Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ

Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε σχέση με μία συμφωνία με το Ιράν παρά τα αλλεπάλληλα μπρος πίσω των ΗΠΑ εδώ και τρεις μήνες.

Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε αυτούς που του κάνουν κριτική για τους χειρισμούς του στο Ιράν για την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις.

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο πιο αντιδημοφιλής πόλεμος στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς η δυσαρέσκεια της πλειοψηφίας εκφράστηκε στις δημοσκοπήσεις με το «καλημέρα».

Οι Δημοκρατικοί και τα δύο στρατόπεδα των Ρεπουμπλικανών

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι έσυρε τη χώρα σε πόλεμο χωρίς να έχει σχέδιο, ούτε έξοδο διαφυγής.

Τμήμα του MAGA επίσης κατηγόρησε τον Τραμπ ότι διαψεύδει τις προεκλογικές του υποσχέσεις ενώ παραιτήσεις στελεχών που ανήκαν στον κύκλο του προέδρου φανέρωσαν ρήγματα στην αμερικανική διοίκηση.

Εγκλωβισμένος σε έναν πόλεμο που δεν μπορεί να κερδίσει μόνο από αέρος, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να πάρει έναν συμβιβασμό. Η Τεχεράνη έχει φτάσει να έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα την παγκόσμια οικονομία, και ζητά σημαντικά ανταλλάγματα για να υπογράψει μια συμφωνία.

Οι διαρροές για τους όρους του «μνημονίου κατανόησης» έχουν προκαλέσει την αντίδραση των «γερακιών» των Ρεπουμπλικανών που βλέπουν την ταπείνωση των ΗΠΑ στην προοπτική υπογραφής μίας τέτοιας συμφωνίας.

Στη νέα του ανάρτηση, που έρχεται εν μέσω ανταλλαγών πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι «το Ιράν θέλει μια συμφωνία η οποία θα είναι καλή για τις ΗΠΑ» και εξαπέλυσε επίθεση στους Δημοκρατικούς και σε «διάφορους μη πατριώτες Ρεπουμπλικανούς» που με τη δημόσια κριτική τους «δεν τον αφήνουν να κάνει τη δουλειά του».

«Καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε» είναι η συμβουλή του προέδρου που κλείνει την ανάρτησή του με τη βεβαιότητα ότι «όλα θα πάνε καλά στο τέλος», καθώς «πάντα έτσι γίνεται».

Η ανάρτηση Τραμπ

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία, και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ και όσους είναι με το μέρος μας. Αλλά δεν καταλαβαίνουν οι Δημοκρατικοί, και διάφοροι, όπως φαίνεται, μη πατριώτες Ρεπουμπλικάνοι, ότι είναι ΠΟΛΥ πιο δύσκολο για μένα να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να διαπραγματευτώ, όταν άσχετοι πολιτικοί συνεχίζουν να «τσιρίζουν» αρνητικά, σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί, ξανά και ξανά, ότι θα έπρεπε να κινηθώ πιο γρήγορα, ή να κινηθώ πιο αργά, ή να πάω σε πόλεμο, ή να μην πάω σε πόλεμο, ή οτιδήποτε άλλο; Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος – Πάντα έτσι γίνεται!».