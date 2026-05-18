Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 11:01
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ κατέλαβε σκάφος που κατευθύνεται στη Γάζα

Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν ρεσάλτο σε τουλάχιστον ένα πλοίο του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου αλληλεγγύης που προσπαθεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Γάζα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz, το ισραηλινό ναυτικό κατέλαβε πλοίο που συμμετέχει στην τουρκική αποστολή του Global Sumud Flotilla. Το συμβάν λαμβάνει χώρα σε διεθνή ύδατα.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το Clash Report φαίνονται ισραηλινοί στρατιώτες να καταλαμβάνουν το σκάφος.

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla ανακοίνωσαν λίγο μετά τις 11πμ ότι στρατιωτικά σκάφη πλησιάζουν τα πλοιάριά τους, ενώ κατήγγειλαν παρόμοιες ύποπτες κινήσεις το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα.

Δείτε live την πορεία του στολίσκου ελευθερίας εδώ

«Μας περικυκλώνουν»

Νωρίτερα, το Ισραήλ απείλησε τους «συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως», ανέφερε το ισραηλινό Channel 12.

Ο στολίσκος, που αποτελείται από 54 σκάφη, απέπλευσε την Πέμπτη από την Τουρκία σε μια νέα προσπάθεια να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, ο οποίος ισχύει από το 2007.

Στην αποστολή συμμετέχουν και έλληνες ακτιβιστές. Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στη σελίδα March to Gaza αναφέρεται:

«Πολεμικά πλοία πλησιάζουν αυτή τη στιγμή τον στόλο μας. Βρισκόμαστε σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού καθώς συνεχίζουμε την πορεία μας προς τη Γάζα. Δεν θα μας εκφοβίσουν».

Παρουσία Νετανιάχου η σύσκεψη για την «αποτροπή» του Global Sumud Flotilla

Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συμμετάσχει σε σύσκεψη για να οργανωθεί η επιχείρηση που θα αποτρέψει τον στολίσκο να προσεγγίσει τη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου αναμένεται να εξουσιοδοτήσει τον ισραηλινό στρατό να αναλάβει τον έλεγχο των πλοίων του στολίσκου για να διατηρήσει τον αποκλεισμό», σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Το αμυντικό κατεστημένο φέρεται να φοβάται ότι ο στολίσκος θα μπορούσε να είναι πιο «βίαιος» από τις προηγούμενες προσπάθειες άρσης της πολιορκίας, επικαλούμενο την εμπλοκή της τουρκικής οργάνωσης IHH, γνωστής και ως Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας, η οποία συμμετείχε στο περιστατικό του Mavi Marmara το 2010.

Σε αυτό το περιστατικό, 10 ακτιβιστές σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς κομάντος που επιβιβάστηκαν στο Mavi Marmara ενώ αυτό βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Γάζα.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δήλωσε ότι τα στρατεύματά της άνοιξαν πυρ μόνο αφού δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρια και ρόπαλα, ενώ οι διοργανωτές του στολίσκου δήλωσαν ότι οι Ισραηλινοί άνοιξαν πυρ χωρίς πρόκληση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Kan News, ο ισραηλινός στρατός έχει προετοιμάσει ένα πλωτό κελί σε ένα από τα πλοία του για να κρατήσει ακτιβιστές που αρνούνται να γυρίσουν πίσω.

Το Ισραήλ είχε καταλάβει πλοία της τωρινής αποστολής σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη στις 30 Απριλίου. Δύο από τους ακτιβιστές δεν τους παρέδωσε στις ελληνικές αρχές όπως έκανε με τους υπόλοιπους μετά από ώρες παράνομης κράτησής τους, αλλά τους μετέφερε σε ισραηλινές φυλακές που τους κράτησε για δέκα ημέρες.

Πρόκειται για τους Thiago Avila και Saif Abu Keshek, για τους οποίους πηγή είπε στην ισραηλινή Yedioth Ahronoth ότι επιβαίνουν επίσης στα πλοία και ότι αυτή το φορά «δεν θα τους απελευθερώσουμε τόσο γρήγορα».

Business
ΔΕΗ: Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ – Ουρά 15 δισ. σε προσφορές

ΔΕΗ: Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ – Ουρά 15 δισ. σε προσφορές

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Moody's: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Σε τεντωμένο σχοινί 18.05.26

Αδιέξοδο στις συνομιλίες - Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» - Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Τι λέει η μητέρα του 18.05.26

Τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση του μικρού Μπεν στην Κω - Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα για τον εντοπισμό του Μπεν Νίνταμ που είχε εξαφανιστεί στην Κω το 1991.

Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μαλδίβες 18.05.26

Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες

Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία του Global Sumud Flotilla

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Κόσμος 18.05.26

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή
Πόλεμος στη Γάζα 18.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή

Κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social
Όπλο Truth Social 18.05.26

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social

Οι αναρτήσεις Τραμπ τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Σε άλλη, το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην Λιθουανία.

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Εξομολογήσεις 18.05.26

«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο αλλά ποτέ δεν το βρήκα»: Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Φροίξος Φυντανίδης
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος 18.05.26

Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
English edition 18.05.26

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Planet Travel 18.05.26

Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Οικονομικές Ειδήσεις 18.05.26

Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα - Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel

Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
Κάννες 18.05.26

«Parallel Tales» - Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ

«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

