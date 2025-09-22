Η OpenAI βρήκε συνεργάτη για τη μυστηριώδη συσκευή που ετοιμάζει

Η OpenAI υπέγραψε συμφωνία με την Luxshare, μεγάλο προμηθευτή της Apple, για την παραγωγή μιας προσωπικής συσκευής τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει το The Information επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ελάχιστα είναι γνωστά για το νέο gadget που ετοιμάζει η OpenAI, πέρα του ότι θα έχει μέγεθος τσέπης, θα αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του χρήστη και θα προσφέρει πρόσβαση σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT.

Οι φήμες ότι η OpenAI επεκτείνεται στο hardware επιβεβαιώθηκαν τον Μάιο όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνει τον Τζόνι Άιβ, σχεδιαστή του iPhone. Η OpenAI εξαγόρασε επίσης την εταιρεία ηλεκτρονικών συσκευών io Products που είχε ιδρύσει ο Άιβ, μια συμφωνία της οποίας το ύψος εκτιμάται στα 6,5 δισ. δολάρια.

Το ρεπορτάζ του The Information ενισχύει τις υποψίες ότι η νέα συσκευή θα μοιάζει με μικρό ηχείο χωρίς οθόνη.

Εκτός από τη συμφωνία με την Luxshare, η οποία συναρμολογεί τα iPhone και τα AirPod της Apple, η OpenAI φέρεται επίσης να βρίσκεται σε επαφές με την κινεζική Goertek, η οποία συναρμολογεί το AirPod και το Apple Watch και θα μπορούσε να προσφέρει ηχεία ή άλλα εξαρτήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν είχε δηλώσει πως η συνεργασία με τον Τζόνι Άιβ θα οδηγήσει σε «μια νέα γενιά υπολογιστών που λειτουργούν με AI».

Ανέφερε ότι ένα πρωτότυπο είναι ήδη έτοιμο, δεν έδωσε όμως λεπτομέρειες πέρα του ότι θα είναι «η πιο κουλ τεχνολογία που έχει δει ποτέ ο κόσμος».

Μέχρι σήμερα, μόνο δύο εταιρείες, η Humane AI και η Rabbit, έχουν επιχειρήσει να λανσάρουν συσκευές AI.

Η Humane, την οποία ίδρυσαν πρώην στελέχη της Apple, δέχτηκε κακές κριτικές για την έξυπνη κονκάρδα ΑΙ Pin, η οποία κατηγορήθηκε για μικρή διάρκεια μπαταρίας, προβλήματα υπερθέρμανσης και περιορισμένη χρησιμότητα. Η κονκάρδα αποσύρθηκε από την αγορά μετά την πώληση της εταιρείας στην HP για μόλις 116 εκατ. δολάρια.

Η Rabbit, από την πλευρά της, έχει πουλήσει περισσότερες από 100.000 συσκευές r1, σύμφωνα όμως με τις κριτικές η λειτουργικότητά της παραμένει περιορισμένη συγκριτικά με τα smartphone.