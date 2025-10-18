newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Μισθοί: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Οκτωβρίου 2025 | 15:38

Μισθοί: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες

Στο σύνολο των 237 περιφερειών της ΕΕ, οι ελληνικές καταλαμβάνουν πλέον τις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του μέσου μισθού - Τι αναφέρει το ΚΕΠΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Αυξάνονται οι μισθολογικές ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στην έκδοσή του «Οικονομικές Εξελίξεις τεύχος 58».

Την περίοδο 2009-­2022, οι ελληνικές περιφέρειες υποχώρησαν κατά περίπου 40 θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Συγκεκριμένα, το 2022 η μισθολογική κατάσταση των ελληνικών περιφερειών επιδεινώθηκε αισθητά, με σαφή απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Αττική εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα μισθών σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, ωστόσο δεν κατορθώνει να συγκλίνει με τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης.

Παράλληλα, η συνολική θέση της Ελλάδας έχει πλέον μετατοπιστεί προς την κατηγορία των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, όπως υπογραμμίζει το ΚΕΠΕ, που επισημαίνει ότι αυτές οι χώρες από το 2022 έχουν βελτιωθεί σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις την έχουν ξεπεράσει.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την παρατεταμένη επίδραση της πολυετούς οικονομικής κρίσης, τη μακροχρόνια συγκράτηση των μισθών που επιβλήθηκε από τις πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς και την ασθενή επενδυτική δραστηριότητα που θα μπορούσε να στηρίξει τη μετάβαση σε κλάδους υψηλής παραγωγικότητας.

Σε αντίθεση, οι περιφέρειες της Ανατολικής Ευρώπης φαίνεται να ενσωματώνονται πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών, αξιοποιώντας καλύτερα τις επενδυτικές ευκαιρίες και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Στην… ουρά της ΕΕ27 οι ελληνικές περιφέρειες

Μεταξύ των 237 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ27), οι ελληνικές καταλαμβάνουν πλέον τις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του μέσου μισθού. Το 2009, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρισκόταν στην 202η θέση, ενώ το 2022 κατατάσσεται στην 237η, δηλαδή στην τελευταία θέση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Ηπείρου ακολουθεί στην προτελευταία θέση (236η). Κατά μέσο όρο, την περίοδο 2009-­2022, οι ελληνικές περιφέρειες έχουν υποχωρήσει κατά περίπου σαράντα θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Τα δεδομένα αυτά συμβαδίζουν με προηγούμενες έρευνες που έχουν καταδείξει τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των μισθών στην Ελλάδα. Συνολικά, τα στοιχεία αποτυπώνουν τη διαχρονική καθήλωση των αποδοχών στη χώρα και αντανακλούν την επιδεινούμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση των εργαζομένων, των οποίων το εισόδημα εξαρτάται κυρίως από τη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Συντάξεις: Έκδοση σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους
Η πλατφόρμα Dashboard 18.10.25

Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους

Με ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων των αρχείων του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος - Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις φτάνουν έως τα τρία χρόνια για τις επικουρικές συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη
Οικονομία 18.10.25

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη

Μία ψηφιακή ανανέωση χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σούπερ μάρκετ: Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»
Η μάχη της ακρίβειας 18.10.25

Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»

«Ταμείο» κάνει η κυβέρνηση που ανακοίνωσε μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας. Στο πορτοφόλι τους και τα ράφια κοιτούν οι καταναλωτές διαπιστώνοντας ότι από τις λίστες απουσιάζουν βασικά προϊόντα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Gen Z: H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε – Οι λόγοι
Θέσεις χαμηλής ποιότητας 17.10.25

Πραγματική η δυστυχία της Gen Z - H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε

Μελέτες δείχνουν ότι η Gen Z συνδέει άμεσα την ποιότητα της εργασίας με τη συνολική ευτυχία, την υγεία και την ικανοποίηση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον
Ελλάδα 18.10.25

Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον

Τι λέει άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια του 22χρονου ο οποίος εμφανίζεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε
Τι υποστηρίζεται 18.10.25

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλής μιας εταιρείας ασφαλείας που κατηγορείται ότι τον κατασκόπευε για χάρη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος
Πολιτική 18.10.25

Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος

Και να που αργά, αλλά σταθερά, η διαφθορά επανέρχεται στην επικαιρότητα και ταυτίζεται με την κυβέρνηση. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση, αλλά τί να πεις όταν λίγα μέτρα πιο πέρα «τρέχει» η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα που μετέφερε αδρανή υλικά
Στην Αττική Οδό 18.10.25

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που μετέφερε αδρανή υλικά - Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για άλλη παράβαση

Κυκλοφορούσε με φθαρμένα ελαστικά στην Αττική Οδό, ενώ το δίπλωμα του είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη Δευτέρα για παράβαση που αφορούσε σε μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός (17:00) για την 7η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος απο τον Παναργειακό και πήρε δίκαια τη νίκη ανατρέποντας στις καθυστερήσεις το σκορ για το 2-1 που τον στέλνει στην κορυφή της βαθμολογίας του νοτίου ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη
Μια ζωή μαζί 18.10.25

Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη

Αν και η Έλεν Μόρις προτιμά τα βιβλία από τον κινηματογράφο, παραμένει η μεγαλύτερη θαυμάστρια του συζύγου της, Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόρεια Μακεδονία: Δημοτικές εκλογές την Κυριακή – Ο αλβανόφωνος πληθυσμός και η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση
Το διακύβευμα 18.10.25

Δημοτικές εκλογές την Κυριακή στη Βόρεια Μακεδονία - Ο αλβανόφωνος πληθυσμός και η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση

Οι δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία αναμένεται να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία του δεξιού κυβερνώντος κόμματος. Το διακύβευμα στους δήμους που κυριαρχεί ο αλβανόφωνος πληθυσμός

Σύνταξη
Ιράν: Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά – Η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά της
Τι λέει η Τεχεράνη 18.10.25

Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά - Το Ιράν δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά του

Η συμφωνία, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ή ΚΟΣΔ, υπέγραψαν το 2015 το Ιράν με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»
Euroleague 18.10.25

Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»

Πρώην ρέφερι της Euroleague απάντησε στα σχόλια του προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, για τη διαιτησία στο ματς με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που θα έπρεπε να έχει παράπονα.

Σύνταξη
Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ
Ελλάδα 18.10.25

Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ

«Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται, δεν είναι περίβολο για να καταθέτουν στεφάνια». Αιχμηρός ο Λάκης Λαζόπουλος λίγο πριν το πρώτο Αλ Τσαντίρι Νιουζ δεν χαρίζεται σε κανέναν. Η μεγάλη γκάμα της ΝΔ και ο Τσίπρας

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του
Fizz 18.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως δήλωσε με ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ - «Στόχος ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης»

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
