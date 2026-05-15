Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 15 Μαΐου 2026, 13:58

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια

Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τα μηνύματα με φωτιά της αρχαιότητας έως τη ρομποτική του μέλλοντος, με δωρεάν προγράμματα STEM, θέατρο, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Σε έναν κόσμο όπου ένα μήνυμα μπορεί να διασχίσει ηπείρους σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η επικοινωνία παραμένει η πιο ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών στις 17 Μαΐου και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στις 18 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διήμερο γεμάτο γνώση, φαντασία και δημιουργικότητα.

Το Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό και μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο εμπειριών, όπου η ιστορία της επικοινωνίας συναντά τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Με έμπνευση από τη φετινή θεματική του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά και οικογένειες να ανακαλύψουν  πώς η επικοινωνία μπορεί να γεφυρώνει αποστάσεις, συνδέοντας ιδέες, ανθρώπους και κοινότητες σε όλον τον κόσμο.

Από τις νοσταλγικές τηλεφωνικές συνδέσεις του ’70 και τη μαγεία του κουκλοθεάτρου, έως τα σύγχρονα εργαστήρια STEM όπου τα ρομπότ επικοινωνούν μέσω φωτεινών σημάτων, το Μουσείο μετατρέπει την τεχνολογία σε μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού και μάθησης.

Μέσα από διαδραστικές ξεναγήσεις και δημιουργικά εικαστικά εργαστήρια, μικροί και μεγάλοι θα ακολουθήσουν ένα μοναδικό ταξίδι από τις αρχαίες Φρυκτωρίες έως τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, ανακαλύπτοντας πώς οι εφευρέσεις της επικοινωνίας έφεραν τους ανθρώπους πιο κοντά από ποτέ. Ένα ξεχωριστό διήμερο γνώσης, έμπνευσης και ψυχαγωγίας που αξίζει να ζήσει όλη η οικογένεια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα δράσεων του Μουσείου

Σάββατο 16/5

«Κλήση από τον Ισημερινό» (10:30–12:00 | 8–14 ετών)
Μια τρυφερή παράσταση, από τη  δεκαετία του ’70, εμπνευσμένη από τις αληθινές εμπειρίες μιας τηλεφωνήτριας του ΟΤΕ, που μας θυμίζει τη μαγεία της ανθρώπινης επαφής σε μια εποχή όπου η επικοινωνία απαιτούσε… υπομονή.

 «Σήματα με Φως» (10:30–12:00 | 6–8 ετών)
Σε αυτό το διαδραστικό εργαστήριο STEM, οι μικροί επιστήμονες ανακαλύπτουν τα μυστικά της ασύρματης επικοινωνίας, μαθαίνοντας πώς τα ρομπότ «μιλούν» μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μόνο το φως, μέσα από το παιχνίδι με laser και φωτοβολταϊκούς αισθητήρες, στήνοντας το δικό τους τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

 «Ρομπότ στον δρόμο» (12:30–14:00 | 9–12 ετών)
Ένα εργαστήριο STEM όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν το μέλλον της έξυπνης οδήγησης προγραμματίζοντας ρομποτικά οχήματα που «συνομιλούν» μεταξύ τους με τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγουν εμπόδια και για να κάνουν τις μετακινήσεις μας πιο ασφαλείς.

«Συνάντηση με ένα περιστέρι» (13:00–14:30 | 6–8 ετών)
Μέσα από μια τρυφερή παράσταση κουκλοθέατρου και μιμικής, τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς δύο διαφορετικά πλάσματα βρίσκουν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας χωρίς λόγια στη σύγχρονη πόλη. Στο τέλος, οι μικροί θεατές κατασκευάζουν το δικό τους ταχυδρομικό περιστέρι από ανακυκλώσιμα υλικά, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ενότητας και σεβασμού.

Ομαδική Ξενάγηση (14:30–15:30 | ενήλικες & παιδιά άνω των 10 ετών)

Μια διαδραστική ξενάγηση, μέσα από τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων, στην οποία οι επισκέπτες ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι που ξετυλίγει την ιστορία των τηλεπικοινωνιών από τις αρχαίες Φρυκτωρίες και τον Τιτανικό έως το Διαδίκτυο και το Gaming.

Κυριακή 17/5

Τα εργαστήρια STEM «Σήματα με Φως» (10:30–12:00 | 6–8 ετών)και «Ρομπότ στον δρόμο» (12:30–14:00 | 9–12 ετών) δίνουν για άλλη μια φορά την ευκαιρία για ανακάλυψη και δημιουργία μέσα από τον κόσμο της ρομποτικής.

«Εφευρέσεις που ένωσαν τον κόσμο μας» (11:00–12:30 & 13:00–14:30 | 7–12 ετών)
Τα παιδιά, μέσα  από μια διαδραστική περιήγηση στις συλλογές του Μουσείου, ανακαλύπτουν τις εμβληματικές εφευρέσεις που εκμηδένισαν τις αποστάσεις, από τον τηλέγραφο και το πρώτο τηλέφωνο μέχρι την ψηφιακή εποχή. Στη συνέχεια, δημιουργούν το δικό τους έργο σε καμβά εμπνευσμένο από τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Ομαδική Ξενάγηση (14:30–15:30 | ενήλικες & παιδιά άνω των 10 ετών)

Πώς έφτασε το μήνυμα της πτώσης της Τροίας στο παλάτι των Μυκηνών; Ποιο ήταν το πρώτο μήνυμα που στάλθηκε με σήματα Μορς; Αυτά και πολλά ακόμα οι επισκέπτες θα μάθουν στο διαδραστικό ταξίδι στο μουσείο, ανακαλύπτοντας πώς οι τηλεπικοινωνίες εξελίσσονται διαρκώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Μουσείου εδώ.

Δράσεις για τα παιδιά του «Χαμόγελου του Παιδιού» και του «Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας»

Οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ επεκτείνονται και εκτός των τειχών του, μεταφέροντας τη χαρά της δημιουργίας στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Μοσχάτο και στο «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας», στις 15 και 18 Μαΐου.

Μέσα από το εικαστικό εργαστήρι «Χαμογελαστά Τυπώματα», οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν την pop art αισθητική και θα φιλοτεχνήσουν πολύχρωμα έργα που υμνούν τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης.

Με μια διαδρομή 36 ετών και μια πλούσια συλλογή 37.000 τεκμηρίων, το Μουσείο αναδεικνύει την τεχνολογική εξέλιξη της χώρας και τη συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ. Συμμετέχοντας στον εορτασμό της ICOM 2026, επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός που αξιοποιεί την καινοτομία για να ενισχύσει τον διάλογο και να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό
Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό

Το Thousand Olives® συμπυκνώνει την επιστημονική γνώση και τη μεσογειακή διατροφική παράδοση σε μια απλή, καθημερινή πράξη φροντίδας. Μια ελληνική καινοτομία με διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των πολυφαινολών στην πρόληψη και στη μεταβολική ισορροπία 

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές
Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Stoiximan: «Πού ήσουν;»

Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 15.05.26

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας
Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας

«Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων»

Ναύπακτος: Παράσυρση πεζού από οδηγό δικύκλου – Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι
Οδηγός δικύκλου παρέσυρε πεζό - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι

Στο σημείο όπου σημειώθηκε η παράσυρση επικράτησε αναστάτωση - Τους τραυματίες παρέλαβαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύονται

Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης
Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης

«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια. Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση

Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας

Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

