Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer

Ένα ωραίο μεσημέρι για την Σύρο και τα γύρω νησιά που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά έναν ποδοσφαιρικό αγώνα του Ολυμπιακού. Ήταν το θέμα της χρονιάς για όλους εκεί και είναι αλήθεια πως αποζημιώθηκαν και με το παραπάνω με το τελικό 2-5 των ερυθρολεύκων επί της συμπαθέστατης Ελλάς Σύρου. Δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε στη Σύρο για τους ντόπιους, ήταν πως τα περισσότερα «αστέρια» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν εκεί και αγωνίστηκαν. Με τα τρία «κανόνια» του Ολυμπιακού, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και Ελ Κααμπί να βρίσκουν δίχτυα κατά σειρά την ώρα που ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς ήταν ο Γιουσούφ Γιαζίτζι με δύο γκολ, ασίστ και σπουδαίες στιγμές.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός που μπορεί να παίζει λίγο στις εγχώριες διοργανώσεις που έχει δικαίωμα, καθώς στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι εκτός λίστας, όμως από την άλλη δείχνει ξεκάθαρα πως μπορεί για πολύ παραπάνω. Το «μαχαίρι και το καρπούζι» το έχει ο Μεντιλίμπαρ που αποφασίζει και μας έχει δείξει πως το κάνει πάντα με δικαιοσύνη, όμως σίγουρα βλέπει ότι ο Τούρκος «φωνάζει» πως είναι εδώ και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων.

Είτε μιλάμε για μια έτσι και αλλιώς εύκολη αποστολή κόντρα στην Σύρο, είτε για μια δύσκολη όπως στο Αγρίνιο όπου μπήκε αλλαγή και έδωσε την ασίστ στον… Mr Goal (βλέπε Ελ Κααμπί) για την «απόδραση» με «τρίποντο» που διατήρησε μόνο πρώτο στην κορυφή τον Ολυμπιακό. Ο Γιαζίτζι που πηγαίνοντας πλέον στα μισά της σεζόν δείχνει πιο «φρέσκος», πιο έτοιμος για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό σε ένα δύσκολο πρόγραμμα όπου ο Μεντιλίμπαρ τους θέλει όλους έτοιμους.

Δεν είναι πως στην Σύρο έβαλε δύο ωραία γκολ και έδωσε ασίστ, το σημαντικό είναι πως είχε μεγάλη όρεξη για μπάλα, για να προσφέρει, για να δείξει πως μέρα με την μέρα, αγώνα με τον αγώνα γίνεται καλύτερος. Περιμένοντας το κάλεσμα από τον «Μέντι», είτε είναι αυτό πριν το ματς είτε κατά την διάρκεια. Και ο Βάσκος τεχνικός είναι δεδομένο πως βλέπει και αποδίδει πάντα δικαιοσύνη…