Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.
- Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
- Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που είχε κακοποιηθεί – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
- Φορολοταρία Απριλίου: ‘Εγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
- Πόσα ξοδεύουν οι Ελληνες για online αγορές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, καθώς πολλά ρεπορτάζ «μιλούν» για την επικείμενη επιστροφή του, συνδέοντας το όνομά του με τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα.
Σχετικά με την επικείμενη επιστροφή του Ζοτς τοποθετήθηκε και ο πρώην παίκτης του, Λουίτζι Ντατόμε, δηλώνοντας πως ο Σέρβος τεχνικός θα επιστρέψει στην προπονητική, μόνο όταν δει το κατάλληλο κίνητρο και όραμα από πλευράς των ενδιαφερόμενων ομάδων που θέλουν να συνεργαστούν μαζί του.
Αναλυτικά όσα είπε δήλωσε ο Λουίτζι Ντατόμε:
«Έτσι ήταν στη Φενέρμπαχτσε, το ίδιο και στον Παναθηναϊκό. Είναι ξεχωριστός, όχι μόνο ένας ξεχωριστός προπονητής, αλλά και ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Γι’ αυτό και έλαβε τόση αγάπη όπου κι αν προπονούσε. Κοιτώντας από το πλάι, ήταν υπέροχο να βλέπεις πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος. Δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά ήταν απίστευτο.
Ο Ζέλικο ήθελε κι αυτός να γίνει καλύτερος σίγουρα. Αλλά το να πούμε ότι ο Ζέλικο δεν είναι ένας σύγχρονος προπονητής… εννοώ, θα σας πω γιατί είναι ένας σύγχρονος προπονητής. Κέρδισε την πρώτη του Εuroleague το 1991 ή το 1992 και την τελευταία του το 2017. Άρα, 25 χρόνια, δεν είναι δύο χρόνια τύχης. Το μπάσκετ έχει αλλάξει από το 1992 έως το 2017. Ένα από τα σπουδαία πράγματα σε αυτόν είναι ότι προσαρμόστηκε στο παιχνίδι. Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης. Αλλά το να αμφισβητήσουμε τον Ζέλικο…
Είμαι σίγουρος ότι ο Ζέλικο δεν θα επιστρέψει στην προπονητική μόνο και μόνο επειδή του λείπει. Χρειάζεται ένα ασφαλές μέρος όπου θα έχει κίνητρο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτόν. Να έχει όραμα, ένα έργο, και όλα αυτά τα είχε στην καριέρα του. Οπότε λέω ξανά, κάθε απόφαση που θα πάρει θα είναι σπουδαία».
- «Θέλω την Άρσεναλ πρωταθλήτρια Ευρώπης» – Ο Αρσέν Βενγκέρ έστειλε μήνυμα στους Λονδρέζους
- Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
- Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
- Ο Βινίσιους θέλει να συνεχίσει στην Ρεάλ, αλλά δεν… βιάζεται
- Ολυμπιακός: Ήδη 7.000 ανανεώσαν τα διαρκείας τους για τη νέα σεζόν
- Ολυμπιακός: Το πάρτι, ο χορός και η βουτιά του Φουρνιέ στην πισίνα (vid)
- Πλήγμα στην ΑΕΚ με Φίζελ: Χάνει τον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- «Συζητήσεις με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει η Μπεσίκτας τις επόμενες ημέρες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις