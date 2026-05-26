O Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη κάνουν πρεμιέρα στο Roland Garros

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ξεκινούν την φετινή τους πορεία στο Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλερ, Νο. 127 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Philippe Chatrier», ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα αρχίσει 14:30 με 15:00.

Η Μαρία Σάκκαρη από την άλλη, θα κοντραριστεί με την Λίντα Νόσκοβα, Νο. 12 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA. Το παιχνίδι τοποθετήθηκε στο «Court 6» και θα αρχίσει γύρω στις 13:30 με 14:00.

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει τα παιχνίδια των Γιανίκ Σίνερ, Κόκο Γκοφ, Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Ναόμι Οσάκα, που αναμένεται να αγωνιστούν στα courts του Παρισιού.

Ακραίος καύσωνας

Το έργο του Στέφανου και της Μαρίας θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν την Τρίτη (26/5) στο Παρίσι, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα είναι μία από τις θερμότερες ημέρες Μαΐου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34°C, αλλά το real feel αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 39°C, με τους τενίστες και τις τενίστριες να μάχονται για ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο και την αφόρητη ζέστη. Ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης την οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι αθλητές και οι αθλήτριες, είναι ότι το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο στο Παρίσι είναι οι 34.8°C, που καταγράφηκαν στις 29 Μαΐου 1944.

Οι μετεωρολόγοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αύριο να ξεπεραστούν 34.8°C και να έχουμε νέο ρεκόρ στη γαλλική πρωτεύουσα. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υποχωρήσει η ζέστη και η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 27°C, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν βροχοπτώσεις και θερμοκρασία γύρω στους 19°C.