H OpenAI ξεπέρασε την SpaceX ως η πολυτιμότερη startup του κόσμου

Η OpenAI ολοκλήρωσε μια συμφωνία που επιτρέπει στους νυν και πρώην υπαλλήλους της να πουλήσουν μετοχές αξίας περίπου 6,6 δισ. δολαρίων, με βάση αποτίμηση της εταιρείας στα 500 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg

Όπως σημειώνεται, η δευτερογενής πώληση αποτιμά την μητρική εταιρεία του ChatGPT πάνω από την SpaceX του Έλον Μασκ, καθιστώντας τον την πιο πολύτιμη startup στον κόσμο.

Η OpenAI είχε προηγουμένως αποτιμηθεί σε 300 δισ. δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης 40 δισ. δολαρίων υπό την ηγεσία της SoftBank Group Corp.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι υπάλληλοι της OpenAI πούλησαν μετοχές σε επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX και T. Rowe Price, ανέφερε πηγή.

Οι μεγάλες startp των ΗΠΑ συχνά διαπραγματεύονται την πώληση μετοχών για τους υπαλλήλους τους ως τρόπο ανταμοιβής και διατήρησης του προσωπικού, αλλά και για να προσελκύσουν εξωτερικούς επενδυτές.

Η OpenAI αντιμετωπίζει εντεινόμενο ανταγωνισμό από τη Meta Platforms Inc. η οποία έχει προσλάβει ερευνητές από την OpenAI και άλλα κορυφαία εργαστήρια για τη νέα της ομάδα «υπερνοημοσύνης», προσφέροντας πακέτα αμοιβών που αγγίζουν έως και εννέα ψηφία.

Μια δευτερογενής πώληση θα μπορούσε να βοηθήσει την OpenAI να παρακινήσει το προσωπικό να παραμείνει στην εταιρεία και να απορρίψει αυτές τις γενναιόδωρες προσφορές αποζημίωσης.