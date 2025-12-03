sports betsson
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)
Ποδόσφαιρο 03 Δεκεμβρίου 2025 | 15:26

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)

Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στη Σύρο, όπου η τοπική Ελλάς δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδιο στους «ερυθρόλευκους». Πρωταγωνιστής ο Γιαζίτζι στο άνετο 5-2 των «ερυθρόλευκων» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Spotlight

Εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό στη Σύρο. Η τοπική Ελλάς υποδέχθηκε τους «ερυθρόλευκους» στην Ερμούπολη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τη δουλειά της. Οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη (2-5) και έκαναν το 3/3 στη διοργάνωση, με ένα ακόμη παιχνίδι να απομένει στο πρόγραμμά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Γιουσούφ Γιαζίτζι με δύο γκολ και μία ασίστ.

Από ένα γκολ πρόσθεσαν Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και Ελ Κααμπί, ασίστ κατέγραψαν και οι Καμπελά, Νασιμέντο, Ροντινέι και Στρεφέτσα. Καλογερόπουλος με αυτογκόλ (51′) και Βερνάρδος (78′) πέτυχαν τα γκολ της μαχητικής ομάδας της Σύρου που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να σταθεί επάξια απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο.

Δείτε τα highlights του αγώνα

Δύο δοκάρια στο ξεκίνημα, ανέλαβε δράση ο Γιαζίτζι

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, από νωρίς φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν προφανώς το αφεντικό του αγώνα, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν καλό ρυθμό και πολλή όρεξη, με συνολικά καλή εικόνα παρά τις πολλές αλλαγές του Μεντιλίμπαρ στο αρχικό σχήμα. Στο πρώτο τέταρτο οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη τις δύο πρώτες μεγάλες φάσεις για να ανοίξουν το σκορ, με τους Καμπελά και Γιάρεμτσουκ να έχουν δοκάρια στο 6ο και το 15ο λεπτό αντίστοιχα, με δυνατά σουτ. Στο 19′ και η Σύρος είχε την πρώτη δική της φάση, όμως ο Μπότης έσωσε το τετ-α-τετ του Καλού.

Ακολούθησαν δύο ακόμη καλές φάσεις για τους Πειραιώτες με Κοστίνια και Γιαζίτζι, πριν τελικά έρθει και το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Αυτό έγινε στο 25ο λεπτό, όταν μετά από ωραία κομπίνα σε κόρνερ του Νασιμέντο και πάσα του Καμπελά, ο Γιαζίτζι πλάσαρε στην κίνηση εντός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και σε πόδι αμυντικού και κατέληξε στη γωνία του Γκίνη.

Στα επόμενα λεπτά ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε εύκολα το αποτέλεσμα και στο 39′ ο Γιάρεμτσουκ είχε ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία, όμως ο Γκίνης τον νίκησε στο τετ-α-τετ.

Σοβαρός και αποτελεσματικός ο Ολυμπιακός, στάθηκαν καλά οι Συριανοί

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις τελικές να είναι 7-1 για τον Ολυμπιακό και την κατοχή στο 61% για τους «ερυθρόλευκους», ενώ με την έναρξη του δεύτερου μέρους δεν άλλαξε απολύτως τίποτα ως προς την εικόνα του ματς. Η διαφορά στη δυναμικότητα των ομάδων ήταν μεγάλη και με τον Ολυμπιακό να είναι σοβαρός και αποτελεσματικός, δεν θα μπορούσε να έχει κανένα πρόβλημα.

Μόλις στο 49′ οι Πειραιώτες βρήκαν και το δεύτερο γκολ τους, με τον Γιαζίτζι να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά και τον Ταρέμι να γράφει το 0-2 με κοντινή προβολή.

Η Ελλάς Σύρου μείωσε γρήγορα με ένα αυτογκόλ του Καλογερόπουλου στο 51′ μετά από κόρνερ, όμως ένα ακόμη δεκάλεπτο αργότερα ο Ολυμπιακός πέτυχε και το τρίτο του γκολ. Στο 61′ μετά από πολύ ωραία επίθεση, ο Ταρέμι έδωσε στον Νασιμέντο, αυτός στον Γιαζίτζι και ο Τούρκος με τρομερό σουτ στο «Γ» έγραψε το 1-3.

Η Ελλάς Σύρου πάντως δεν τα παράτησε στο ματς, μείωσε ξανά στο 78′ με ένα ωραίο πλασέ του Βερνάρδου στην αντεπίθεση, όμως το τέταρτο γκολ του Ολυμπιακού έβαλε… οριστικά τα πράγματα στη θέση τους στο συγκεκριμένο ματς.

Μετά από ευκαιρία του Νίνο, η μπάλα πήγε γρήγορα στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα και ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά έγραψε το 2-4 στο 83′.

Το μόνο που άλλαξε ως το τελευταίο σφύριγμα ήταν το τελικό σκορ. Στο 90′ ο Στρεφέτσα γύρισε στον Ελ Κααμπί που εκτέλεσε από κοντά τον Γκίνη για το τελικό 2-5.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η απόδοση του Γιουσούφ Γιαζίτζι ήταν το «κλειδί» που χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να ξεκλειδώσει το αποτέλεσμα απέναντι στη μαχητική ομάδα της Σύρου. Δύο γκολ, μία ασίστ και πολύ καλό κουμάντο της ομάδας από τον Τούρκο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ακούγεται… παράδοξο, όμως το πρώτο γκολ της Σύρου μάλλον ξύπνησε για τα καλά τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι μετά το 0-2 ετοιμάζονταν να ρίξουν ρυθμούς και να «σβήσουν» το ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Σε ένα ματς που η δυναμικότητα και η ποιότητα των δύο ομάδων απέχουν πάρα πολύ, είναι άδικο να ξεχωρίσει κάποιος από τους ηττημένους.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Σε ένα ματς χωρίς δύσκολες φάσεις και που η εξέλιξή τους ούτως ή άλλως βοήθησε τον διαιτητή, η διαιτησία πέρασε απαρατήρητη.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)
Βοηθοί: Λυκούργος Τσολακίδης (Αθηνών), Ιωάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)
Τετάρτος: Φώτιος Νταούλας (Δυτικής Αττικής)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το ματς διεξήχθη χωρίς τη χρήση VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιαζίτζι (25′, 61′), Ταρέμι (49′), Γιάρεμτσουκ (85′), Ελ Κααμπί (90′) – αυτογκόλ Καλογερόπουλος (51′), Βερνάρδος (78′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς (46′ Χνάρης), Βερνάρδος, Νάτσος (7′ Γιάκος), Καλός (46′ Καλός), Ζαφείρης (66′ Γκέζος), Μπάμπης, Ντέιβιντ (62′ Νίνο)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια (67′ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο (80′ Ροντινέι), Νασιμέντο (80′ Ελ Κααμπί), Σιπιόνι, Καμπελά (80′ Στρεφέτσα), Γιαζίτζι, Ταρέμι (58′ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η):

Ολυμπιακός – Ηρακλής (16-18/12)

Headlines:
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Business
Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
betson_textlink
Stream sports
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξ αναβολής αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ για τη 10η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο δυναμικό του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για λίγο περισσότερο από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αφού θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου για το Κόπα Άφρικα στα μέσα Δεκέμβρη, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει το δυναμικό «παρών» και στη Σύρο, με τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς να συνοδεύουν με πολλές μηχανές το πούλμαν της ομάδας πριν το ματς Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός για τη 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

«Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε 'κουρελόχαρτο' τα όμορφα λόγια για συμπερίληψη», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Στο Παλαιό Φάληρο 03.12.25

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο (βίντεο)

Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας
Κλιματική συνείδηση 03.12.25

H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας

Το θετικό παράδειγμα της Κλιματικής Ακαδημίας του ΕΚΠΑ, με εμπνευστή τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη και τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας της Prorata για την πράσινη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός
Βουλή 03.12.25

Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός

«Η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Αγρότες: Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα – Η καταστολή δεν περνάει
Κλιμάκωση του αγώνα 03.12.25

Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα των αγροτών - Η καταστολή δεν περνάει

Οι αγρότες δεν υποχωρούν, αντίθετα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τα υπάρχοντα μπλόκα ενισχύονται, ενώ στήνονται νέα

Σύνταξη
Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα
Ένα «νέο κλασικό» 03.12.25

Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα

Η Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με την ετήσια επίδειξη της συλλογής Métiers d’Art — την πρώτη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Matthieu Blazy -μια κινηματογραφική εμπειρία που γοήτευσε την καρδιά της πόλης, προώθησε τη συνεχή ισχυρή όραση του Blazy για τον οίκο και ανέδειξε την εξειδίκευση των τεχνιτών της Chanel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξ αναβολής αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ για τη 10η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ
Στη Μεσσηνία 03.12.25

Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ

Ο 47χρονος κατήγγειλε ότι τέσσερις κουκουλοφόροι τον μετέφεραν στην ερημιά και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού είχε τα λεφτά στο πατρικό του στην Αθήνα - Από το σπίτι στη Μεσσηνία πήραν 25.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο δυναμικό του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για λίγο περισσότερο από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αφού θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου για το Κόπα Άφρικα στα μέσα Δεκέμβρη, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες – Τι προτείνει ο Λέκκας για μικρά φράγματα
Λειψυδρία 03.12.25

Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες - Τι προτείνει ο Λέκκας για τη λειψυδρία

Το νερό που πέφτει εκτός ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετό χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς αλλά και να αντληθεί στη συνέχεια, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας για το πρόβλημα με τη λειψυδρία

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο