Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ουκρανικά drones σκότωσαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, στην πόλη Ριαζάν στην κεντρική Ρωσία την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές σε πολυώροφες πολυκατοικίες και χτυπώντας μια ανώνυμη βιομηχανική επιχείρηση, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των δυνάμεων drones της Ουκρανίας, δήλωσε ξεχωριστά ότι ουκρανικά drones χτύπησαν ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στη Ριαζάν, το οποίο έχει δεχτεί χτυπήματα πολλές φορές, με την πιο πρόσφατη επιβεβαιωμένη επίθεση να έχει σημειωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones σε στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, με στόχο να καταστρέψει διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και αγωγούς, καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να υποβαθμίσουν τις υποδομές της άλλης πλευράς σε έναν πόλεμο που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια.

Three people were killed and another 12 injured in a drone attack on Ryazan, the regional governor says Two residential buildings were damaged. Ironically, one of them was the “Tricolor” residential complex. And, of course, the oil refinery didn’t escape the strikes either —… pic.twitter.com/fWS0IFxtIJ — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2026

Ο Πάβελ Μάλκοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Ριαζάν, δήλωσε ότι 99 ουκρανικά drones συμμετείχαν στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι δύο πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων υπέστησαν ζημιές και ότι συντρίμμια από τα drones που έπεσαν προσγειώθηκαν στο έδαφος ενός βιομηχανικού χώρου, τον οποίο δεν προσδιόρισε. Δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν, επτά από τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, είπε.

Ο Μάλκοφ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης και υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια σε όσους έχασαν συγγενείς ή έχουν τραυματιστεί. Η Ουκρανία δεν σχολίασε αμέσως τις δηλώσεις του Μάλκοφ.

Ukrainian drones attacked an oil refinery in Ryazan, Russia. Last night, about 100 Ukrainian drones attacked the Ryazan oil refinery. Thick black smoke is rising over the city, and local residents are posting photos of “oil rain”. The regional governor reported deaths and… pic.twitter.com/zmvOXAtWZD — Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2026

Η περιοχή Ριαζάν βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας. Το νοτιότερο όριό της απέχει 354 χλμ. από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο ανεπίσημος ιστότοπος Telegram Mash έδειξε εικόνες καπνού που ανέβαινε από ένα πολυώροφο κτίριο και ανέφερε ότι μία είσοδος του κτιρίου είχε μπλοκαριστεί, εμποδίζοντας τους κατοίκους να βγουν έξω. Άλλοι ανεπίσημοι ιστότοποι έδειξαν αρκετά διαμερίσματα να φλέγονται.

Ukrainian long-range OWA-UAV impacting a multi-storey residential building in the Russian city of Ryazan last night. h/t @99Dominik_ pic.twitter.com/G0F322k7zo — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) May 15, 2026

Η Ρωσία πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα σφοδρές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, κατά τις οποίες, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους, 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον πολυκατοικίας στο Κίεβο.