Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα
Διεθνής Οικονομία 01 Ιουνίου 2026, 01:00

Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα

Το όνειρο της απόκτησης κατοικίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολο στις ΗΠΑ και οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα αγοράζοντας premium προϊόντα και υπηρεσίες

ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Σιουτζούκης
Διευθύνοντες σύμβουλοι, οικονομολόγοι και νομοθέτες στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν όλοι το γράμμα Κ για να περιγράψουν τη διαφορά μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών στην αμερικανική οικονομία, από την αγορά ακινήτων μέχρι τις δαπάνες για βενζίνη.

Ουσιαστικά, μια «οικονομία σχήματος Κ» περιγράφει ένα βαθιά διχασμένο οικονομικό τοπίο όπου διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας ή των βιομηχανιών βρίσκονται σε εντελώς αντίθετες τροχιές. Ενώ οι υψηλόμισθοι και οι ακμάζοντες τομείς ευδοκιμούν και αναπτύσσονται, οι ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος και οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες παρακμάζουν ή αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις.

Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στην Αμερική έχουν αποκοπεί από τους φτωχότερους. Ο πόλεμος στο Ιράν επιδεινώνει την κατάσταση, πιέζοντας τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε βενζίνη και είδη πρώτης ανάγκης.

Όμως, γίνεται πλέον σαφές ότι η κατανομή του εισοδήματος στην Αμερική δεν έχει σχήμα Κ, και το γράμμα αυτό είναι ο λάθος τρόπος για να εξηγηθεί η οικονομία. Χρειάζεται ένας νέος τρόπος για να εξηγηθεί το οικονομικό αίνιγμα της Αμερικής: η οικονομία της «premium economy», αναφέρει το CNN Business.

Περισσότεροι Αμερικανοί έχουν εγκαταλείψει τη στενάχωρη, λιτή ζωή της βασικής οικονομίας και έχουν προχωρήσει στην premium κατηγορία. Μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις καλύτερες πτήσεις, τα καλύτερα τρόφιμα και τις πιο πολυτελείς εμπειρίες αυτής της αναβαθμισμένης κατηγορίας, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν την ιδιοκτησία σπιτιού και τη συνταξιοδότηση στην επόμενη κατηγορία.

Απρόσιτη η ιδιόκτητη κατοικία

Παρά το γεγονός ότι ένα αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού εισέρχεται στις τάξεις της ανώτερης μεσαίας τάξης και μάλιστα γίνονται εκατομμυριούχοι, οι άνθρωποι αισθάνονται ότι μένουν πίσω. Αυτό οφείλεται στο ότι η ιδιοκτησία σπιτιού, το καθοριστικό σύμβολο της ζωής της μεσαίας τάξης στην Αμερική, έχει καταστεί απρόσιτη.

Η συνταξιοδότηση όπως αυτή των Baby Boomers, των οποίων ο πλούτος αυξήθηκε ταχύτερα από ό,τι των νεότερων γενεών, φαίνεται επίσης να κινδυνεύει.

Έτσι, οι άνθρωποι προτιμούν να αναβαθμίζουν ό,τι μπορούν — ξοδεύοντας τους αυξανόμενους μισθούς τους σε μικρότερα, προσιτά προνόμια που μπορούν να αντέξουν οικονομικά στην premium κατηγορία.

Αυτή η μετατόπιση έχει «τιμωρήσει» εταιρείες που ανταγωνίζονται αποκλειστικά με βάση την τιμή, όπως η Spirit Airlines και η Dollar General, ενώ έχει ωφελήσει εταιρείες όπως η Walmart και η United Airlines, τις οποίες οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ως υψηλότερης ποιότητας.

«Ο κόσμος περίμενε να κηρύξει το θάνατο του καταναλωτή, αλλά ο καταναλωτής εξακολουθεί να ξοδεύει», δήλωσε ο Σίμεον Σίγκελ, αναλυτής λιανικής στην Guggenheim Partners. «Είναι πολύ πιο εύκολο να χαρακτηρίσουμε τα πάντα ως οικονομία σε σχήμα Κ.»

Η άνοδος της μεσαίας τάξης

Η ανώτερη μεσαία τάξη αυξήθηκε από το 10% των οικογενειών το 1979 στο 31% το 2024.

Το μερίδιο του εισοδήματος αυτής της ομάδας επίσης διπλασιάστηκε, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του American Enterprise Institute. Μια τριμελής οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 133.000 έως 400.000 δολάρια ορίστηκε ως ανώτερη μεσαία τάξη.

Παράλληλα, το ποσοστό των οικογενειών που κατατάσσονταν ως φτωχές και κατώτερης μεσαίας τάξης μειώθηκε επίσης τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

«Η συνολική κατανομή έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω», δήλωσε ο Σκοτ Γουίνσιπ, ανώτερος ερευνητής στο American Enterprise Institute και συν-συγγραφέας της μελέτης. «Αυτό υπονομεύει την ιδέα ότι υπάρχει εκκένωση της μεσαίας τάξης».

Ωστόσο, το αμερικανικό όνειρο της αγοράς σπιτιού έχει εξαφανιστεί για πολλές νεότερες γενιές. Σχεδόν το 40% των Αμερικανών δεν είναι ιδιοκτήτες σπιτιού, με αποτέλεσμα να μην επωφεληθούν από την εκτίναξη των τιμών των ακινήτων μετά την πανδημία. Από τότε, οι τιμές των σπιτιών έχουν εκτοξευθεί στο πενταπλάσιο του μέσου εισοδήματος, εγκλωβίζοντας τους ανθρώπους στη θέση τους.

Η «αναγκαστική» αλλαγή συμπεριφοράς

Έτσι, τα νέα μέλη της ανώτερης μεσαίας τάξης διοχετεύουν τους υψηλότερους μισθούς τους σε δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Τα ταξίδια, οι συναυλίες και άλλες δραστηριότητες (διασκέδασης και ψυχαγωγίας) έχουν αντικαταστήσει την ιδιοκτησία σπιτιού στην οικονομία της «premium economy».

Οι λιανικές πωλήσεις έχουν επίσης αυξηθεί για τρεις συνεχόμενους μήνες, ενισχυμένες από μια υγιή αγορά εργασίας και υψηλότερες επιστροφές φόρων.

«Ο καταναλωτής εξακολουθεί να ξοδεύει και να εργάζεται», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Ameriprise Financial, Αντονι Σαγκλιμπέν, σε σημείωμα προς τους πελάτες την περασμένη εβδομάδα. «Εάν οι πιέσεις του πληθωρισμού μειωθούν σε κάποιο σημείο, η «K-shape» στην οικονομία θα μπορούσε να αρχίσει να ισοπεδώνεται.»

Η τουριστική περίοδος αυτού του καλοκαιριού αναμένεται να ξεπεράσει τις δύο προηγούμενες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Bank of America. Μόνο περίπου το 10% των ερωτηθέντων σκέφτεται να ακυρώσει το ταξίδι του λόγω των υψηλών τιμών της βενζίνης.

Αυτή η οικονομικά ευέλικτη ομάδα αναβαθμίζει επίσης τις αεροπορικές εταιρείες, τα καταστήματα και τα εστιατόρια που προτιμά.

Η Spirit Airlines διέκοψε τις δραστηριότητές της, εν μέρει επειδή πολλοί από τους πελάτες της άρχισαν να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 30 ή 40 δολάρια επιπλέον για λίγο περισσότερο χώρο για τα πόδια, δωρεάν σνακ και καλύτερη εξυπηρέτηση σε μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες όπως η United και η Delta.

Η Walmart έχει επίσης αποσπάσει πελάτες χαμηλότερου εισοδήματος από ανταγωνιστές όπως η Dollar General.

Αύξηση καταναλωτικών δαπανών

Οι δύο λιανοπωλητές μοιράζονται πελάτες και διαθέτουν χιλιάδες καταστήματα που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Ωστόσο, η Walmart έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια — καθαρίζοντας τα καταστήματα, βελτιώνοντας τις τιμές και προσθέτοντας γρήγορη παραλαβή από το πεζοδρόμιο και παράδοση στο σπίτι. Αυτή η στρατηγική την βοήθησε να κερδίσει μερίδιο αγοράς από την Dollar General.

Η Hilton αναμένει ότι οι ξενοδοχειακές μάρκες «premium economy» της, όπως η Spark by Hilton, θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια.

Η αμερικανική οικονομία θα εισέλθει σε μια φάση «σε σχήμα C» τα επόμενα χρόνια, προέβλεψε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Hilton Κρίς Νασέτα, όπου οι καταναλωτικές δαπάνες θα είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλα τα επίπεδα εισοδήματος.

Ο χαμηλότερος πληθωρισμός και τα χαμηλότερα επιτόκια, καθώς και οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, θα βοηθήσουν τελικά τους καταναλωτές χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος να αποκτήσουν αγοραστική δύναμη και να εξομαλύνουν το σχήμα «Κ», είπε. «Θα δείτε αυτή τη σύγκλιση»

Πηγή: ΟΤ

Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα – Παράγει πάρα πολλές πατάτες και δεν μπορεί να τις πουλήσει
Ούτε για 1 ευρώ 31.05.26

Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη είχαν μια σημαντική παράπλευρη απώλεια: μείωσε τις εισαγωγές πατάτας στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα το Βέλγιο έχει συγκομιδή-ρεκόρ αλλά κανείς δεν αγοράζει πατάτες.

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - αλ Σάρα

Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της
Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της

Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας
Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας

Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες
Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη
Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Με τρομερό Μοντέρο, η Βαλένθια διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και την άφησε με μειονέκτημα έδρας στα playoffs
Με τρομερό Μοντέρο, η Βαλένθια διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και την άφησε με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς
Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)
Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)

Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας
Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας

Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα – Παράγει πάρα πολλές πατάτες και δεν μπορεί να τις πουλήσει
Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα - Παράγει περισσότερες από όσες μπορεί να πουλήσει

Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό «ψηφίζει» Κάνιε Γουέστ
Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό ψηφίζει Κάνιε Γουέστ- 118.000 έδωσαν το παρών στην Τουρκία

Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται
Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

