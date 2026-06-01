ΠΣΑΠΠ για τον Μάριο Οικονόμου: «Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία»
Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών για τον τραγικό χαμό του Μάριου Οικονόμου.
Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας (1/6), ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο.
Ο Έλληνας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να κερδίσει την μάχη που έδινε εδώ και αρκετές μέρες, συγκεκριμένα από το Σάββατο (23/5), με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση για τόσο τραγικό χαμό του Οικονόμου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:
«Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.
Θρηνούμε για τον Μάριο, γι’ αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο.
Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία.
Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή»
