H OpenAI ξεπέρασε την SpaceX ως η πολυτιμότερη startup του κόσμου
Η OpenAI oλοκλήρωσε την πώληση μετοχών με αποτίμηση 500 δισ. δολ.
- «Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
- «Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας
- Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη με εγκατάλειψη: Νεκρός 44χρονος με πατίνι – Συγκρούστηκε με μηχανή
- H OpenAI ξεπέρασε την SpaceX ως η πολυτιμότερη startup του κόσμου
Η OpenAI ολοκλήρωσε μια συμφωνία που επιτρέπει στους νυν και πρώην υπαλλήλους της να πουλήσουν μετοχές αξίας περίπου 6,6 δισ. δολαρίων, με βάση αποτίμηση της εταιρείας στα 500 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg
Όπως σημειώνεται, η δευτερογενής πώληση αποτιμά την μητρική εταιρεία του ChatGPT πάνω από την SpaceX του Έλον Μασκ, καθιστώντας τον την πιο πολύτιμη startup στον κόσμο.
Η OpenAI είχε προηγουμένως αποτιμηθεί σε 300 δισ. δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης 40 δισ. δολαρίων υπό την ηγεσία της SoftBank Group Corp.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι υπάλληλοι της OpenAI πούλησαν μετοχές σε επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX και T. Rowe Price, ανέφερε πηγή.
Οι μεγάλες startp των ΗΠΑ συχνά διαπραγματεύονται την πώληση μετοχών για τους υπαλλήλους τους ως τρόπο ανταμοιβής και διατήρησης του προσωπικού, αλλά και για να προσελκύσουν εξωτερικούς επενδυτές.
Η OpenAI αντιμετωπίζει εντεινόμενο ανταγωνισμό από τη Meta Platforms Inc. η οποία έχει προσλάβει ερευνητές από την OpenAI και άλλα κορυφαία εργαστήρια για τη νέα της ομάδα «υπερνοημοσύνης», προσφέροντας πακέτα αμοιβών που αγγίζουν έως και εννέα ψηφία.
Μια δευτερογενής πώληση θα μπορούσε να βοηθήσει την OpenAI να παρακινήσει το προσωπικό να παραμείνει στην εταιρεία και να απορρίψει αυτές τις γενναιόδωρες προσφορές αποζημίωσης.
- Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή – Τέσσερις τραυματίες
- Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
- Η Λάουρα Κοβέσι στο in για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις φορολογικές παραβάσεις
- Αγώνας Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Πρωτιά στην τηλεθέαση για το MEGA
- Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνεται για μεταγραφή στα γκαρντ
- «Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις