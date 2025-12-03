Μεντιλίμπαρ: «Όπου και να πηγαίνουμε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μας δείχνουν αγάπη τους»

επικρατώντας της τοπικής Ελλάδας με 5-2, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την εικόνα της ομάδας του, την πολύ καλή εμφάνιση του Γιατζίζι, αλλά και την αγάπη που δέχονται οι ερυθρόλευκοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Σύρου,για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την εικόνα της ομάδας του, την πολύ καλή εμφάνιση του Γιατζίζι, αλλά και την αγάπη που δέχονται οι ερυθρόλευκοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ Για την παρουσία του Γιαζίτζι και για την παρουσία των επιθετικών που σημείωσαν γκολ: «Μοιάζει σα να έχετε την εντύπωση ότι όποιος δε βάζει γκολ δεν παίζει, ενώ δεν ισχύει αυτό. Μπορεί κάποιος να προσφέρει πολλά πράγματα χωρίς η δουλειά του να είναι απαραίτητα ότι πρέπει να βάλει γκολ. Μπορεί να προσφέρει πολλά στην ομάδα κάποιος, όπως το κάνει και άλλες φορές».



Για την εικόνα της Ελλάς Σύρου:

«Δεν μας άφησαν να ηρεμήσουμε σε καμία στιγμή, δε μας άφησαν να χαλαρώσουμε. Κάθε φορά που εμείς προηγούμασταν, εκείνοι έρχονταν να σκοράρουν. Αν είχαμε δεχτεί γκολ στην πολύ καλή ευκαιρία που είχαν, με το σκορ στο 3-2, τότε το παιχνίδι μπορεί να είχε λήξει ισόπαλο. Δε μας άφησαν σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού να είμαστε ήσυχοι».

Για την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού:

«Είναι πάντα μία πολύ ωραία έκπληξη. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι όπου πηγαίνουμε πραγματικά υπάρχει κόσμος που στηρίζει την ομάδα. Ελπίζω να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να τους κάνουμε χαρούμενους. Όμως πραγματικά από ένα σημείο και μετά δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί όπου και να πηγαίνουμε υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και μας δείχνουν αγάπη τους».

Για την κατάσταση που βρήκε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της Σύρου και για την παρουσία του κόσμου της Σύρου στο γήπεδο:

«Είναι πολύ ωραίο να παίζουμε σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ο κόσμος στήριζε και τις δύο ομάδες, ήταν πάρα πολύ όμορφο να παίζουμε σε τέτοια ατμόσφαιρα. Ότι παίξαμε σε τεχνητό χλοοτάπητα είναι για μας κάτι καινούργιο, όμως θα ξαναπαίξουμε την επόμενη βδομάδα σε ένα τέτοιο γήπεδο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί υπάρχουν πολλών κατηγοριών και ποιότητας τεχνητοί χλοοτάπητες».