18.05.2026 | 18:45
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
Ήττα του Έλον Μασκ στη διαμάχη με την OpenAI για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 21:19

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ έκρινε ότι ο Έλον Μασκ κατέθεσε την αγωγή του εκπρόθεσμα.

Αμερικανικό δικαστήριο αποφάνθηκε τη Δευτέρα κατά του Έλον Μασκ στη δικαστική του διαμάχη με την OpenAI, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου για το ότι φέρεται να απομακρύνθηκε από την αρχική της αποστολή, δηλαδή να υπηρετεί το καλό της ανθρωπότητας.

Με ομόφωνη απόφαση, το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια έκρινε ότι ο Μασκ κατέθεσε την αγωγή του εκπρόθεσμα.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερες από δύο ώρες για να καταλήξουν στην απόφασή τους.

Η δίκη θεωρούνταν κομβικής σημασίας για το μέλλον της OpenAI αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα, τόσο ως προς τη χρήση της όσο και ως προς το ποιοι θα επωφελούνται από αυτήν.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικηγόρος του Έλον Μασκ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα έφεσης, ωστόσο η δικαστής άφησε να εννοηθεί ότι η προσπάθεια αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς το ζήτημα της παραγραφής είχε ήδη κριθεί ουσιαστικά από τους ενόρκους.

«Υπάρχει σημαντικός όγκος αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζει την απόφαση των ενόρκων, γι’ αυτό και ήμουν έτοιμη να απορρίψω άμεσα την υπόθεση», δήλωσε η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς.

Στην αγωγή που κατέθεσε το 2024, ο Μασκ κατηγόρησε την OpenAI, τον διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν και τον πρόεδρο Γκρεγκ Μπρόκμαν ότι τον παραπλάνησαν ώστε να προσφέρει 38 εκατ. δολάρια και στη συνέχεια προχώρησαν, εν αγνοία του, στη δημιουργία κερδοσκοπικού βραχίονα δίπλα στον αρχικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, εξασφαλίζοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη Microsoft και άλλους επενδυτές.

Ο Μασκ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των στελεχών της OpenAI ως «κλοπή ενός φιλανθρωπικού οργανισμού».

Τι είπαν στο δικαστήριο

Η απόφαση ήρθε έπειτα από 11 ημέρες καταθέσεων και αγορεύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων αμφισβητήθηκε επανειλημμένα η αξιοπιστία τόσο του Μασκ όσο και του Άλτμαν.

Κάθε πλευρά κατηγορούσε την άλλη ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το οικονομικό όφελος παρά για το δημόσιο συμφέρον.

Κατά την τελική του αγόρευση, ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, υπενθύμισε στους ενόρκους ότι αρκετοί μάρτυρες αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια του Άλτμαν ή τον χαρακτήρισαν ψεύτη, ενώ σημείωσε ότι ούτε ο ίδιος ο Μασκ απάντησε με απόλυτη βεβαιότητα όταν ρωτήθηκε αν είναι πλήρως αξιόπιστος.

«Η αξιοπιστία του Σαμ Άλτμαν βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης», είπε ο Μόλο. «Αν δεν τον πιστεύετε, δεν μπορούν να κερδίσουν».

Ο Μασκ υποστήριξε ότι η OpenAI επιδίωξε παράνομα να πλουτίσει επενδυτές και στελέχη εις βάρος του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της εταιρείας και ότι απέτυχε να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε επίσης ότι η Microsoft γνώριζε εξαρχής πως η OpenAI ενδιαφερόταν περισσότερο για τα κέρδη παρά για τον αλτρουισμό.

Η OpenAI αντέτεινε ότι ο ίδιος ο Μασκ καθοδηγούνταν από οικονομικά κίνητρα και ότι καθυστέρησε υπερβολικά να ισχυριστεί πως η εταιρεία παραβίασε την ιδρυτική συμφωνία της για την ανάπτυξη ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

«Ο κ. Μασκ μπορεί να έχει το άγγιγμα του Μίδα σε ορισμένους τομείς, αλλά όχι στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε στην αγόρευσή του ο δικηγόρος της OpenAI, Γουίλιαμ Σάβιτ.

Τι συνέβη στο παρελθόν…

Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 από τους Σαμ Άλτμαν, Έλον Μασκ και άλλους συνεργάτες. Ο Μασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο το 2018 και έναν χρόνο αργότερα η εταιρεία δημιούργησε κερδοσκοπική θυγατρική.

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται σε πλήθος τομέων, όπως η εκπαίδευση, η αναγνώριση προσώπου, οι χρηματοοικονομικές συμβουλές, η δημοσιογραφία, η νομική έρευνα και οι ιατρικές διαγνώσεις, αλλά και για τη δημιουργία επιβλαβών deepfakes.

Πολλοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την τεχνολογία, εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να αντικαταστήσει ανθρώπους στην εργασία τους.

…μέχρι το σήμερα

Η OpenAI ανταγωνίζεται εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Anthropic και η xAI, ενώ προετοιμάζεται για πιθανή δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία στο 1 τρισ. δολάρια.

Σύμφωνα με κατάθεση στελέχους της Microsoft, η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από 100 δισ. δολάρια στη συνεργασία της με την OpenAI.

Η xAI του Μασκ αποτελεί πλέον μέρος της SpaceX, της διαστημικής και πυραυλικής του εταιρείας, η οποία προετοιμάζει επίσης δημόσια εγγραφή που ενδέχεται να ξεπεράσει σε μέγεθος εκείνη της OpenAI.

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
AI 14.05.26

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 18.05.26

Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Politico 18.05.26

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
On Field 18.05.26

Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Γερμανία 18.05.26

Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές» - Ο τίγρης κατάφερε να φτάσει σε γειτονικούς λαχανόκηπους

Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς
Επικαιρότητα 18.05.26 Upd: 20:41

Το Unmute Now πάει Αθήνα. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη σειρά έχει η πρωτεύουσα με τη νέα γενιά να «σπάει τη σιωπή της», να συζητά και να διεκδικεί το «κοινό της μέλλον». Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει τη φωνή τους.

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Τύμπανα πολέμου, ξανά 18.05.26 Upd: 21:20

Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη νέα πρόταση του Ιράν «ανεπαρκή» για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Υποβάθμιση 18.05.26

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Τα πάντα αλλάζουν; 18.05.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε στις Κάννες, όπου και αποκάλυψε τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος εισχωρώντας στην κινηματογραφική βιομηχανία.

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
Inflation Monitor 18.05.26

Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Τα σενάρια 18.05.26

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Έπος 18.05.26

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
«Βλακοκράτες» και China Street 18.05.26

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 18.05.26

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στάση ζωής 18.05.26

Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
On Field 18.05.26

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
Ελλάδα 18.05.26

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

