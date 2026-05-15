Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»
Δεύτερη φορά που ο Ανδρέας Κατσανιώτης παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις πρακτικές Μαξίμου, μετά την ανοιχτή επιστολή που συνυπέγραψε με άλλους τέσσερις βουλευτές για το επιτελικό κράτος
- Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
- Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Με σύρμα και αλυσίδα ήταν δεμένη η σορός που βρέθηκε στον ποταμό Λουδία
- Χανταϊός: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο ιός παραμένει στο σπέρμα έως και έξι χρόνια
- Χιλιάδες νεκρά ζώα σε αυτοσχέδιους τάφους στη Λέσβο - Σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πήρε ξεκάθαρες αποστάσεις από την κυβερνητική γραμμή για το ακίνητο που ενοικιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο.
«Oι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές», τόνισε ο κ. Κατσανιώτης, διαφοροποιούμενος από δηλώσεις όπως αυτές που έκαναν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
«Έδωσε εξηγήσεις, εγώ αυτό είδα. Υπάρχουν πράγματα που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Ανδρέας Κατσανιώτης για το ακίνητο Ανδρουλάκη:
Αδειάζει ο @katsaniotis τον @AdonisGeorgiadi και την @omadaalithias για το συμβόλαιο πολιτικής εξόντωσης Ανδρουλάκη.
Διαλύονται με κρότο…#ΝΔ_εγκληματική_οργάνωση pic.twitter.com/uoe8AMIMeC
— Δημοκρατική Παράταξη (@SDParty1974) May 14, 2026
Δεύτερη φορά που παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ
Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο Ανδρέας Κατσανιώτης ήταν ανάμεσα στους πέντε βουλευτές της ΝΔ που έκαναν δημόσια παρέμβαση για το ζήτημα του επιτελικού κράτους, δημοσιεύοντας ανοιχτή επιστολή στα «ΝΕΑ».
Εκτός από τον Ανδρέα Κατσανιώτη, την επιστολή συνυπέγραφαν οι: Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς.
Οι πέντε βουλευτές είχαν βάλει στο στόχαστρο το μοντέλο διακυβέρνησης και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
Οι αιχμές άγγιζαν και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.
- Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
- Με φυλάκιση οκτώ μηνών τιμωρήθηκε ο Τζόουνς της Παρτιζάν
- Πειραιάς: Νεκρή 25χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
- Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
- Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
- Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν Μονάχου ο Νόιερ (pic)
- Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
- Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Χαλαρές στιγμές στις παραλίες της Μυκόνου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις