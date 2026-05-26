Sustainable Finance: εκεί που το χρήμα επιλέγει ως κατεύθυνση έναν βιώσιμο κόσμο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Και όμως, ακόμα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια περνάει ίσως τη μεγαλύτερη δομική αναδιάρθρωσή του. Η εποχή όπου οι τράπεζες και οι επενδυτικοί οίκοι αξιολογούσαν ένα επιχειρηματικό σχέδιο (project) με μοναδικό γνώμονα την καθαρή οικονομική του απόδοση ανήκει οριστικά στο παρελθόν.

Σήμερα, η Βιώσιμη Χρηματοδότηση (Sustainable Finance) και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ταξινόμησης (EU Taxonomy) επανακαθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού της αγοράς, μετατρέποντας το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα μιας επιχείρησης σε ρυθμιστή της ίδιας της επιβίωσής της.

Αν το χρήμα είναι αυτό που κινεί τον κόσμο, η βιώσιμη χρηματοδότηση έρχεται να διασφαλίσει ότι ο κόσμος αυτός θα περιστρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργή ανακατεύθυνση των κεφαλαίων προς δραστηριότητες που προστατεύουν τον πλανήτη και ενισχύουν την κοινωνική ισότητα: από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μέχρι την πράσινη καινοτομία και τις υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές.

Η Οικονομία εντός των «πλανητικών ορίων»

Μια πραγματικά βιώσιμη οικονομία οφείλει να προσφέρει ποιότητα ζωής στους ανθρώπους, παραμένοντας ταυτόχρονα εντός των ανεκτών ορίων του πλανήτη και συμβάλλοντας συγκροτημένα στη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από το κρίσιμο όριο του 1,5 Κελσίου.

Η χρηματοδότηση αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας και, ως εκ τούτου, οφείλει να επιβραβεύει τις προσπάθειες που προστατεύουν το περιβάλλον, στηρίζοντας παράλληλα τις τοπικές κοινότητες.

Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί μια διπλή, θαρραλέα στρατηγική. Από τη μία, τη μαζική κινητοποίηση οικονομικής στήριξης προς βιώσιμες δραστηριότητες και, από την άλλη, τον οριστικό τερματισμό της χρηματοδότησης προς επιβλαβείς πρακτικές.

Η μεταμόρφωση της οικονομίας μας απαιτεί ισχυρή ηγεσία και δέσμευση για δράση. Είναι πλέον σαφές ότι δεν μπορούμε να διατηρήσουμε (πόσο μάλλον να βελτιώσουμε) την ευημερία μας συνεχίζοντας στον ίδιο, ξεπερασμένο δρόμο (business-as-usual). Αυτή η μετάβαση, ωστόσο, δεν αποτελεί μόνο αναγκαιότητα, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.

Οι νέες Οδηγίες της EBA

Η θεωρητική αυτή προσέγγιση απέκτησε πλέον αυστηρό νομικό και κανονιστικό υπόβαθρο. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε τις τελικές Κατευθυντήριες Γραμμές (Guidelines) για τη διαχείριση των κινδύνων ESG (Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και Διακυβέρνησης). Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που θωρακίζει την ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απέναντι στις νέες απειλές.

Οι συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 11η Ιανουαρίου 2026 για τα μεγάλα ιδρύματα και το αργότερο έως την 11η Ιανουαρίου 2027 για τα μικρότερα, εισάγουν ριζικές αλλαγές:

Ενσωμάτωση στους υφιστάμενους κινδύνους: Οι τράπεζες υποχρεούνται να μην αντιμετωπίζουν τα κριτήρια ESG ως μια ξεχωριστή, δευτερεύουσα κατηγορία. Αντίθετα, πρέπει να τα ενσωματώσουν πλήρως στα παραδοσιακά μοντέλα ρίσκου, εξετάζοντας πώς οι κλιματικοί παράγοντες επηρεάζουν άμεσα τον πιστωτικό κίνδυνο (credit risk), τον κίνδυνο αγοράς, τη λειτουργική λειτουργία, τη φήμη και τη ρευστότητά τους.

Οι τράπεζες υποχρεούνται να μην αντιμετωπίζουν τα κριτήρια ESG ως μια ξεχωριστή, δευτερεύουσα κατηγορία. Αντίθετα, πρέπει να τα ενσωματώσουν πλήρως στα παραδοσιακά μοντέλα ρίσκου, εξετάζοντας πώς οι κλιματικοί παράγοντες επηρεάζουν άμεσα τον πιστωτικό κίνδυνο (credit risk), τον κίνδυνο αγοράς, τη λειτουργική λειτουργία, τη φήμη και τη ρευστότητά τους. Αξιολογήσεις Ουσιαστικότητας ( Materiality Assessments ): Θεσμοθετείται η υποχρέωση των τραπεζών να διενεργούν τακτικές και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις (ετησίως για τις περισσότερες, ανά διετία για τις μικρότερες) ώστε να εντοπίζουν ποιοι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι πραγματικά «ουσιώδεις» για το χαρτοφυλάκιο και το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Θεσμοθετείται η υποχρέωση των τραπεζών να διενεργούν τακτικές και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις (ετησίως για τις περισσότερες, ανά διετία για τις μικρότερες) ώστε να εντοπίζουν ποιοι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι πραγματικά «ουσιώδεις» για το χαρτοφυλάκιο και το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Σχέδια Μετάβασης ( Transition Plans ): Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπτύξουν λεπτομερή, μακροπρόθεσμα σχέδια (με ορίζοντα τουλάχιστον 10 ετών), που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα και ενδιάμεσους στόχους, αποδεικνύοντας πώς θα ευθυγραμμιστούν με τον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπτύξουν λεπτομερή, μακροπρόθεσμα σχέδια (με ορίζοντα τουλάχιστον 10 ετών), που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα και ενδιάμεσους στόχους, αποδεικνύοντας πώς θα ευθυγραμμιστούν με τον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Η Αρχή της Αναλογικότητας (Proportionality Principle): Αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ταχύτητες της αγοράς, το πλαίσιο εφαρμόζεται αναλογικά. Αυτό επιτρέπει στα μικρότερα και λιγότερο σύνθετα ιδρύματα να υιοθετήσουν απλούστερες διαδικασίες, αποφεύγοντας το δυσανάλογο γραφειοκρατικό κόστος, εστιάζοντας παράλληλα στην ανάπτυξη εσωτερικής τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση οικονομικά αποδοτικών τεχνολογικών εργαλείων.

Ευρύτερες επιπτώσεις

Το κύμα αυτό δεν επηρεάζει μόνο τις παραδοσιακές εμπορικές τράπεζες. Οι επενδυτικές εταιρείες καλούνται πλέον να διαχειριστούν τους κινδύνους ESG σε όλα τα χαρτοφυλάκιά τους, διασφαλίζοντας ότι οι επενδυτικές τους αποφάσεις δεν απειλούνται από «εγκλωβισμένα περιουσιακά στοιχεία» (stranded assets) λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, ο αντίκτυπος επεκτείνεται στις ασφαλιστικές εταιρείες, στους διαχειριστές κεφαλαίων, καθώς και στις εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών (Fintech).

Όλοι οι παίκτες της αγοράς υποχρεούνται να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στις στρατηγικές αναδοχής κινδύνων, στις λειτουργίες τους και στη συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς δημοσιοποίησης, όπως το EU Taxonomy και το SFDR.

Στο ξεκίνημα της νέας εποχής, η προσαρμογή στους κανόνες της EBA, πέρα από μια υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών, αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για τον μετριασμό των σύγχρονων κινδύνων και τη στρατηγική τοποθέτηση των επιχειρήσεων στην πρώτη γραμμή ενός ανθεκτικού, βιώσιμου και οικονομικά υγιούς μέλλοντος.

Με πληροφορίες από European Banking Authority (EBA), WWF, KPMG