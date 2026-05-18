Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.
- Γιορτή σήμερα 18 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ και ξοδεύουν εκατοντάδες δολάρια για να το κάνουν σωστά
- Άλλοι πέντε νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο - Ανάμεσά τους δύο παιδιά
- Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η περιφέρεια της Οδησσού, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, δέχθηκε υφίσταται ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση χτυπήθηκαν πολυκατοικίες.
Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος σε ανάρτηση στο Telegram.
Multiple Russian drone strikes in Odessa tonight! Things are heating up in this theater. pic.twitter.com/X8BuH2DCkd
— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 18, 2026
Η Ρωσία κατέστρεψε πάνω από 3.000 ουκρανικά drones
Στο μεταξύ, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά μη επανδρωμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.
Τα στοιχεία προέρχονται από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.
Το RIA, αφού εξέτασε τα δεδομένα, σημείωσε ότι τα περισσότερα drones καταρρίφθηκαν την Τετάρτη 13η Μαΐου και χθες Κυριακή 17η Μαΐου. Αντίστοιχα 572 και 1.054. Καταρρίφθηκαν κυρίως πάνω από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών στην περιφέρεια της Μόσχας, στη μεγαλύτερη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας τον τελευταίο χρόνο και πλέον, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι χθες Κυριακή.
- Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
- Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
- Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
- Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
- Είναι απειλή για το περιβάλλον η εξόρυξη άμμου; Τι απαντά ο ΟΗΕ
- Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή
- Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του Κέβιν Γουόρς
- Λίβανος: Ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώνεται σε ισραηλινή επίθεση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις