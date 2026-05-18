Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν ρεσάλτο σε τουλάχιστον ένα πλοίο του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου αλληλεγγύης που προσπαθεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Γάζα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz, το ισραηλινό ναυτικό κατέλαβε πλοίο που συμμετέχει στην τουρκική αποστολή του Global Sumud Flotilla. Το συμβάν λαμβάνει χώρα σε διεθνή ύδατα.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το Clash Report φαίνονται ισραηλινοί στρατιώτες να καταλαμβάνουν το σκάφος.

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla ανακοίνωσαν λίγο μετά τις 11πμ ότι στρατιωτικά σκάφη πλησιάζουν τα πλοιάριά τους, ενώ κατήγγειλαν παρόμοιες ύποπτες κινήσεις το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα.

«Μας περικυκλώνουν»

Νωρίτερα, το Ισραήλ απείλησε τους «συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως», ανέφερε το ισραηλινό Channel 12.

Ο στολίσκος, που αποτελείται από 54 σκάφη, απέπλευσε την Πέμπτη από την Τουρκία σε μια νέα προσπάθεια να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, ο οποίος ισχύει από το 2007.

Στην αποστολή συμμετέχουν και έλληνες ακτιβιστές. Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στη σελίδα March to Gaza αναφέρεται:

«Πολεμικά πλοία πλησιάζουν αυτή τη στιγμή τον στόλο μας. Βρισκόμαστε σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού καθώς συνεχίζουμε την πορεία μας προς τη Γάζα. Δεν θα μας εκφοβίσουν».

Παρουσία Νετανιάχου η σύσκεψη για την «αποτροπή» του Global Sumud Flotilla

Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συμμετάσχει σε σύσκεψη για να οργανωθεί η επιχείρηση που θα αποτρέψει τον στολίσκο να προσεγγίσει τη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου αναμένεται να εξουσιοδοτήσει τον ισραηλινό στρατό να αναλάβει τον έλεγχο των πλοίων του στολίσκου για να διατηρήσει τον αποκλεισμό», σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Το αμυντικό κατεστημένο φέρεται να φοβάται ότι ο στολίσκος θα μπορούσε να είναι πιο «βίαιος» από τις προηγούμενες προσπάθειες άρσης της πολιορκίας, επικαλούμενο την εμπλοκή της τουρκικής οργάνωσης IHH, γνωστής και ως Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας, η οποία συμμετείχε στο περιστατικό του Mavi Marmara το 2010.

Σε αυτό το περιστατικό, 10 ακτιβιστές σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς κομάντος που επιβιβάστηκαν στο Mavi Marmara ενώ αυτό βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Γάζα.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δήλωσε ότι τα στρατεύματά της άνοιξαν πυρ μόνο αφού δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρια και ρόπαλα, ενώ οι διοργανωτές του στολίσκου δήλωσαν ότι οι Ισραηλινοί άνοιξαν πυρ χωρίς πρόκληση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Kan News, ο ισραηλινός στρατός έχει προετοιμάσει ένα πλωτό κελί σε ένα από τα πλοία του για να κρατήσει ακτιβιστές που αρνούνται να γυρίσουν πίσω.

Το Ισραήλ είχε καταλάβει πλοία της τωρινής αποστολής σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη στις 30 Απριλίου. Δύο από τους ακτιβιστές δεν τους παρέδωσε στις ελληνικές αρχές όπως έκανε με τους υπόλοιπους μετά από ώρες παράνομης κράτησής τους, αλλά τους μετέφερε σε ισραηλινές φυλακές που τους κράτησε για δέκα ημέρες.

Πρόκειται για τους Thiago Avila και Saif Abu Keshek, για τους οποίους πηγή είπε στην ισραηλινή Yedioth Ahronoth ότι επιβαίνουν επίσης στα πλοία και ότι αυτή το φορά «δεν θα τους απελευθερώσουμε τόσο γρήγορα».