Ολυμπιακός: Πένθος στην οικογένεια του Γιαζίτζι

Πένθος για την οικογένεια του μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού, Γιουσούφ Γιαζίτζι, μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, Αϊσέ.

Μάλιστα, δημοσίευμα στην Τουρκία αποκάλυψε κάποιες λεπτομέρειες για την κατάστασή της, αλλά και για το πότε και το πού θα γίνει η κηδεία της.

Το δημοσίευμα στην Τουρκία για τη γιαγιά του Γιαζίτζι

«Η Αϊσέ Γιαζίτζι, η γιαγιά του Γιουσούφ, του πρώην παίκτη της Τραμπζόνσπορ που τώρα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, έφυγε από τη ζωή.

Η γιαγιά του διεθνή ποδοσφαιριστή, η οποία θα ταφεί μετά την προσευχή της Παρασκευής αύριο στο χωριό Taşlıgedik της περιοχής Çaykara στην Τραπεζούντα, φέρεται να λάμβανε θεραπεία για ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία εδώ και αρκετό καιρό. Θα ταφεί στο οικογενειακό νεκροταφείο στο χωριό Taşlıgedik μετά την νεκρώσιμη δέηση», αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα στη γειτονική χώρα.