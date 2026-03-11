science
Η SpaceX του Μασκ ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά «όλων των εποχών»
Διάστημα 11 Μαρτίου 2026, 16:41

Η SpaceX του Μασκ ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά «όλων των εποχών»

Η SpaceX ετοιμάζεται να εισέλθει στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,75 τρισ. δολαρίων.

Spotlight

Η εισαγωγή της SpaceX –εταιρείας κατασκευής πυραύλων και δορυφόρων του μεγιστάνα Έλον Μασκ– στον Nasdaq θεωρείται από πολλούς ότι θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη, ίσως, αρχική δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που είναι σε γνώση του θέματος και που μίλησαν αποκλειστικά στο Reuters.

Η SpaceX επιδιώκει μια αποτίμηση περίπου 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την IPO

Η SpaceX επιθυμεί την έγκαιρη ένταξή της στον δείκτη Nasdaq 100 καθιστώντας την απαραίτητη προϋπόθεση για μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο με μεγάλη τεχνολογική παρουσία, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Τα σχέδιά της ενδέχεται ωστόσο να αλλάξουν, όπως ανέφεραν τα άτομα αυτά.

Το Reuters έχει αναφέρει ότι η SpaceX σχεδιάζει μια δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) ήδη από τον Ιούνιο. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επίσης ανταγωνίζεται για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, και καμία από τις δύο χρηματιστηριακές αγορές δεν έχει ενημερωθεί για την τελική απόφαση, σύμφωνα με πολλές πηγές.

Ο Nasdaq 100, που ανήκει στην Nasdaq Inc, θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους δείκτες blue-chip από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές και χρησιμεύει ως βαρόμετρο για την υγεία των περισσότερων από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μετοχών τεχνολογίας megacap όπως η Nvidia, η Apple και η Amazon.com.

Ο Nasdaq 100 σημείωσε άνοδο περίπου 21% πέρυσι και είναι ελαφρώς χαμηλότερος μέχρι στιγμής φέτος.

Ο Nasdaq πρότεινε τον περασμένο μήνα έναν νέο κανόνα που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιταχύνει την προσθήκη νεοεισηγμένων εταιρειών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση στον δείκτη Nasdaq 100.

Ο νέος κανόνας fast-track του Nasdaq

Η προτεινόμενη αλλαγή, η οποία δεν είναι τελική και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να τεθεί σε ισχύ, έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει ιδιωτικές εταιρείες με υψηλή αξία, όπως οι SpaceX, Anthropic και OpenAI, μεταξύ άλλων, να εισαχθούν στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανόνα «Fast Entry» του Nasdaq, μια νεοεισηγμένη εταιρεία θα είναι επιλέξιμη για ταχεία ένταξη σε λιγότερο από ένα μήνα, εάν η κεφαλαιοποίησή της κατατάσσεται μεταξύ των 40 κορυφαίων μελών του δείκτη. Η SpaceX επιδιώκει μια αποτίμηση περίπου 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την IPO, σύμφωνα με έναν από τους εμπιστευματοδόχους, κάτι που θα την καθιστούσε την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία σε αξία αγοράς στις ΗΠΑ, με βάση τις τελευταίες τιμές των μετοχών.

Οι νεοεισηγμένες εταιρείες πρέπει επί του παρόντος να περιμένουν έως και ένα έτος προτού να είναι επιλέξιμες για ένταξη σε σημαντικούς δείκτες όπως ο S&P 500 ή ο Nasdaq 100, καθώς πρέπει πρώτα να αποδείξουν στους επενδυτές ότι είναι αρκετά σταθερές για να διαχειριστούν τον όγκο των εντολών αγοράς από θεσμικούς επενδυτές.

Η είσοδος της SpaceX στο χρηματιστήριο αναμένεται να είναι το αποκορύφωμα μιας χρονιάς που διαμορφώνεται ως μία από τις πιο πολυάσχολες για τις δημόσιες προσφορές μετοχών (IPO) στην πρόσφατη ιστορία, με αρκετές εταιρείες και startup υψηλού προφίλ που υποστηρίζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI και Anthropic, να θέτουν τα θεμέλια για την αντίστοιχη είσοδό τους στο χρηματιστήριο.

Πηγή: ΟΤ.gr

Κόσμος
Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Αθλητισμός & Σπορ 11.03.26

Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και άμεσα τα έργα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;
Αυτοδιοίκηση 11.03.26

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές

«Το 'πλαφόν' ακούγεται αυστηρό. Στην πραγματικότητα αφήνει την τιμή να συνεχίσει την ανοδική πορεία της», υπογραμμίζει για τα νέα μέτρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία»

Σύνταξη
Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 11.03.26

Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Συνολικά συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος και 2 πελάτες σε παράνομη λέσχη - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη
Όσα γνωρίζουμε 11.03.26

Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
«Είναι θετικό» 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

