Η SpaceX του Μασκ ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά «όλων των εποχών»

Η εισαγωγή της SpaceX –εταιρείας κατασκευής πυραύλων και δορυφόρων του μεγιστάνα Έλον Μασκ– στον Nasdaq θεωρείται από πολλούς ότι θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη, ίσως, αρχική δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που είναι σε γνώση του θέματος και που μίλησαν αποκλειστικά στο Reuters.

Η SpaceX επιδιώκει μια αποτίμηση περίπου 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την IPO

Η SpaceX επιθυμεί την έγκαιρη ένταξή της στον δείκτη Nasdaq 100 καθιστώντας την απαραίτητη προϋπόθεση για μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο με μεγάλη τεχνολογική παρουσία, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Τα σχέδιά της ενδέχεται ωστόσο να αλλάξουν, όπως ανέφεραν τα άτομα αυτά.

Το Reuters έχει αναφέρει ότι η SpaceX σχεδιάζει μια δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) ήδη από τον Ιούνιο. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επίσης ανταγωνίζεται για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, και καμία από τις δύο χρηματιστηριακές αγορές δεν έχει ενημερωθεί για την τελική απόφαση, σύμφωνα με πολλές πηγές.

Ο Nasdaq 100, που ανήκει στην Nasdaq Inc, θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους δείκτες blue-chip από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές και χρησιμεύει ως βαρόμετρο για την υγεία των περισσότερων από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μετοχών τεχνολογίας megacap όπως η Nvidia, η Apple και η Amazon.com.

Ο Nasdaq 100 σημείωσε άνοδο περίπου 21% πέρυσι και είναι ελαφρώς χαμηλότερος μέχρι στιγμής φέτος.

Ο Nasdaq πρότεινε τον περασμένο μήνα έναν νέο κανόνα που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιταχύνει την προσθήκη νεοεισηγμένων εταιρειών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση στον δείκτη Nasdaq 100.

Ο νέος κανόνας fast-track του Nasdaq

Η προτεινόμενη αλλαγή, η οποία δεν είναι τελική και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να τεθεί σε ισχύ, έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει ιδιωτικές εταιρείες με υψηλή αξία, όπως οι SpaceX, Anthropic και OpenAI, μεταξύ άλλων, να εισαχθούν στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανόνα «Fast Entry» του Nasdaq, μια νεοεισηγμένη εταιρεία θα είναι επιλέξιμη για ταχεία ένταξη σε λιγότερο από ένα μήνα, εάν η κεφαλαιοποίησή της κατατάσσεται μεταξύ των 40 κορυφαίων μελών του δείκτη. Η SpaceX επιδιώκει μια αποτίμηση περίπου 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την IPO, σύμφωνα με έναν από τους εμπιστευματοδόχους, κάτι που θα την καθιστούσε την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία σε αξία αγοράς στις ΗΠΑ, με βάση τις τελευταίες τιμές των μετοχών.

Οι νεοεισηγμένες εταιρείες πρέπει επί του παρόντος να περιμένουν έως και ένα έτος προτού να είναι επιλέξιμες για ένταξη σε σημαντικούς δείκτες όπως ο S&P 500 ή ο Nasdaq 100, καθώς πρέπει πρώτα να αποδείξουν στους επενδυτές ότι είναι αρκετά σταθερές για να διαχειριστούν τον όγκο των εντολών αγοράς από θεσμικούς επενδυτές.

Η είσοδος της SpaceX στο χρηματιστήριο αναμένεται να είναι το αποκορύφωμα μιας χρονιάς που διαμορφώνεται ως μία από τις πιο πολυάσχολες για τις δημόσιες προσφορές μετοχών (IPO) στην πρόσφατη ιστορία, με αρκετές εταιρείες και startup υψηλού προφίλ που υποστηρίζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI και Anthropic, να θέτουν τα θεμέλια για την αντίστοιχη είσοδό τους στο χρηματιστήριο.

Πηγή: ΟΤ.gr