Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» (pic)

Η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (3/12, 13:30) στο πλαίσιο της 4η2 αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και μία περίπου ώρα πριν τη σέντρα στην Ερμούπολη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων», η οποία περιλαμβάνει εκτεταμένο ροτέισον, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια -στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα- τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Μάνσα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας, με τους Νασιμέντο, Σιπιόνι δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Έπειτα, Καμπελά και Γιαζίτζι θα είναι στα «φτερά» της επίθεσης, με τους Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή, σε σχηματισμό 4-4-2.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»: Μπότης, Μπρούνο, Μάντσα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Καμπελά, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός