Ήττα του Έλον Μασκ στη διαμάχη με την OpenAI για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Αμερικανικό δικαστήριο αποφάνθηκε τη Δευτέρα κατά του Έλον Μασκ στη δικαστική του διαμάχη με την OpenAI, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου για το ότι φέρεται να απομακρύνθηκε από την αρχική της αποστολή, δηλαδή να υπηρετεί το καλό της ανθρωπότητας.

Με ομόφωνη απόφαση, το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια έκρινε ότι ο Μασκ κατέθεσε την αγωγή του εκπρόθεσμα.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερες από δύο ώρες για να καταλήξουν στην απόφασή τους.

Η δίκη θεωρούνταν κομβικής σημασίας για το μέλλον της OpenAI αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα, τόσο ως προς τη χρήση της όσο και ως προς το ποιοι θα επωφελούνται από αυτήν.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικηγόρος του Έλον Μασκ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα έφεσης, ωστόσο η δικαστής άφησε να εννοηθεί ότι η προσπάθεια αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς το ζήτημα της παραγραφής είχε ήδη κριθεί ουσιαστικά από τους ενόρκους.

«Υπάρχει σημαντικός όγκος αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζει την απόφαση των ενόρκων, γι’ αυτό και ήμουν έτοιμη να απορρίψω άμεσα την υπόθεση», δήλωσε η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς.

Στην αγωγή που κατέθεσε το 2024, ο Μασκ κατηγόρησε την OpenAI, τον διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν και τον πρόεδρο Γκρεγκ Μπρόκμαν ότι τον παραπλάνησαν ώστε να προσφέρει 38 εκατ. δολάρια και στη συνέχεια προχώρησαν, εν αγνοία του, στη δημιουργία κερδοσκοπικού βραχίονα δίπλα στον αρχικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, εξασφαλίζοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη Microsoft και άλλους επενδυτές.

Ο Μασκ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των στελεχών της OpenAI ως «κλοπή ενός φιλανθρωπικού οργανισμού».

Τι είπαν στο δικαστήριο

Η απόφαση ήρθε έπειτα από 11 ημέρες καταθέσεων και αγορεύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων αμφισβητήθηκε επανειλημμένα η αξιοπιστία τόσο του Μασκ όσο και του Άλτμαν.

Κάθε πλευρά κατηγορούσε την άλλη ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το οικονομικό όφελος παρά για το δημόσιο συμφέρον.

Κατά την τελική του αγόρευση, ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, υπενθύμισε στους ενόρκους ότι αρκετοί μάρτυρες αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια του Άλτμαν ή τον χαρακτήρισαν ψεύτη, ενώ σημείωσε ότι ούτε ο ίδιος ο Μασκ απάντησε με απόλυτη βεβαιότητα όταν ρωτήθηκε αν είναι πλήρως αξιόπιστος.

«Η αξιοπιστία του Σαμ Άλτμαν βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης», είπε ο Μόλο. «Αν δεν τον πιστεύετε, δεν μπορούν να κερδίσουν».

Ο Μασκ υποστήριξε ότι η OpenAI επιδίωξε παράνομα να πλουτίσει επενδυτές και στελέχη εις βάρος του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της εταιρείας και ότι απέτυχε να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε επίσης ότι η Microsoft γνώριζε εξαρχής πως η OpenAI ενδιαφερόταν περισσότερο για τα κέρδη παρά για τον αλτρουισμό.

Η OpenAI αντέτεινε ότι ο ίδιος ο Μασκ καθοδηγούνταν από οικονομικά κίνητρα και ότι καθυστέρησε υπερβολικά να ισχυριστεί πως η εταιρεία παραβίασε την ιδρυτική συμφωνία της για την ανάπτυξη ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

«Ο κ. Μασκ μπορεί να έχει το άγγιγμα του Μίδα σε ορισμένους τομείς, αλλά όχι στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε στην αγόρευσή του ο δικηγόρος της OpenAI, Γουίλιαμ Σάβιτ.

Τι συνέβη στο παρελθόν…

Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 από τους Σαμ Άλτμαν, Έλον Μασκ και άλλους συνεργάτες. Ο Μασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο το 2018 και έναν χρόνο αργότερα η εταιρεία δημιούργησε κερδοσκοπική θυγατρική.

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται σε πλήθος τομέων, όπως η εκπαίδευση, η αναγνώριση προσώπου, οι χρηματοοικονομικές συμβουλές, η δημοσιογραφία, η νομική έρευνα και οι ιατρικές διαγνώσεις, αλλά και για τη δημιουργία επιβλαβών deepfakes.

Πολλοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την τεχνολογία, εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να αντικαταστήσει ανθρώπους στην εργασία τους.

…μέχρι το σήμερα

Η OpenAI ανταγωνίζεται εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Anthropic και η xAI, ενώ προετοιμάζεται για πιθανή δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία στο 1 τρισ. δολάρια.

Σύμφωνα με κατάθεση στελέχους της Microsoft, η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από 100 δισ. δολάρια στη συνεργασία της με την OpenAI.

Η xAI του Μασκ αποτελεί πλέον μέρος της SpaceX, της διαστημικής και πυραυλικής του εταιρείας, η οποία προετοιμάζει επίσης δημόσια εγγραφή που ενδέχεται να ξεπεράσει σε μέγεθος εκείνη της OpenAI.