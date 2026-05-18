Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η περιφέρεια της Οδησσού, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, δέχθηκε υφίσταται ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση χτυπήθηκαν πολυκατοικίες.

Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος σε ανάρτηση στο Telegram.

Multiple Russian drone strikes in Odessa tonight! Things are heating up in this theater. pic.twitter.com/X8BuH2DCkd — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 18, 2026

Η Ρωσία κατέστρεψε πάνω από 3.000 ουκρανικά drones

Στο μεταξύ, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά μη επανδρωμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

Τα στοιχεία προέρχονται από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Το RIA, αφού εξέτασε τα δεδομένα, σημείωσε ότι τα περισσότερα drones καταρρίφθηκαν την Τετάρτη 13η Μαΐου και χθες Κυριακή 17η Μαΐου. Αντίστοιχα 572 και 1.054. Καταρρίφθηκαν κυρίως πάνω από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών στην περιφέρεια της Μόσχας, στη μεγαλύτερη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας τον τελευταίο χρόνο και πλέον, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι χθες Κυριακή.