Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Οικονομία 26 Μαΐου 2026, 08:00

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν γι'αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση, που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δυσαρεστημένοι από τον μισθό τους είναι σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι, όπως αποδεικνύει νέα έρευνα γνώμης της πλατφόρμας wherewework.gr.  Οι δύο στους τρεις  θέλουν να αλλάξουν δουλειά, επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Οι έξι στους δέκα δηλώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο και μόνο ο ένας στους δέκα θεωρεί ότι πληρώνεται δίκαια για τη δουλειά που κάνει.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, τον Απρίλιο του 2026, καλύπτοντας όλους τους κλάδους και τις ηλικιακές ομάδες, με τη συμμετοχή περίπου 1.800 εργαζομένων από την Ελλάδα.  Αντίστοιχες έρευνες έγιναν και σε άλλες τέσσερις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής-Κεντρικής Ευρώπης: Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία καθώς και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Ειδικά με τις τρεις πρώτες χώρες – μέλη της ΕΕ (η Βουλγαρία ανήκει πλέον και στην Ευρωζώνη), κινούμαστε σε παρόμοιες ταχύτητες όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Εurostat.

Η βαλκανοποίηση των μισθών, της αγοραστικής δύναμης και του επιπέδου ζωής (φτώχεια – κοινωνικός αποκλεισμός), είναι ένα φαινόμενο που έχουν θίξει επανειλημμένα ερευνητές.

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ελληνικό κομμάτι της έρευνας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για το πώς οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αξιολογούν τη μισθολογική τους κατάσταση, την επαγγελματική τους ασφάλεια και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ταβάνι τα 1.500 ευρώ για 7 στους 10

Το δείγμα της Ελλάδας είναι το πιο ευρύ από όλες τις χώρες. Κανένας επαγγελματικός κλάδος δεν ξεπερνάει το 10%. Οι κλάδοι με την υψηλότερη αντιπροσώπευση είναι η εργαζόμενοι στην τεχνολογία πληροφοριών (ΙΤ) με 8,2%, στις πωλήσεις με 6,2% και στη βιομηχανία με 6,4%. Επίσης, το 9,2% επιλέγει «άλλο επάγγελμα». Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους (50,3%), ανήκουν στο «ανώτερο επίπεδο» (senior level), δηλαδή έχουν περισσότερα από πέντε χρόνια εργασιακή εμπειρία. Οι ηλικιακές ομάδες που κυριαρχούν είναι οι 35-44 ετών και 45-54 ετών (με 35,4% και 28,6% του δείγματος αντίστοιχα).

Ωστόσο, τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν μεταφράζονται σε μισθολογική εξέλιξη. Σχεδόν οι επτά στους δέκα κερδίζουν λιγότερα από 1500 ευρώ τον μήνα.  Περίπου τέσσερις στους δέκα (38,4%) κερδίζουν από 1.000 ως 1.500 ευρώ καθαρά. Πρόκειται για την υψηλότερη συγκέντρωση σε ένα μόνο μισθολογικό κλιμάκιο, από όλες τις χώρες της περιοχής.  Οι τρεις στους δέκα (30,3%) κερδίζουν από 500 ως 1000 καθαρά.

«Η ελληνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να φέρει τα διαρθρωτικά σημάδια της κρίσης που ξέσπασε μετά το 2010. Πολλά από τα φαινόμενα που περιγράφουν οι συμμετέχοντες, όπως η στασιμότητα των μισθών και το φαινόμενο της δεύτερης εργασίας,  αποτελούν επακόλουθα αυτής της τραυματικής εμπειρίας», σημειώνουν οι ερευνητές.

Δυσαρέσκεια και σιωπηλή απογοήτευση

Το 46,7% των Ελλήνων ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από τον μισθό του, το χαμηλότερο ποσοστό των πέντε χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ωστόσο, μόνο το 14,3% δηλώνει ικανοποιημένο, επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα.

Το 39,1% κατατάσσεται στη λεγόμενη «ουδέτερη ζώνη», το υψηλότερο αντίστοιχο ποσοστό σε ολόκληρη τη μελέτη. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει εργαζόμενους που δεν αντιδρούν ενεργά, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι.

«Νιώθω ότι απέχω μόλις έξι μήνες από την απόλυτη φτώχεια, αν χάσω τη δουλειά μου»

Παράλληλα, το 53,9% αισθάνεται ότι δεν αμείβεται δίκαια, ενώ το 45,7% εκτιμά ότι ο μισθός του βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα της αγοράς. Μόνο το 11,4% θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια σε σημαντικό βαθμό.

Μισθοί στα επίπεδα του 2010

Το 60,3% των ερωτηθέντων αναφέρει μειωμένη αγοραστική δύναμη σε σχέση με έναν χρόνο πριν, με το 30,6% να περιγράφει την πτώση ως ιδιαίτερα έντονη. Σχεδόν ο ένας στους δύο (49,7%) δηλώνει ότι ο μισθός του καλύπτει μόνο τα βασικά έξοδα ή δεν τα καλύπτει (14%). Λιγότεροι από τέσσερις στους δέκα (37,7%) κατορθώνουν να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με προσεκτική διαχείριση. Μόλις το 1,8% αναφέρει υψηλή οικονομική άνεση, το χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα.

Στις λεγόμενες «ερωτήσεις ανοιχτού τύπου», όταν οι συμμετέχοντες απαντάνε ελεύθερα, επανέρχεται επανειλημμένα η αναφορά σε μισθούς «στα επίπεδα του 2010». Σε αρκετούς κλάδους, οι αποδοχές δεν ανέκαμψαν ποτέ ουσιαστικά μετά την κρίση, παρά την τυπική οικονομική ανάκαμψη της χώρας, υπογραμμίζει η έρευνα.

«Ο μισθός μου είναι παγωμένος εδώ και 12 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Οι συνεισφορές είναι τόσο υψηλές, που πρακτικά ούτε ο εργοδότης μου φταίει που έχω τόσο χαμηλό μισθό μετά από 25 χρόνια δουλειάς», δηλώνει Έλληνας εργαζόμενος.

Εργαζόμενοι στα όρια της φτώχειας

Άλλα χαρακτηριστικά σχόλια είναι τα παρακάτω:

«Δούλευα με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η αμοιβή μου δεν έφτανε ούτε για να πληρώσω τον ΕΦΚΑ, και χρωστάω εισφορές, γιατί τα λεφτά ποτέ δεν φτάνουν για τίποτα».

«Ακόμα και με τον μισθό μου, νιώθω ότι απέχω μόλις έξι μήνες από την απόλυτη φτώχεια, αν χάσω τη δουλειά μου».

«Είμαι δυσαρεστημένος γιατί πρέπει να κάνω και δεύτερη δουλειά για να καλύψω τα οικογενειακά έξοδα, με δυο παιδιά να σπουδάζουν εκτός Αθήνας».

Οι ερευνητές τονίζουν ότι «το επίπεδο οικονομικής επισφάλειας, ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών  με πλήρη απασχόληση, είναι ιδιαίτερα έντονο στα ελληνικά δεδομένα και συνάδει με την υψηλή συγκέντρωση του δείγματος στην εισοδηματική κλίμακα των 1.000 έως 1.500 ευρώ».

Επίσης η Ελλάδα έχει το πιο υψηλό επίπεδο εργαζομένων που κάνουν ή αναζητούν δεύτερη δουλειά. Το άγχος ότι «ο μισθός δεν φτάνει» είναι πιο ισχυρό στην Ελλάδα, ακόμα και σε σε σύγκριση με τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Η μεγαλύτερη επιδείνωση σημειώνεται στη Βουλγαρία, λόγω της μετάβασης στο ευρώ. Στη γειτονική μας χώρα, ενώ οι τιμές όλων των προϊόντων αυξήθηκαν, οι μισθοί έμειναν στάσιμοι.

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά σε δεύτερη μοίρα

Η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο αίσθημα απειλής από την τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ των πέντε χωρών: μόλις το 11% των εργαζομένων εκφράζει φόβο ότι η ΑΙ θα καταστήσει τη θέση του πιο ευάλωτη. Το εύρημα, ωστόσο, δεν αντανακλά τεχνολογική εμπιστοσύνη. Όταν η οικονομική πίεση είναι άμεση και συνεχής, ζητήματα όπως ο αυτοματισμός και η αναδιάταξη ρόλων λόγω ΑΙ απωθούνται στο περιθώριο. Το 28,6% βλέπει την ΑΙ ως εργαλείο παραγωγικότητας, το 27,6% αναμένει ότι θα αλλάξει ή θα μειώσει ορισμένες από τις δραστηριότητές του, ενώ το 21,6% δεν αναμένει καμία επίδραση.

Οι επτά στους δέκα θα άλλαζαν δουλειά

Το 26,5% αναζητά ήδη ενεργά νέα εργασία, ενώ το 37,9% θα εξέταζε μια πρόταση αν παρουσιαζόταν. Συνολικά, το 64,3% είναι ανοιχτό σε αλλαγή εντός εξαμήνου. Αντίθετα, μόνο το 16,4% δηλώνει ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του, το χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα. Βασικός λόγος για ενδεχόμενη μετακίνηση παραμένουν οι υψηλότερες αποδοχές (58,1%), με τις καλύτερες προοπτικές ανέλιξης να ακολουθούν με 11%.

Ο φόβος απόλυσης κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με το 17,2% να εκφράζει έντονη ανησυχία, ωστόσο το 30,1% αισθάνεται ανασφαλές για τη θέση του στους επόμενους 12 μήνες

Συνειδητά παραιτημένοι οι Έλληνες εργαζόμενοι

«Τα δεδομένα της Ελλάδας δείχνουν μια συνειδητή παραίτηση. Η μεγάλη ουδέτερη ζώνη (39%) δεν δείχνει ικανοποίηση, αλλά στασιμότητα. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν φύγει ακόμα, αλλά δεν πρόκειται να στηρίξουν την εταιρεία στα δύσκολα. Η ενεργοποίηση αυτής της ομάδας είναι η σημαντικότερη πρόκληση για τους εργοδότες», σχολιάζει ο Κοστίν Τούντορ, CEO του ομίλου wherewework.

Tο wherewework.gr, είναι μια online κοινότητα, στην οποία οι εργαζόμενοι ανταλλάσσουν πληροφορίες για την εργασιακή τους εμπειρία, «βαθμολογούν» τους εργοδότες τους και συγκρίνουν τους μισθούς τους με τους συναδέλφους τους σε άλλες εταιρείες.  Η πλατφόρμα φιλοξενεί επίσης αγγελίες θέσεων εργασίας και προσφέρει υπηρεσίες για εργοδότες, όπως το employer branding.

To wherewework.gr, μαζί με τα διαδικτυακά του αδελφάκια σε κοντινές μας χώρες, θυμίζει ευρωπαϊκή εκδοχή του Glassdoοr, της πρώτης πλατφόρμας σύγκρισης εργοδοτών, που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και έχει πολυεθνική παρουσία. Ο όμιλος ειδικεύεται στις οικονομικές ζώνες της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης (CEE) και της Μέσης Ανατολής – Βόρειας Αφρικής (MENA).

κεντρική εικόνα: Gemini Generated Image

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Σύνταξη
Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Έρευνα 25.05.26

Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού τουριστικού «θαύματος» - Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Αναζητώντας άλλη στέγη - Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση - Οι πρωτιές της Ευρώπης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Χρήστος Κολώνας
Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ασφαλιστικές οφειλές 25.05.26

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
«Κλιματικά UFO» 26.05.26

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Σύνταξη
Ο ‘Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι (vid), Αλόνσο και Ρεάλ!
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Ο ‘Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι (vid), Αλόνσο και Ρεάλ!

Τα σενάρια για το μέλλον του ‘Εντσο Φερνάντες φούντωσαν επειδή μετά το τέλος του προχθεσινού εκτός έδρας αγώνα της Τσέλσι με την Σάντερλαντ έμοιαζε να αποχαιρετά τους οπαδούς των μπλε

Βάιος Μπαλάφας
Παρασκευάς Αντζας: Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς

Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Χολαργός: Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Οι δύο κρότοι και η φωνή για «βοήθεια»
Στον Χολαργό 26.05.26

Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι δύο κρότοι και η φωνή για «βοήθεια»

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στον Χολαργό.

Σύνταξη
Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
Κόσμος 26.05.26

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας

 Ο κεντροδεξιός αρχηγός της Βολιβίας Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών

Σύνταξη
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
Σκληρό παζάρι 26.05.26

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Σύνταξη
Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Υποδομές 26.05.26

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Σύνταξη
Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 26.05.26

Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες καλύπτονται.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. 20+1 ερωτήσεις - απαντήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Art 26.05.26

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Ανάλυση Politico 26.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Σύνταξη
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Σύνταξη
Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Σύνταξη
Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 26.05.26

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Σύνταξη
Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Κόσμος 26.05.26

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

