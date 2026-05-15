Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Γιουσούφ Γιαζίτζι

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια προπόνησης (7/5) με τις εξετάσεις να δείχνουν πως υπέστη ξανά ρήξη χιαστού, στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί την περασμένη σεζόν, στην Τρίπολη και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα.

Κάπως έτσι, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός πέρασε σήμερα το πρωί (15/5) την πόρτα του χειρουργείου, στην Κλινική Π. Φαλήρου, με την επέμβαση να ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία από τον γιατρό της ομάδας, κύριο Χρήστο Θέο.

Έκανε επέμβαση ο Γιαζίτζι

O 29χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και έξω μηνισκοσυρραφής του αριστερού γόνατος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιαζίτζι το περασμένο καλοκαίρι επέστρεψε στη δράση και στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πραγματοποιώντας 27 συμμετοχές με 7 γκολ και 6 ασίστ και πλέον θα ξεκινήσει και πάλι την αποθεραπεία του.