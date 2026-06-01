Γάζα: Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο
Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.
Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε ένα καφενείο της Γάζας που ήταν γεμάτο με κόσμο, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Το καφενείο που χτυπήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις βρισκόταν στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας και ήταν γεμάτο με κόσμο
⚡️Gaza sources:
Moments ago, Israeli bombing targeted Palestinians at the beach near Gaza Port, KILLING one Palestinian and injuring 10 others so far. pic.twitter.com/rCdUvURyYb
— Warfare Analysis (@warfareanalysis) May 31, 2026
Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ισραηλινή πλευρά. Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, με τη μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατάφερε να σταματήσει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.
Το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται σε αδιέξοδο, στις έμμεσες συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού.
Το Ισραήλ ελέγχει πάνω από τον μισό θύλακα και η Χαμάς μόνο μια λωρίδα στην ακτή. Το καφενείο που χτυπήθηκε χθες βρισκόταν στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας, μια πλωτή εξέδρα που επρόκειτο να λειτουργήσει μόνο προσωρινά.
Εκεχειρία με εκατοντάδες νεκρούς
Περίπου 900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές που δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ των μαχητών και των πολιτών. Στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες.
Πηγή: ΑΠΕ
