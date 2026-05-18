Ανατροπές στη Euroleague: Ο Παναθηναϊκός, ο Ομπράντοβιτς, η ομάδα που μπαίνει «σφήνα» και ο Σπανούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δεν έχει σταματημό η ονοματολογία για τους πάγκους των ομάδων της Euroleague, ενόψει της νέας σεζόν, με τα σενάρια να συνεχίζονται και ακόμη ένα να έρχεται να προστεθεί στην ήδη μεγάλη λίστα.

Αυτή τη φορά είναι η σειρά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να συνδεθεί με πάγκο ομάδας της Euroleague και συγκεκριμένα με αυτόν της Ντουμπάι BC. Δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει πως αν και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι μια επιλογή με το μέλλον του Εργκίν Αταμάν στους «πράσινους» να παραμένει ανοιχτό, η ομάδα από τα ΗΑΕ θέλει να μπει… σφήνα και να τον πείσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Μάλιστα, η προπονητική αγορά κινείται σε ρυθμούς… Ντουμπάι, αφού οι Βασίλης Σπανούλης και Τσάβι Πασκουάλ επίσης έχουν αναφερθεί σε διάφορα ρεπορτάζ του εξωτερικού, ως λύσεις που εξετάζονται από τον σύλλογο.

«Ντόμινο» στους πάγκους της Euroleague

Φέτος θα υπάρξουν και αρκετές ανακατατάξεις στους πάγκους της λίγκας. Μάλιστα, το σερβικό TeleSport καταπιάνεται με το εν λόγω ζήτημα και καταγράφει τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Σύμφωνα με το σερβικό Μέσο, ο Βασίλης Σπανούλης φέρεται να απασχολεί τον Ερυθρό Αστέρα, την Ντουμπάι και την Εφές, με τον προπονητής της Εθνικής μας ομάδας να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Euroleague, μετά την αποχώρησή του από την Μονακό.

Παράλληλα, ακόμη ένας Έλληνας προπονητής που απασχολεί είναι ο Δημήτρης Ιτούδης, που μπορεί αυτή την στιγμή να είναι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά μόνο σίγουρη δεν είναι η παραμονή του στο Ισραήλ και την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, ο κόουτς Ιτούδης έχει μπει στη συζήτηση για τον Παναθηναϊκό, μιας και το μέλλον του Εργκίν Αταμάν στον «πράσινο» πάγκο μοιάζει αβέβαιο, μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας.

Όλα αυτά την ώρα που και ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται στη λίστα τριών ομάδων. Ντουμπάι, Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ συνδέονται με τον Ισπανό προπονητή, την ώρα που και η Εφές είναι στο… ψάξιμο, σύμφωνα με τους Σέρβους, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να είναι στα υπόψιν των Τούρκων. Η εν λόγω λίστα του TeleSport περιλαμβάνει επίσης το όνομα του Πάμπλο Λάσο, που συνδέεται με την Ντουμπάι και του Πάολο Γκαλμπιάτι με την Βίρτους Μπολόνια.