπτες περιουσίες σε ιδρυτές και μεγαλομετόχους, οι οποίοι βλέπουν κυριολεκτικά να «βρέχει χρήμα», τουλάχιστον όσο αντέχουν τα χρηματιστήρια και οι ιδιωτικές τοποθετήσεις.

Οι εισηγμένες στα αμερικανικά χρηματιστήρια έχουν κεφαλαιοποιήσεις που προσεγγίζουν τα 24 τρισ. δολάρια

Η νέα εποχή των τρισεκατομμυρίων βασίζεται σε τρεις άξονες:

Πρώτον, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Έλον Μασκ, με προσωπική περιουσία σήμερα που εκτιμάται από το Bloomberg σε 728 δισ. δολάρια, αναμένεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο με την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο. Ολα αυτά με την προϋπόθεση ότι δεν θα σκάσει κάποιο κανόνι στις αγορές, αφού αρκετοί είναι αυτοί που έχουν προειδοποιήσει το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ των χρηματιστηριακών τιμών και της πραγματικής οικονομίας – ειδικά μετά τον πόλεμο στο Ιράν που έχει εκτοξεύσει ξανά στα ύψη πληθωρισμό και ανισότητες.

Δεύτερον, οι εισηγμένες εταιρείες τεχνολογίας και ειδικά οι Μεγάλες Επτά (Magnificent Seven) στα αμερικανικά χρηματιστήρια έχουν φτάσει να έχουν κεφαλαιοποιήσεις που προσεγγίζουν πλέον τα 24 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για ποσό που ξεπερνά ακόμη και το ΑΕΠ της Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, το οποίο ανέρχεται σε 20 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ενδεικτικό ότι στις (χωριστές) ημερομηνίες της αρχικής δημόσιας εγγραφής τους (ΙΡΟ) και της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο οι επτά αυτές εταιρείες – Google, Amazon, Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia και Meta – είχαν κεφαλαιοποίηση ή χρηματιστηριακή αξία που υπολογιζόταν από το CNBC «μόλις στα 132 δισ. δολάρια». Κι αυτό επειδή η Meta που μπήκε σχετικά αργά στο χρηματιστήριο είχε αρχική κεφαλαιοποίηση 104 δισ. δολαρίων.

Τρίτον, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης κάνει για πρώτη φορά μη εισηγμένες εταιρείες να αποτιμώνται σε τόσο υψηλά ποσά. Πρόκειται για ένα ακόμη χαρακτηριστικό της εποχής που διανύουμε, στην οποία τα δισεκατομμύρια περνούν σε δεύτερη μοίρα και όλοι κάνουν λόγο για αποτιμήσεις τρισεκατομμυρίων. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά. Η αξία της SpaceX αποτιμάται στα επίπεδα των 1,5 με 1,75 τρισ. δολαρίων, πριν καν ακόμη να εισαχθεί στην κεφαλαιαγορά. Αυτή η αποτίμηση προκύπτει από επενδύσεις που κάνουν ισχυροί παίκτες της αγοράς μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων.

Την ίδια στιγμή η αποτίμηση της OpenAI υπολογίζεται σε 1 τρισ. δολάρια, ενώ άλλο τόσο εκτιμάται ότι είναι η αποτίμηση της μεγάλης της ανταγωνίστριας, της Anthropic. Ολες αυτές οι εταιρείες έχουν πάρει σειρά για να μπουν στα χρηματιστήρια, κάτι που αναμένεται εκτός απροόπτου να γίνει φέτος μετά την εισαγωγή της SpaceX.

Τα χρυσά πρόσωπα

Οι αρχικές δημόσιες εγγραφές των SpaceX, OpenAI και Anthropic είναι έτοιμες να δοκιμάσουν τα όρια της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με τους συνιδρυτές και επικεφαλής τους, Έλον Μασκ, Σαμ Αλτμαν και Ντάριο Αμοντέι, να μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου της Wall Street, σχολίαζαν οι «Financial Times».

Η τριάδα προετοιμάζει εισαγωγές μετοχών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εταιρείες αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, να αναζωογονήσουν τις αγορές για τις αρχικές δημόσιες προσφορές των ΗΠΑ και να δοκιμάσουν την ικανότητα των δημόσιων επενδυτών να απορροφήσουν «παλιρροϊκό κύμα» εισαγωγών στο χρηματιστήριο εταιρειών τεχνολογίας και ειδικά τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρεται.

Ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των τριών έχει οξυνθεί μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις των Μασκ και Αμοντέι από την OpenAI το 2018 και το 2020 αντίστοιχα. Η SpaceX τώρα θέλει μέσω της xAI να γίνει εκ των κορυφαίων παικτών στην τεχνητή νοημοσύνη. Η OpenAI αναπτύσσει το πολύ διαδεδομένο ChatGPT και η Anthropic αναπτύσσει το Claude φιλοδοξώντας να εκθρονίσει την OpenAI. Η SpaceX, όπως όλα δείχνουν, θέλει να κόψει πρώτη το νήμα της κούρσας για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, με τις OpenAI και Anthropic να συμμετέχουν κι αυτές στην κούρσα του 2026.

Στον χορό των τρισεκατομμυρίων βρίσκονται ακόμη παραδοσιακοί παίκτες του κλάδου: ο Λάρι Πέιτζ και ο Σεργκέι Μπριν, συνιδρυτές της Google, η οποία ελέγχεται σήμερα από τη μητρική της, την Alphabet. Ο Τζεφ Μπέζος ως ιδρυτής της Amazon. Ο Λάρι Ελισον ως ιδρυτής της Oracle. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp κ.ά.), ο Μάικλ Ντελ ως ιδρυτής και αφεντικό της εταιρείας υπολογιστών Dell και ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής και συνιδρυτής της Nvidia.

Η Nvidia κατέχει σήμερα τον τίτλο της εταιρείας με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο. Αυτή διαμορφώνεται στα 5,21 τρισ. δολάρια, φτάνοντας λογιστικά ακόμη και το ΑΕΠ της Γερμανίας. Η Nvidia είχε προχωρήσει σε αρχική δημόσια εγγραφή για εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 1999. Επιασε για πρώτη φορά σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια τον Ιούνιο του 2023. Εχει συνάψει συμφωνίες με κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Oracle, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν στο ότι τα μικροτσίπ της θα συνεχίζουν να τροφοδοτούν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η αξία της Nvidia υπερβαίνει πλέον το ΑΕΠ κάθε χώρας εκτός από τις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, και είναι υψηλότερη από ολόκληρους κλάδους του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη των ΗΠΑ, του S&P 500.

Ο… πρωταγωνιστής

Το εξέχον πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τη στροφή αυτή της παγκόσμιας οικονομίας από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια είναι ο Έλον Μασκ. Η ΙΡΟ της SpaceX είναι το κερασάκι στην τούρτα που θα τον βοηθήσει, εάν όλα πάνε καλά, να ξεπεράσει σε προσωπική περιουσία το 1 τρισ. δολάρια. Σήμερα, με βάση τους υπολογισμούς του Bloomberg, η αξία των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχει διαμορφώνεται στα 728 δισ. δολάρια. Οι συμμετοχές του αφορούν μεταξύ άλλων την αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, την αεροδιαστημική εταιρεία SpaceX που ελέγχει μεταξύ άλλων το δίκτυο δορυφόρων και υπηρεσιών της Starlink, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter), την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, την εταιρεία εμφυτευμάτων εγκεφάλου Neuralink και την εταιρεία διανοίξεων σηράγγων The Boring Company.

Ο Μασκ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg, θα μπορούσε να λάβει ως αμοιβή περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια μετοχές εάν η εταιρεία πυραύλων, τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης πετύχει συγκεκριμένα ορόσημα κεφαλαιοποίησης, οικονομικών αποτελεσμάτων και απόδοσης, όπως να γίνει πετυχημένη αποστολή στον Αρη. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται σε περίπου 760 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Μαζί με παρόμοια δομημένη συμφωνία αμοιβής στην Tesla, όπου ο Μασκ είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος, ο 54χρονος τώρα μπορεί να λάβει πακέτο 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω μετοχών εάν οι εταιρείες του επιτύχουν τους στόχους τους. Λαμβανόμενα ξεχωριστά, το καθένα θα ήταν το πιο ακριβό σχέδιο αποζημίωσης που έχει χορηγηθεί ποτέ εάν επιτευχθούν οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης.

Χρυσάφι η SpaceX

Η SpaceX θέλει να «εκτοξεύσει» στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών το ποσό που θα αντλήσει για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (ΙΡΟ) στην Ιστορία. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποσό ακόμη, η εταιρεία του Έλον Μασκ θέλει να συγκεντρώσει περίπου 75 με 80 δισ. δολάρια στην αρχική της δημόσια εγγραφή. Εάν η χρηματιστηριακή της αξία με την εισαγωγή της φτάσει τα 1,50 με 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, αυτή θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ αποτίμησης νεοεισερχόμενης εταιρείας, που είχε καταγραφεί το 2019 από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, τη Saudi Arabian Oil Co (Aramco). Τότε η Saudi Aramco είχε σημειώσει ρεκόρ για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά που είχε γίνει ποτέ, συγκεντρώνοντας περίπου 26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα ποσά δεν έχουν προηγούμενο και – λογιστικά – ξεπερνούν το ΑΕΠ των περισσότερων χωρών στον κόσμο, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το ΑΕΠ των ΗΠΑ υπολογίζεται σε 32,2 τρισ. δολάρια, της Κίνας σε 20,85 τρισ. και της Γερμανίας, της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, σε 5,45 τρισ. δολάρια. Το ΑΕΠ της Ελλάδας διαμορφώνεται στο επίπεδο των 288 δισ. δολαρίων (248 δισ. ευρώ).

ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Συνεντεύξεις
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
Διεθνής Οικονομία 01.06.26

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Σύνταξη
Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα
Αμερικανική οικονομία 01.06.26

Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα

Το όνειρο της απόκτησης κατοικίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολο στις ΗΠΑ και οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα αγοράζοντας premium προϊόντα και υπηρεσίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα – Παράγει πάρα πολλές πατάτες και δεν μπορεί να τις πουλήσει
Ούτε για 1 ευρώ 31.05.26

Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα - Παράγει περισσότερες από όσες μπορεί να πουλήσει

Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη είχαν μια σημαντική παράπλευρη απώλεια: μείωσε τις εισαγωγές πατάτας στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα το Βέλγιο έχει συγκομιδή-ρεκόρ αλλά κανείς δεν αγοράζει πατάτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Ανάλυση Moody’s 31.05.26

Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια

Ανυπολόγιστες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Και η οικονομική πίεση θα αυξηθεί, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, πλήττοντας μια αδύναμη οικονομία.

Σύνταξη
Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)
Τένις 01.06.26

Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)

Ενάμιση χρόνο μετά το τέλος της μυθικής καριέρας του στο τένις, ο Ράφα Ναδάλ «ανησύχησε» το κοινό και τους θαυμαστές του μετά την τελευταία φωτογραφία του που κυκλοφόρησε στα social media.

Σύνταξη
Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
Διεθνής Οικονομία 01.06.26

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Σύνταξη
Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
Απροετοίμαστοι 01.06.26

Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»

Με τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή τους αλλά με λιγοστό προσωπικό και χωρίς κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα τους, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας δυσκολεύονται να απαντήσουν στις πολλαπλασιαζόμενες περιβαλλοντικές κρίσεις- Μιλούν στο in ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο

Πώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αναζωπυρώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων
Αποκάλυψη in 01.06.26

Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά... αγνοείται. Τι απαντά στο in η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τις καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, η παραδοχή για «αντικειμενικό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο
Σε τεντωμένο σκοινί 01.06.26

Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν - Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις - Tο Ισραήλ με εντολή Νετανιάχου, επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
Icon 01.06.26

100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν στο φως

Σύνταξη
Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία
Κόσμος 01.06.26

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία

Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντσα - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη ήταν ρωσικό

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά
Λέει την αλήθεια; 01.06.26

Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά

Ο Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι η πρόβλεψή του, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι η «Αποκάλυψη για τις θέσεις εργασίας», πιθανότατα δεν θα συμβεί. Νιώθει μάλιστα «ευγνώμων» που ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα θα παραμείνει σημαντικός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού
«Νοοτροπία καταναλωτή» 01.06.26

Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτεί από το υλικό του διαδικτύου. Έτσι, οι απαντήσεις της, όσο λεπτομερείς και αν είναι, στερούνται πληροφοριών και ποικιλομορφίας. Είτε αυτό είναι επιστημονικά στοιχεία είτε πολιτισμική ποικιλομορφία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: Και ο αριστερός υποψήφιος απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
Μετά τον Πέτρο 01.06.26

Ούτε ο αριστερός υποψήφιος αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κολομβία

Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.

Σύνταξη
Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
Κολομβία 01.06.26

Ο πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

Για καταμέτρηση «εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάνει λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο
Γάζα 01.06.26

Φονικό πλήγμα του Ισραήλ σε καφενείο

Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ιράν: Υπέρ αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης τάσσεται ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 01.06.26

Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης ζητά ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων αλλά να εκπροσωπούνται σε αυτήν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

