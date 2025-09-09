Η OpenAI θέλει να φέρει στις Κάννες ταινία φτιαγμένη από ΑΙ

Η OpenAI θέλει να αποδείξει ότι η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τις ταινίες πιο γρήγορα και φθηνότερα από ό,τι κάνει το Χόλιγουντ σήμερα.

Η νεοσύστατη επιχείρηση δανείζει τα εργαλεία και τους υπολογιστικούς της πόρους για τη δημιουργία μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους που δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό με Τεχνητή Νοημοσύνη και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους παγκοσμίως τον επόμενο χρόνο.

Το «Critterz», που αφορά πλάσματα του δάσους που ξεκινούν μια περιπέτεια αφού το χωριό τους διαταράσσεται από έναν άγνωστο, είναι δημιούργημα του Τσαντ Νέλσον, ενός δημιουργικού ειδικού στην OpenAI. Ο Νέλσον άρχισε να σχεδιάζει τους χαρακτήρες πριν από τρία χρόνια, ενώ προσπαθούσε να κάνει μια ταινία μικρού μήκους με το τότε νέο εργαλείο δημιουργίας εικόνων DALL-E της OpenAI.

Τώρα, συνεργάζεται με εταιρείες παραγωγής στο Λονδίνο και το Λος Άντζελες, με στόχο να κάνει το ντεμπούτο μιας μεγάλου μήκους εκδοχής της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο.

Η ομάδα προσπαθεί να κάνει την ταινία σε περίπου εννέα μήνες αντί για τα τρία χρόνια που θα χρειαζόταν συνήθως, δήλωσε στην Wall Street Journal ο Τζέιμς Ρίτσαρντσον, συνιδρυτής της Vertigo Films με έδρα το Λονδίνο. Η Vertigo παράγει την ταινία μαζί με την Native Foreign, ένα στούντιο που ειδικεύεται στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης μαζί με τα παραδοσιακά εργαλεία παραγωγής βίντεο.

Με ελάχιστο budget

Το «Critterz» έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 30 εκατομμύρια δολάρια, πολύ λιγότερο από το κόστος που συνήθως κοστίζουν οι ταινίες κινουμένων σχεδίων. Η ομάδα παραγωγής σχεδιάζει να προσλάβει ανθρώπους ηθοποιούς για τις φωνές των χαρακτήρων και να προσλάβει καλλιτέχνες για να σχεδιάσουν σκίτσα που τροφοδοτούν τα εργαλεία της OpenAI, συμπεριλαμβανομένου του GPT-5 και των μοντέλων δημιουργίας εικόνας.

«Η OpenAI μπορεί να λέει τι κάνουν τα εργαλεία του όλη μέρα, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση αν το κάνει κάποιος», είπε ο Νέλσον στην WSJ. «Αυτή είναι μια πολύ καλύτερη μελέτη περίπτωσης από το να δημιουργήσω εγώ ένα demo».

Εταιρείες ψυχαγωγίας, όπως η Disney και το Netflix, πειραματίζονται με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για μια ποικιλία εργασιών παραγωγής, εμπειρίας χρήστη και μάρκετινγκ. Αλλά πολλές ήταν επιφυλακτικές απέναντι σε μια ολοκληρωμένη αποδοχή, εν μέρει επειδή φοβούνται μήπως αναστατώσουν τους ηθοποιούς και τους συγγραφείς, των οποίων οι συντεχνίες έχουν αγωνιστεί για προστασία από εργαλεία που λένε ότι θα μπορούσαν να κοστίσουν δουλειές στα μέλη τους.

Οι εταιρείες ψυχαγωγίας έχουν επίσης επιδιώξει να προστατεύσουν τους χαρακτήρες και τα έργα τους που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Τον Ιούνιο, η Disney και η Universal της Comcast μήνυσαν τον πάροχο Τεχνητής Νοημοσύνης Midjourney για φερόμενη δημιουργία αντιγράφων των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Η Midjourney αμφισβήτησε αυτούς τους ισχυρισμούς σε δικαστικά έγγραφα. Η Warner Bros. Discovery υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα παρόμοια αγωγή κατά του Midjourney.

Το σενάριο για το “Critterz” γράφτηκε από ορισμένα μέλη της ομάδας που έγραψε το “Paddington in Peru”. Η παραγωγή έχει ξεκινήσει και οι αποφάσεις για το κάστινγκ για τις φωνές των χαρακτήρων θα ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Χρηματοδοτείται από τη μητρική εταιρεία της Vertigo, Federation Studios, με έδρα το Παρίσι. Τα εμπλεκόμενα στούντιο αναπτύσσουν ένα μοντέλο αποζημίωσης που θα επιτρέψει στα περίπου 30 άτομα που εργάζονται στο “Critterz” να μοιραστούν τυχόν κέρδη, δήλωσε ο Νέλσον.

Tο στοίχημα της OpenAI

Η OpenAI στοιχηματίζει ότι εάν το “Critterz” είναι επιτυχημένο, θα δείξει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει περιεχόμενο αρκετά ισχυρό για τη μεγάλη οθόνη και να επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας από το Χόλιγουντ, δήλωσε ο Νέλσον. Τα εργαλεία του OpenAI μειώνουν επίσης το κόστος εισόδου, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να δημιουργήσουν δημιουργικό περιεχόμενο, είπε.

Ένας εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η ταινία «αντανακλά το είδος της δημιουργικότητας και της εξερεύνησης που μας αρέσει να ενθαρρύνουμε».

Ωστόσο, η κυκλοφορία μιας πρωτότυπης ταινίας κινουμένων σχεδίων στο box office είναι ένα επικίνδυνο στοίχημα και δεν είναι σαφές εάν το κοινό θα πληρώσει για να τη δει. Οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη αναζητήσει συνεργάτη διανομής.

Ενώ το έργο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, η χρήση ανθρώπων στην ταινία για τις φωνές των χαρακτήρων και την δημιουργία τέχνης που θα τροφοδοτείται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πιθανότατα θα την καταστήσει επιλέξιμη για προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, δήλωσε ο Νικ Κλέβεροφ, συνιδρυτής της Native Foreign.

Οι Νέλσον και Κλέβεροφ δημιούργησαν αρχικά το «Critterz» ως ταινία μικρού μήκους που έκανε το ντεμπούτο της το 2023 με χρηματοδότηση από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI αργότερα προσέλαβε τον Νέλσον για να είναι σύνδεσμος με δημιουργούς και καλλιτέχνες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εργαλείων της.

Δεν είναι σαφές εάν η OpenAI θα βοηθήσει με το μάρκετινγκ της ταινίας. Ο Ρίτσαρντον είπε ότι ήταν πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τα σχέδια μάρκετινγκ.

Πηγή: OT.gr