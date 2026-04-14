Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14 Απριλίου 2026, 00:32

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Αυτό που ξεκίνησε ως μια περιφερειακή στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται πλέον σε μια παγκόσμια οικονομική δοκιμασία χωρίς προηγούμενο. Από τα δεξαμενόπλοια που ακινητοποιούνται στα Στενά του Ορμούζ μέχρι τα εργοστάσια που μειώνουν παραγωγή στην Ασία και την Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν επαναχαράσσει τις ισορροπίες της παγκόσμιας οικονομίας.

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας και η πίεση στις εφοδιαστικές αλυσίδες δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον αβεβαιότητας που επηρεάζει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, αναφέρει η Wall Street Journal στην ανάλυσή της.

Πόλεμος Ιράν: Μια σύγκρουση που μετατράπηκε σε παγκόσμιο οικονομικό σοκ

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ένα ισχυρό οικονομικό σοκ με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της περιοχής. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει πλέον εξελιχθεί σε μια διεθνή χρηματοοικονομική αναταραχή, με αιχμή την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και την αυξανόμενη αβεβαιότητα στις αγορές.

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, από τον οποίο περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και το μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια έχουν περιορίσει σημαντικά τη ροή ενέργειας, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες στην αγορά.

Η απόφαση για ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ενισχύει ακόμη περισσότερο τις πιέσεις, αφαιρώντας επιπλέον ποσότητες πετρελαίου από μια ήδη περιορισμένη αγορά και εντείνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Η εκτίναξη του πετρελαίου και η πίεση στα εμπορεύματα

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη άνοδο, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν συνεχιζόμενες ελλείψεις στην προσφορά. Παράλληλα, οι τιμές του αλουμινίου εκτινάχθηκαν σε υψηλό τετραετίας, λόγω του φόβου για περιορισμένη παραγωγή από μια περιοχή που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως. Το ενεργειακό σοκ αρχίζει να διαχέεται σε ολόκληρες εφοδιαστικές αλυσίδες, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής σε πολλούς κλάδους της οικονομίας.

Το ενεργειακό σοκ αρχίζει να διαχέεται σε ολόκληρες εφοδιαστικές αλυσίδες, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής σε πολλούς κλάδους της οικονομίας

Ευρώπη: Η επιβράδυνση και οι πληθωριστικές πιέσεις

Η Ευρώπη, που ήδη αντιμετώπιζε χαμηλή ανάπτυξη, βλέπει τώρα τις πιέσεις να εντείνονται. Η αύξηση του κόστους ενέργειας επιβαρύνει τη βιομηχανική παραγωγή και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι το παρατεταμένο κλείσιμο του Ορμούζ είναι «ιδιαίτερα επιζήμιο» για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν μέτρα στήριξης, όπως συντονισμένες αγορές φυσικού αερίου και προσωρινή χαλάρωση των κανόνων επιδοτήσεων.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αναμενόταν να σημειώσει φέτος πραγματική ανάκαμψη της ανάπτυξης για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας, χάρη στις δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το δημόσιο χρέος. Ωστόσο, κορυφαίοι οικονομικοί αναλυτές της χώρας έχουν πλέον αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους, από 1,3% σε 0,6% για το τρέχον έτος.

Ασία: Εργοστάσια σε επιβράδυνση και αεροπορικές περικοπές

Στην Ασία, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Οι βιομηχανικές μονάδες περιορίζουν την παραγωγή λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε περικοπές δρομολογίων εξαιτίας των ελλείψεων στα καύσιμα αεροσκαφών.

Τα αεροδρόμια σε αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προμήθεια των καυσίμων, αναγκάζοντας τις εταιρείες να μειώσουν πτήσεις.

Η Vietnam Airlines και η Asiana Airlines έχουν ήδη προχωρήσει σε αναστολές δρομολογίων, δείχνοντας το εύρος της κρίσης στον τομέα των μεταφορών.

Στην Ιαπωνία, o κολοσσός Toto ανέστειλε τις παραγγελίες για προκατασκευασμένες μονάδες μπάνιου λόγω έλλειψης ναφθάς, ενός κρίσιμου πετροχημικού προϊόντος που προέρχεται από το αργό πετρέλαιο.

«Αυτές οι δευτερογενείς επιπτώσεις είναι γενικευμένες και επηρεάζουν κάθε τομέα», λέει ο Μπλέικ Μπέργκερ, αναπληρωτής διευθυντής της Verve Research, ενός think tank που εξειδικεύεται στη Νοτιοανατολική Ασία.

«Δεν έχει σημασία αν βρίσκεσαι στη Σιγκαπούρη ή στο Μπρουνέι, στην Καμπότζη ή στο Λάος, όλοι νιώθουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν».

Οι χώρες του Κόλπου αντιμέτωπες με μια ιστορική πίεση

Για τις οικονομίες του Κόλπου, η κρίση είναι από τις πιο σοβαρές των τελευταίων δεκαετιών.

Χώρες όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζουν ισχυρή οικονομική επιβράδυνση λόγω των διαταραχών στις εξαγωγές ενέργειας.

Οι υποδομές φυσικού αερίου του Κατάρ έχουν υποστεί ζημιές, με τις επισκευές να απαιτούν χρόνια. Το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 25 δισ. δολάρια.

Οι προβλέψεις για το ΑΕΠ είναι δυσοίωνες, με σημαντικές μειώσεις σε όλες τις μεγάλες οικονομίες της περιοχής, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος του σοκ.

Συγκεκριμένα, η Capital Economics προβλέπει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Κατάρ θα συρρικνωθεί κατά 13% φέτος, αυτό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά 8% και της Σαουδικής Αραβίας κατά 6,6%. Το ΑΕΠ του Κατάρ συρρικνώθηκε κατά 3,6% κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020.

ΗΠΑ: Η πολιτική πίεση και το αυξημένο κόστος για τους καταναλωτές

Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι λιγότερο εκτεθειμένες λόγω της ενεργειακής τους αυτάρκειας, οι καταναλωτές επηρεάζονται άμεσα από την αύξηση στις τιμές καυσίμων.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναγνώρισε ότι οι τιμές ενέργειας ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές, δημιουργώντας πολιτικό κόστος ενόψει εκλογικής περιόδου. Ο πληθωρισμός στην ενέργεια αρχίζει να μεταφέρεται σε ευρύτερες κατηγορίες αγαθών.

Η παγκόσμια κοινωνική και πολιτική αναταραχή

Οι οικονομικές επιπτώσεις έχουν αρχίσει να μετατρέπονται σε κοινωνική πίεση. Σε αρκετές χώρες καταγράφονται διαμαρτυρίες λόγω της ακρίβειας.

Στην Ιρλανδία, οι αγρότες μπλόκαραν δρόμους και εγκαταστάσεις καυσίμων.

Στην Ινδία, η αύξηση στο κόστος μαγειρικού αερίου προκάλεσε εργατικές κινητοποιήσεις, οδηγώντας ακόμη και σε αυξήσεις των κατώτατων μισθών σε ορισμένες περιοχές.

Στην Ευρώπη, οι πολιτικές ανατροπές αποδίδονται εν μέρει στη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια. Για παράδειγμα, οι ψηφοφόροι στην Ουγγαρία χάρισαν μια συντριπτική νίκη στην αντιπολίτευση, βάζοντας τέλος στα 16 χρόνια διακυβέρνησης του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

Η Ασία στο επίκεντρο του ενεργειακού σοκ

Στη Νότια Κορέα εγκρίθηκε πακέτο στήριξης άνω των 17 δισ. δολαρίων, ενώ εταιρείες όπως η Asiana και η Vietnam Airlines μειώνουν τις πτήσεις.

Στην Ιαπωνία, η έλλειψη νάφθας επηρεάζει ακόμη και τα νοσοκομεία. Ωστόσο, η πρωθυπουργός της χώρας αρνήθηκε ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη, δηλώνοντας ότι η Ιαπωνία διαθέτει ακόμη αποθέματα νάφθας που επαρκούν για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

Παράλληλα, η βιομηχανία ημιαγωγών σε Κορέα και Μαλαισία αντιμετωπίζει κινδύνους λόγω ελλείψεων ηλίου.

Ένα σοκ με μακροχρόνιες συνέπειες

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος αποκλιμακωθεί, οι οικονομικές συνέπειες θα παραμείνουν για χρόνια. Οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και η ζημιά στις ενεργειακές υποδομές διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή στα Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την παγκόσμια ανάπτυξη και να οδηγήσει ακόμη και σε ύφεση σε ορισμένες οικονομίες.

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν είναι πλέον μόνο μια γεωπολιτική κρίση, είναι ένας παγκόσμιος οικονομικός κραδασμός που επηρεάζει κάθε πτυχή της διεθνούς οικονομίας.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια φάση αυξημένης αβεβαιότητας, όπου η γεωπολιτική ένταση μετατρέπεται σε μόνιμο οικονομικό παράγοντα — με συνέπειες που θα ξεπερνούν κατά πολύ τη διάρκεια του ίδιου του πολέμου.

Πηγή ΟΤ

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Ανησυχία 13.04.26

«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύνταξη
ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Σύνταξη
Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Βάιος Μπαλάφας
Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

