Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Γιουσούφ Γιαζίτζι
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση του Γιουσούφ Γιαζίτζι, μετά την τρίτη ρήξη χιαστών της καριέρας του.
Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια προπόνησης (7/5) με τις εξετάσεις να δείχνουν πως υπέστη ξανά ρήξη χιαστού, στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί την περασμένη σεζόν, στην Τρίπολη και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα.
Κάπως έτσι, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός πέρασε σήμερα το πρωί (15/5) την πόρτα του χειρουργείου, στην Κλινική Π. Φαλήρου, με την επέμβαση να ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία από τον γιατρό της ομάδας, κύριο Χρήστο Θέο.
O 29χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και έξω μηνισκοσυρραφής του αριστερού γόνατος.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιαζίτζι το περασμένο καλοκαίρι επέστρεψε στη δράση και στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πραγματοποιώντας 27 συμμετοχές με 7 γκολ και 6 ασίστ και πλέον θα ξεκινήσει και πάλι την αποθεραπεία του.
