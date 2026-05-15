Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια

Σε έναν κόσμο όπου ένα μήνυμα μπορεί να διασχίσει ηπείρους σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η επικοινωνία παραμένει η πιο ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών στις 17 Μαΐου και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στις 18 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διήμερο γεμάτο γνώση, φαντασία και δημιουργικότητα.

Το Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό και μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο εμπειριών, όπου η ιστορία της επικοινωνίας συναντά τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Με έμπνευση από τη φετινή θεματική του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά και οικογένειες να ανακαλύψουν πώς η επικοινωνία μπορεί να γεφυρώνει αποστάσεις, συνδέοντας ιδέες, ανθρώπους και κοινότητες σε όλον τον κόσμο.

Από τις νοσταλγικές τηλεφωνικές συνδέσεις του ’70 και τη μαγεία του κουκλοθεάτρου, έως τα σύγχρονα εργαστήρια STEM όπου τα ρομπότ επικοινωνούν μέσω φωτεινών σημάτων, το Μουσείο μετατρέπει την τεχνολογία σε μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού και μάθησης.

Μέσα από διαδραστικές ξεναγήσεις και δημιουργικά εικαστικά εργαστήρια, μικροί και μεγάλοι θα ακολουθήσουν ένα μοναδικό ταξίδι από τις αρχαίες Φρυκτωρίες έως τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, ανακαλύπτοντας πώς οι εφευρέσεις της επικοινωνίας έφεραν τους ανθρώπους πιο κοντά από ποτέ. Ένα ξεχωριστό διήμερο γνώσης, έμπνευσης και ψυχαγωγίας που αξίζει να ζήσει όλη η οικογένεια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα δράσεων του Μουσείου

Σάββατο 16/5

«Κλήση από τον Ισημερινό» (10:30–12:00 | 8–14 ετών)

Μια τρυφερή παράσταση, από τη δεκαετία του ’70, εμπνευσμένη από τις αληθινές εμπειρίες μιας τηλεφωνήτριας του ΟΤΕ, που μας θυμίζει τη μαγεία της ανθρώπινης επαφής σε μια εποχή όπου η επικοινωνία απαιτούσε… υπομονή.

«Σήματα με Φως» (10:30–12:00 | 6–8 ετών)

Σε αυτό το διαδραστικό εργαστήριο STEM, οι μικροί επιστήμονες ανακαλύπτουν τα μυστικά της ασύρματης επικοινωνίας, μαθαίνοντας πώς τα ρομπότ «μιλούν» μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μόνο το φως, μέσα από το παιχνίδι με laser και φωτοβολταϊκούς αισθητήρες, στήνοντας το δικό τους τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

«Ρομπότ στον δρόμο» (12:30–14:00 | 9–12 ετών)

Ένα εργαστήριο STEM όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν το μέλλον της έξυπνης οδήγησης προγραμματίζοντας ρομποτικά οχήματα που «συνομιλούν» μεταξύ τους με τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγουν εμπόδια και για να κάνουν τις μετακινήσεις μας πιο ασφαλείς.

«Συνάντηση με ένα περιστέρι» (13:00–14:30 | 6–8 ετών)

Μέσα από μια τρυφερή παράσταση κουκλοθέατρου και μιμικής, τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς δύο διαφορετικά πλάσματα βρίσκουν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας χωρίς λόγια στη σύγχρονη πόλη. Στο τέλος, οι μικροί θεατές κατασκευάζουν το δικό τους ταχυδρομικό περιστέρι από ανακυκλώσιμα υλικά, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ενότητας και σεβασμού.

Ομαδική Ξενάγηση (14:30–15:30 | ενήλικες & παιδιά άνω των 10 ετών)

Μια διαδραστική ξενάγηση, μέσα από τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων, στην οποία οι επισκέπτες ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι που ξετυλίγει την ιστορία των τηλεπικοινωνιών από τις αρχαίες Φρυκτωρίες και τον Τιτανικό έως το Διαδίκτυο και το Gaming.

Κυριακή 17/5

Τα εργαστήρια STEM «Σήματα με Φως» (10:30–12:00 | 6–8 ετών)και «Ρομπότ στον δρόμο» (12:30–14:00 | 9–12 ετών) δίνουν για άλλη μια φορά την ευκαιρία για ανακάλυψη και δημιουργία μέσα από τον κόσμο της ρομποτικής.

«Εφευρέσεις που ένωσαν τον κόσμο μας» (11:00–12:30 & 13:00–14:30 | 7–12 ετών)

Τα παιδιά, μέσα από μια διαδραστική περιήγηση στις συλλογές του Μουσείου, ανακαλύπτουν τις εμβληματικές εφευρέσεις που εκμηδένισαν τις αποστάσεις, από τον τηλέγραφο και το πρώτο τηλέφωνο μέχρι την ψηφιακή εποχή. Στη συνέχεια, δημιουργούν το δικό τους έργο σε καμβά εμπνευσμένο από τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Ομαδική Ξενάγηση (14:30–15:30 | ενήλικες & παιδιά άνω των 10 ετών)

Πώς έφτασε το μήνυμα της πτώσης της Τροίας στο παλάτι των Μυκηνών; Ποιο ήταν το πρώτο μήνυμα που στάλθηκε με σήματα Μορς; Αυτά και πολλά ακόμα οι επισκέπτες θα μάθουν στο διαδραστικό ταξίδι στο μουσείο, ανακαλύπτοντας πώς οι τηλεπικοινωνίες εξελίσσονται διαρκώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Μουσείου εδώ.

Δράσεις για τα παιδιά του «Χαμόγελου του Παιδιού» και του «Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας»

Οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ επεκτείνονται και εκτός των τειχών του, μεταφέροντας τη χαρά της δημιουργίας στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Μοσχάτο και στο «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας», στις 15 και 18 Μαΐου.

Μέσα από το εικαστικό εργαστήρι «Χαμογελαστά Τυπώματα», οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν την pop art αισθητική και θα φιλοτεχνήσουν πολύχρωμα έργα που υμνούν τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης.

Με μια διαδρομή 36 ετών και μια πλούσια συλλογή 37.000 τεκμηρίων, το Μουσείο αναδεικνύει την τεχνολογική εξέλιξη της χώρας και τη συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ. Συμμετέχοντας στον εορτασμό της ICOM 2026, επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός που αξιοποιεί την καινοτομία για να ενισχύσει τον διάλογο και να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.