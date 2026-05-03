Αμερικανική οικονομία: Τι θα κρίνουν οι ψηφοφόροι για τον Τραμπ

Δεν χρειάστηκε πολύ για να μετατραπεί μια γεωπολιτική κρίση σε οικονομικό πονοκέφαλο για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκτιμήσει ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν θα διαρκούσε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, τρεις μήνες μετά, ο πόλεμος συνεχίζεται, πυροδοτώντας μια παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή που θυμίζει τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Οι επιπτώσεις είναι άμεσες: από την τιμή των καυσίμων έως το κόστος των βασικών αγαθών, η καθημερινότητα γίνεται ακριβότερη.

Κι όμως, την ίδια στιγμή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, δημιουργώντας ένα παράδοξο που θα κρίνει και την πολιτική τύχη του προέδρου.

Αμερικανική οικονομία: Ανάπτυξη με αστερίσκους

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η οικονομία των ΗΠΑ κατέγραψε ετήσια αύξηση 2%, ανακάμπτοντας από την επιβράδυνση που είχε καταγραφεί στο τέλος του 2025. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει επιχειρήματα στον Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να το αξιοποιήσει πολιτικά εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Παρά τις πιέσεις από τους δασμούς και το αυξημένο ενεργειακό κόστος, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,6%. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η πραγματική «μηχανή» ανάπτυξης δεν είναι πλέον ο μέσος καταναλωτής, αλλά οι τεχνολογικές επενδύσεις. Οι κολοσσοί της τεχνολογίας δαπανούν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας σημαντικά το ΑΕΠ.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί μια εύθραυστη ισορροπία: η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά όχι απαραίτητα με τρόπο που να γίνεται άμεσα αισθητός από τα νοικοκυριά.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο της κάλπης

Αν υπάρχει ένα μάθημα που επαναλαμβάνεται στην αμερικανική πολιτική, αυτό είναι ότι οι εκλογές κρίνονται από την τσέπη των ψηφοφόρων. Και αυτή τη φορά, το κόστος ζωής φαίνεται να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει ελαφρώς. Για τους Αμερικανούς, αυτό μεταφράστηκε σε αύξηση της τιμής της βενζίνης στα 4,30 δολάρια το γαλόνι, από κάτω από 3 δολάρια μόλις δύο μήνες πριν.

Η αύξηση αυτή τροφοδότησε τον πληθωρισμό, ο οποίος έφτασε το 3,3% τον Μάρτιο, αγγίζοντας υψηλό σχεδόν διετίας.

Όπως σημειώνει και η ανάλυση του BBC, οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα, από τα καύσιμα μέχρι τα τρόφιμα, εντείνοντας την πίεση στα νοικοκυριά.

Επιτόκια: Φρένο στις προσδοκίες

Η άνοδος του πληθωρισμού είχε άμεσο αντίκτυπο και στη νομισματική πολιτική.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε τα επιτόκια στο 3,5% – 3,75%, ανατρέποντας τις προσδοκίες για μειώσεις μέσα στο 2026.

Για τους πολίτες, αυτό σημαίνει ακριβότερα στεγαστικά δάνεια και αυξημένο κόστος δανεισμού. Τα επιτόκια για τα 30ετή στεγαστικά δάνεια έχουν ήδη αυξηθεί, καθιστώντας την αγορά κατοικίας ακόμη πιο δύσκολη.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, αν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές και η γεωπολιτική ένταση συνεχιστεί, οι μειώσεις των επιτοκίων ενδέχεται να καθυστερήσουν έως και το 2027.

Χρηματιστήριο: Οι κερδισμένοι της κρίσης

Παρά το αρνητικό κλίμα στην πραγματική οικονομία, οι χρηματιστηριακές αγορές παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Οι βασικοί δείκτες έχουν όχι μόνο ανακτήσει τις αρχικές απώλειες, αλλά συνεχίζουν ανοδικά.

Ο Nasdaq έχει ενισχυθεί περίπου κατά 10%, ο S&P 500 κατά 5%, ενώ και ο Dow Jones καταγράφει μικρότερα αλλά θετικά κέρδη.

Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τους επενδυτές και όσους διαθέτουν συνταξιοδοτικά προγράμματα συνδεδεμένα με τις αγορές.

Ωστόσο, η άνοδος των χρηματιστηρίων δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την πίεση που νιώθει ο μέσος πολίτης στο σούπερ μάρκετ ή στο πρατήριο καυσίμων.

Το εκλογικό στοίχημα, ο Τραμπ και η αμερικανική οικονομία

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, η οικονομία αναδεικνύεται στον απόλυτο ρυθμιστή του πολιτικού σκηνικού. Παρά τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία, η αυξανόμενη ακρίβεια δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας.

Η πολιτική μοίρα του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του δεν θα κριθεί μόνο από τους οικονομικούς δείκτες , αλλά και από το ταμείο του σούπερ μάρκετ και την αντλία των καυσίμων.

Η πορεία του πολέμου στο Ιράν, η πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την τελική «ετυμηγορία» των ψηφοφόρων.

Για τον Τραμπ, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά αν οι πολίτες αισθάνονται αυτή την ανάπτυξη στην καθημερινότητά τους.

Και αυτή είναι μια μάχη που δεν θα κριθεί μόνο από τους οικονομικούς δείκτες…