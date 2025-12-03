Η Ελλάς Σύρου βράβευσε Γιώργο Πρίντεζη και Κώστα Καραπαπά (vid, pics)

Η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Ολυμπιακό (3/12, 13:30) για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με την διοίκηση της ομάδας να πραγματοποιεί δύο βραβεύσεις, λίγο πριν από την έναρξη του ματς.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση των γηπεδούχων βράβευσε τον αντιπρόεδρο της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, αλλά και τον θρύλο του μπασκετικού Ολυμπιακού και γέννημα θρέμμα της Σύρου, Γιώργο Πρίντεζη.

Δείτε εικόνες από τη βράβευση