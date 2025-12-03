Μεντιλίμπαρ: «Όπου και να πηγαίνουμε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μας δείχνουν αγάπη τους»
Όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.
- «Αποζημιώσεις σε όλους πλην του Σπύρου Μαρτίκα» – Τι λέει ο αρχηγός της συμμορίας με την απάτη του καζίνο
- Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν
- Πώς θα μπείτε στο μπάνιο χωρίς να κρυώνετε – Μικρά τρικ που θα σας ζεστάνουν
- Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
«Δεν μας άφησαν να ηρεμήσουμε σε καμία στιγμή, δε μας άφησαν να χαλαρώσουμε. Κάθε φορά που εμείς προηγούμασταν, εκείνοι έρχονταν να σκοράρουν. Αν είχαμε δεχτεί γκολ στην πολύ καλή ευκαιρία που είχαν, με το σκορ στο 3-2, τότε το παιχνίδι μπορεί να είχε λήξει ισόπαλο. Δε μας άφησαν σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού να είμαστε ήσυχοι».
«Είναι πάντα μία πολύ ωραία έκπληξη. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι όπου πηγαίνουμε πραγματικά υπάρχει κόσμος που στηρίζει την ομάδα. Ελπίζω να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να τους κάνουμε χαρούμενους. Όμως πραγματικά από ένα σημείο και μετά δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί όπου και να πηγαίνουμε υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και μας δείχνουν αγάπη τους».
Για την κατάσταση που βρήκε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της Σύρου και για την παρουσία του κόσμου της Σύρου στο γήπεδο:
«Είναι πολύ ωραίο να παίζουμε σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ο κόσμος στήριζε και τις δύο ομάδες, ήταν πάρα πολύ όμορφο να παίζουμε σε τέτοια ατμόσφαιρα. Ότι παίξαμε σε τεχνητό χλοοτάπητα είναι για μας κάτι καινούργιο, όμως θα ξαναπαίξουμε την επόμενη βδομάδα σε ένα τέτοιο γήπεδο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί υπάρχουν πολλών κατηγοριών και ποιότητας τεχνητοί χλοοτάπητες».
- ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Έκανε το καθήκον της η Ένωση και… περιμένει για την 4άδα
- LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
- Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός 3-1: Θρυλική νίκη και πρόκριση στον τελικό του League Cup
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Μπενίτεθ για το παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά
- Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη
- Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία
- «Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
- Μεντιλίμπαρ: «Όπου και να πηγαίνουμε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μας δείχνουν αγάπη τους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις