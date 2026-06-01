Το Ισραήλ κλιμακώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, κάτι που προκάλεσε και τη διακοπή των έμμεσων συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέχουν πλέον περίπου 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετραλιβανικού εδάφους – σχεδόν το ένα πέμπτο της χώρας

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το κάστρο Μποφόρ του Λιβάνου, ένα μεσαιωνικό φρούριο στην κορυφή ενός λόφου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η κατάληψη του εμβληματικού φρουρίου ανακοινώθηκε από τις IDF την Κυριακή παρά την κατ’ όνομα εκεχειρία, την οποία το Ισραήλ παραβιάζει επανειλημμένα.

BREAKING: Israeli forces have captured the strategic Beaufort Castle in southern Lebanon. The Crusader-era fortress overlooks the Litani River and is considered a key strategic position in the region. Israel previously controlled the area during its presence in southern… pic.twitter.com/ic0JRYftTe — Current Report (@Currentreport1) May 31, 2026

«Η ισραηλινή σημαία κυματίζει και πάλι πάνω από τις κορυφές που δεσπόζουν πάνω από τις κοινότητες της Γαλιλαίας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τους πεσόντες στρατιώτες του πολέμου του 1982 με τον Λίβανο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel.

«Οι ηρωικοί στρατιώτες μας κατέλαβαν για άλλη μια φορά το Μποφόρ και θα παραμείνουν εκεί ως μέρος της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο», πρόσθεσε.

Ο Κατζ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του κάστρου με την ισραηλινή σημαία, καθώς και με τη σημαία της Ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF.

Το Al Jazeera, σε ανάλυσή του, αναφέρεται στην ιστορία του κάστρου και τη σημασία που έχει η κατάληψή του από το Ισραήλ.

Κάστρο με πλούσια ιστορία

Το κάστρο Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα φρούριο 900 ετών που βρίσκεται στην κορυφή ενός βραχώδους λόφου στον νότιο Λίβανο, σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων (2.300 πόδια) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Χτισμένο τον 12ο αιώνα από τους Σταυροφόρους, το κάστρο έχει θέα στον ποταμό Λιτάνι.

Οι Σταυροφόροι ονόμασαν το κάστρο Μποφόρ, που σημαίνει «όμορφο φρούριο» στα παλαιά γαλλικά.

Με την πάροδο των αιώνων, το φρούριο άλλαξε χέρια πολλές φορές, περνώντας από τους Σταυροφόρους σε διάφορες περιφερειακές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και η Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ιστορικά, η υπερυψωμένη θέση του το κατέστησε ένα από τα σημαντικότερα αμυντικά οχυρά της περιοχής, επιτρέποντας σε όποιον το έλεγχε να παρακολουθεί τις κινήσεις σε μια εκτεταμένη περιοχή του νότιου Λιβάνου.

Τα τελευταία χρόνια, Παλαιστίνιοι μαχητές χρησιμοποιούσαν τον χώρο ως βάση, πριν τον καταλάβει το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της εισβολής του στον Λίβανο το 1982.

Στη συνέχεια, οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το κάστρο ως μέρος της ζώνης ασφαλείας τους στον νότιο Λίβανο, μέχρι την αποχώρησή τους από την περιοχή το 2000.

«Τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ»

Η κατάληψη του κάστρου παρέχει στις ισραηλινές δυνάμεις ένα σημείο παρατήρησης που καλύπτει μεγάλο τμήμα του νότιου Λιβάνου και του βόρειου Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο την αποδυνάμωση των υποδομών της Χεζμπολάχ και την εξασφάλιση υπερυψωμένων θέσεων κοντά στα ισραηλινά σύνορα.

Ο Ομπάιντα Χίτο του Al Jazeera, ο οποίος μεταδίδει από την Τύρο στον νότιο Λίβανο, ανέφερε ότι η κατάληψη του κάστρου προσφέρει στις ισραηλινές δυνάμεις «ένα σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ».

«Από εκεί έχει θέα σε όλες τις πόλεις και τα χωριά που βρίσκονται γύρω από την πόλη Ναμπάτιε. Επίσης, έχει θέα στη δυτική κοιλάδα της Μπεκάα, μέχρι τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν και τη βόρεια Γαλιλαία», ανέφερε.

«Οι άνθρωποι εδώ ανησυχούν πολύ ότι αυτή η επιχείρηση θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο, λόγω της στρατηγικής θέσης που κατέχουν πλέον οι Ισραηλινοί», σημείωσε ο Χίτο.

Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 3.412 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 10.269 έχουν τραυματιστεί στις ισραηλινές επιθέσεις κατά της χώρας από τις 2 Μαρτίου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το κάστρο Μποφόρ μετά από ημέρες μαχών και αεροπορικών επιδρομών στα χωριά που περιβάλλουν το φρούριο.

Τα στρατεύματα των IDF προχώρησαν μέσα από το δύσβατο έδαφος κοντά στη Ναμπάτιε, όπου είχαν σημειωθεί συγκρούσεις με μαχητές της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν 35 σε περισσότερες από 36 επιθέσεις σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο μόνο την Κυριακή.

Το Ισραήλ έχει ήδη καταλάβει εκτεταμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου από τότε που οι συγκρούσεις εντάθηκαν μετά την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέχουν πλέον περίπου 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (770 τετραγωνικά μίλια) λιβανικού εδάφους – σχεδόν το ένα πέμπτο της χώρας.

Η στάση της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, μπήκε στον πόλεμο εκτοξεύοντας ρουκέτες, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς μια βάση με αμυντικούς πυραύλους κοντά στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, στις 2 Μαρτίου, ως αντίδραση στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ κατά την πρώτη επίθεση του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης.

Μέχρι τότε, η ένοπλη οργάνωση δεν είχε επιτεθεί στο Ισραήλ από την ανακοίνωση της εκεχειρίας τον Νοέμβριο του 2024, παρά τις σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις της συμφωνίας από τις IDF.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε μια ακόμη πιο εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο, η οποία αποτελεί την πιο εκτεταμένη εισβολή του Ισραήλ κατά του βόρειου γείτονά του τα τελευταία 25 χρόνια.

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εκ νέου «εντολή στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο».

«Τώρα η εντολή μου είναι να εδραιώσουμε και να επεκτείνουμε τον έλεγχό μας στις περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα μέτωπα.

Σήμερα Δευτέρα, το Ισραήλ εξέδωσε εντολή αναγκαστικής εκκένωσης προς τους κατοίκους επτά χωριών στον νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων τα Χουμίν αλ-Φάουκα, Μπνααφούλ, Αράμπ Σαλίμ, Ρουμίν, Αάζε, Αρκέι και Τζμπάα.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, Αβιχάι Αντράεε, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι κάτοικοι πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως από τις συγκεκριμένες περιοχές σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, καθώς το Ισραήλ σχεδιάζει να επιτεθεί.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: حومين الفوقا, بنعفول, عربصاليم, رومین, عزة, اركي, جباع 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوةّ لا سيما في مناطقكم. جيش… pic.twitter.com/lknI2ddodG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2026

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, την Νταχίγιε που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.