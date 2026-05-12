11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 12 Μαΐου 2026, 06:00

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν τις πτήσεις, οι καταναλωτές σφίγγουν το ζωνάρι και οι επιχειρήσεις προειδοποιούν για αυξήσεις τιμών, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ανατρέπει την παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, λίγο περισσότερο από δύο μήνες αφότου οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν πυροδότησαν τη σύγκρουση, οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου έχουν σημειώσει αύξηση αξίας άνω των 5,4 τρισ. δολαρίων, ήτοι 4,2%.

Ο τεχνολογικός τομέας στο προσκήνιο

Οι τεχνολογικοί όμιλοι έχουν κρατήσει ψηλά τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναζητούν τους τομείς που είναι λιγότερο εκτεθειμένοι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των μετοχών για κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών όπως η Intel και η TSMC και η ραγδαία ανάκαμψη στις αποτιμήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, με τη βοήθεια των τεράστιων κερδών του πρώτου τριμήνου, έχουν αντισταθμίσει τις πτώσεις σε άλλους τομείς.

Οι επενδυτές επέστρεφαν στην τεχνολογία σε μια εποχή «ακραίας μακροοικονομικής αβεβαιότητας», δήλωσε ο Luca Paolini, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Pictet Asset Management, προσελκύοντας ξανά την «βεβαιότητα της επίτευξης κερδών» στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο.

«Μετά την κατάπαυση του πυρός, όλα ξαναγύρισαν στην τεχνητή νοημοσύνη».

Επενδύσεις στον κλάδο ων ημιαγωγών

Η συνολική αξία των εταιρειών ημιαγωγών (δηλαδή των εταιρειών που κατασκευάζουν ή σχεδιάζουν chips και μικροεπεξεργαστές) με χρηματιστηριακή αξία άνω των 10 δισ. δολαρίων έχει αυξηθεί κατά 26%, ή 3,7 τρισ. δολάρια, από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Υπάρχουν απλώς περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτός ο κύκλος της τεχνητής νοημοσύνης είναι πραγματικός», δήλωσε ο John Lamb, ειδικός επενδύσεων στη διαχειριστική εταιρεία Capital Group.

«Δεν πρόκειται για έναν κύκλο που είναι απλώς μια μόδα, αλλά για έναν πραγματικό, διαρκή επενδυτικό κύκλο».

Υπογραμμίζοντας την έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, σχεδόν τα δύο τρίτα των εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης αναφέρθηκαν στην τεχνολογία αυτή κατά τις τηλεδιασκέψεις για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, περίπου διπλάσιες από όσες αναφέρθηκαν στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία της AlphaSense.

Πώς επηρεάζει η AI το χρηματιστήριο ο πόλεμος στο Ιράν

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε ταχύτερη ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς σε σύγκριση με μια σειρά προηγούμενων κρίσεων. Οι εισηγμένες εταιρείες με κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον 10 δισ. δολαρίων έχουν κερδίσει συνολικά 5,6 τρισ. δολάρια σε αξία κατά τις πρώτες 10 εβδομάδες του πολέμου.

Το ίδιο καλάθι εταιρειών είχε χάσει 2,5 τρισ. δολάρια την ίδια περίοδο κατά τη διάρκεια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με ανάλυση της FT.

Έχασαν περισσότερα από 9 τρισ. δολάρια στην αρχή της πανδημίας Covid-19.

Η άνοδος κατά 50% της τιμής του πετρελαίου έχει αναπτερώσει μεγάλο μέρος του ενεργειακού τομέα, με τις Saudi Aramco, PetroChina και TotalEnergies να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη σε αξία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ποιες εταιρείες έχουν πληγεί περισσότερο

Κάθε αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 1 δολάριο σημαίνει επιπλέον 1 δισ. δολάρια ελεύθερης ταμειακής ροής για τη Saudi Aramco, η οποία έχει προσθέσει 144 δισ. δολάρια στην αγοραία αξία της κατά τη διάρκεια του πολέμου, παρά τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στα πετρελαϊκά της κοιτάσματα και τα διυλιστήρια της και την αποκοπή της κύριας διαδρομής εξαγωγής της.

Οι εταιρείες με μικρότερη παρουσία στη Μέση Ανατολή — όπως η νορβηγική Equinor, η οποία σημείωσε άνοδο 24% — είχαν την καλύτερη απόδοση, ακολουθούμενες από εταιρείες με μεγάλα τμήματα συναλλαγών που μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τη μεταβλητότητα της αγοράς. Η BP και η TotalEnergies σημείωσαν άνοδο 14% και 16% αντίστοιχα.

Οι εταιρείες με τις χειρότερες επιδόσεις είναι εκείνες των οποίων η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο έχει διακοπεί ή έχει πληγεί από πυραύλους.

Η ExxonMobil και η Shell αντιμετωπίζουν και οι δύο λογαριασμούς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των ζημιών στην βιομηχανική πόλη Ras Laffan του Κατάρ. Η αξία της Exxon έχει μειωθεί κατά 4%, ή 28 δισ. δολάρια, από την έναρξη της σύγκρουσης.

Αυξήσεις τιμών

Πολλές από τις εταιρείες που έχουν πληγεί περισσότερο ανήκουν στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών, καθώς το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ αυξάνει το κόστος και θέτει τους πελάτες υπό οικονομική πίεση.

Αρκετές μεγάλες αμερικανικές εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των Procter & Gamble και Kimberly-Clark, έχουν προειδοποιήσει για αυξήσεις τιμών ως αποτέλεσμα.

Ομάδες πολυτελών προϊόντων όπως η LVMH και η Hermès έχουν πληγεί από τη μείωση της ζήτησης, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πληγεί από διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και από την αύξηση των τιμών του αλουμινίου και άλλων πρώτων υλών. Η ζήτηση στη Μέση Ανατολή έχει μειωθεί απότομα για ομίλους όπως η Nissan, η Toyota και η Stellantis.

Ο Håkan Samuelsson, διευθύνων σύμβουλος της Volvo Cars, δήλωσε ότι η κύρια ανησυχία του είναι η πτώση του καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ. «Αυτό ασκεί πίεση σε ολόκληρη την οικονομία και τότε οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται ότι ίσως χάσουν τη δουλειά τους… οπότε δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αγοράσουν αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο.»

Για τις εταιρείες εξόρυξης, ο πόλεμος έχει επιφέρει διπλό πλήγμα: υψηλό κόστος εισροών ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών του ντίζελ, σε συνδυασμό με την προοπτική χαμηλών τιμών των εμπορευμάτων λόγω πιθανής επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.

Εκείνες που επωφελήθηκαν περισσότερο από την ιστορική άνοδο των τιμών του χρυσού πέρυσι, όπως η Agnico Eagle και η Zijin Mining, έχουν υποστεί τις πιο απότομες πτώσεις.

Εν τω μεταξύ, η αξία των περισσότερων από τις κορυφαίες αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες άμυνας έχει μειωθεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ακόμη και καθώς οι κυβερνήσεις έχουν εξαντλήσει αποθέματα πολεμικού υλικού που είχαν συσσωρευτεί επί χρόνια. Αναλυτές ανέφεραν ότι η πώληση αντανακλούσε την αβεβαιότητα των επενδυτών σχετικά με την ικανότητα του κλάδου να παράγει γρήγορα σε μεγάλη κλίμακα, δεδομένων των υφιστάμενων εμποδίων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

