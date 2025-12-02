Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)
Εκπρόσωποι οπαδοών του Ολυμπιακού από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο τίμησαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κώστα Καραπαπά ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου.
Με κάθε τρόπο δείχνει την αγάπη του ο κόσμο του Ολυμπιακού στην αγαπημένη του ομάδα. Μετά την αποθεωτική υποδοχή στην ερυθρόλευκη αποστολή το απόγευμα της Τρίτης (2/12) στο αεροδρόμιο της Σύρου ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την τοπική Ελλάς (Τετάρτη 3/12, 13:30, COSMOTE SPORT 1HD) -για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδoς Betsson- οι εκδηλώσεις λατρείας προς τους ερυθρόλευκους είχαν και συνέχεια.
Όπως ενημέρωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός «…αντιπροσωπεία φιλάθλων μας από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο υποδέχθηκαν και βράβευσαν τον Αντιπρόεδρο & Γενικό Διευθυντή του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά και τον προπονητή της ομάδας μας Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ».
Όπως βλέπετε κι εσείς στις σχετικές φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπάς δέχθηκαν με μεγάλη χαρά την όμορφη στιγμή που είχαν ετοιμάσει για εκείνους οι νησιώτες οπαδοί των Πειραιωτών.
Δείτε παρακάτω η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Αντιπροσωπεία φιλάθλων μας από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο υποδέχθηκαν και βράβευσαν τον Αντιπρόεδρο & Γενικό Διευθυντή του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά και τον προπονητή της ομάδας μας Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. pic.twitter.com/Ilo81Bv1BQ
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 2, 2025
