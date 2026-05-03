Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία

Στο χειρότερο δημοκοπικό σημείο από το 2024 βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μεσούσης της σύγκρουσης με το Ιράν και ενόψει του ταξιδιού στην Κίνα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News-Ipsos η συνολική αποδοχή του Τραμπ ανέρχεται πλέον στο 37% με την αποδοκιμασία του να φτάνει το 62%, το υψηλότερο ποσοστό των δύο θητειών του.

Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, η αποδοχή του Τραμπ παραμένει σταθερή στο 85%, αλλά οι αξιολογήσεις του μεταξύ των ανεξάρτητων που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικανούς έχουν φτάσει σε νέο χαμηλό, στο 56%. Η αποδοχή του μεταξύ των ανεξάρτητων συνολικά ανέρχεται στο 25%.

Το σύνολο των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον χειρισμό του στην κατάσταση με το Ιράν με ποσοστό 66% έναντι 33%.

Ακόμα ακόμα και στα οικονομικά ζητήματα που ήταν το προνομιακό του πεδίο έχει μειωθεί σημαντικά η αποδοχή του, μόλις στο 34% από 40% καθώς οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί.

Η αποδοχή του για τον πληθωρισμό έχει πέσει κατά πέντε μονάδες την ίδια περίοδο, στο 27%, και η χαμηλότερη αξιολόγησή του αφορά τις αντιλήψεις για τον χειρισμό του γενικού κόστους ζωής, με 23% να εγκρίνουν έναντι 76% να αποδοκιμάζουν.

Σχεδόν 6 στους 10 (59%) λένε ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική διαύγεια και η πλειοψηφία (55%) λέει ότι δεν βρίσκεται σε αρκετά καλή φυσική κατάσταση για να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Και τα δύο είναι ελαφρώς πιο αρνητικά σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου και σημαντικά πιο αρνητικά σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε άλλα χαρακτηριστικά, το 71% λέει ότι δεν είναι έντιμος και αξιόπιστος, σχεδόν το 67% λέει ότι δεν εξετάζει προσεκτικά σημαντικές αποφάσεις και η πλειοψηφία του 54% λέει ότι δεν είναι ισχυρός ηγέτης.

Ο Τραμπ καταγράφει τις καλύτερες αξιολογήσεις του στον χειρισμό της μετανάστευσης στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (45% αποδοχή και 54% αποδοκιμασία). Οι αξιολογήσεις του για τη μετανάστευση συνολικά είναι χειρότερες, με 40% να εγκρίνουν και 59% να αποδοκιμάζουν, σχεδόν αμετάβλητες από το 40% θετικό έναντι 58% αρνητικό τον Φεβρουάριο, αν και αυτό ήταν το χειρότερο για τη δεύτερη θητεία του.

Επιπτώσεις στις ενδιάμεσες – Κίνδυνοι στο Κογκρέσο

Οι αδύναμες αξιολογήσεις αποδοχής του προέδρου θέτουν την οριακή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σοβαρό κίνδυνο και πλέον απειλούν και την πλειοψηφία τους στη Γερουσία. Μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, οι Δημοκρατικοί έχουν προβάδισμα πέντε μονάδων στο ερώτημα ποιο κόμμα προτιμούν οι πολίτες στις εκλογές για τη Βουλή. Αυτό αυξήθηκε από προβάδισμα δύο μονάδων τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο.

Το προβάδισμα των Δημοκρατικών αυξάνεται στις 9 μονάδες μεταξύ όσων δηλώνουν απολύτως βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν. Οι Δημοκρατικοί είναι επίσης πολύ πιο πιθανό από τους Ρεπουμπλικανούς να πουν ότι η ψήφος αυτό το φθινόπωρο είναι πιο σημαντική από προηγούμενες ενδιάμεσες εκλογές (73% έναντι 52%), μια μεταβολή σε σχέση με το 2022, όταν τα κόμματα ήταν περίπου ισοδύναμα σε αυτό (72% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών έναντι 68% των Δημοκρατικών).

Το χάσμα στον ενθουσιασμό εξηγείται εν μέρει από μια διάσπαση στη βάση του Τραμπ. Οι Ρεπουμπλικανοί που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA είναι πιο πιθανό (77%) να δηλώσουν ότι είναι απολύτως βέβαιοι πως θα ψηφίσουν, σε σύγκριση με το 59% της μικρότερης ομάδας των μη-MAGA Ρεπουμπλικανών. Εν τω μεταξύ, το 79% όλων των αυτοπροσδιοριζόμενων Δημοκρατικών δηλώνουν ότι είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν.

Υπάρχει επίσης διάσταση ως προς το πώς τα μέλη των δύο κομμάτων αντιλαμβάνονται τη σημασία των εκλογών του Νοεμβρίου. Περίπου 6 στους 10 Δημοκρατικούς λένε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι «πολύ πιο σημαντικές» σε σύγκριση με προηγούμενες, ενώ το 35% των Ρεπουμπλικανών βλέπει την ίδια σημασία. Μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA Ρεπουμπλικανοί, το 41% λέει ότι η επερχόμενη ψηφοφορία είναι πολύ πιο σημαντική από προηγούμενες εκλογές, με το 20% των μη-MAGA Ρεπουμπλικανών να συμφωνεί.

Αστάθμητοι παράγοντες

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα, τα ευρήματα αυτά δεν αποτελούν ακριβείς δείκτες για το πώς θα εξελιχθούν οι εκλογές, και μια ποικιλία παραγόντων θα μπορούσε να προσθέσει αβεβαιότητα στο πολιτικό έτος.

Ένας από αυτούς είναι οι συνεχιζόμενες μάχες για τον επανακαθορισμό εκλογικών περιφερειών και ποιο κόμμα, αν κάποιο, θα ωφεληθεί τελικά από την αναδιάταξη των ορίων των εκλογικών περιφερειών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την Τετάρτη ότι η φυλή δεν μπορεί να αποτελεί παράγοντα στον καθορισμό αυτών των ορίων, πλήγμα για τον Νόμο περί Δικαιωμάτων Ψήφου και ώθηση για ορισμένες πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς να επαναχαράξουν περιφέρειες ώστε να εξαλείψουν εκπροσώπους μειονοτήτων και να δώσουν στο κόμμα πλεονέκτημα.

Ρεπουμπλικάνοι εναντίον Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν ορισμένα κέρδη στην αντίληψη του κοινού για το ποιο κόμμα είναι πιο αξιόπιστο στη διαχείριση ορισμένων σημαντικών ζητημάτων — ακόμη ένας δείκτης των μεταβαλλόμενων προοπτικών των Ρεπουμπλικανών. Το σημαντικότερο κέρδος για τους Δημοκρατικούς ήρθε στην οικονομία.

Η νέα δημοσκόπηση δείχνει το κοινό να είναι μοιρασμένο, με 34% να λέει ότι εμπιστεύεται τους Ρεπουμπλικανούς, 33% να λέει ότι εμπιστεύεται τους Δημοκρατικούς και τους υπόλοιπους να λένε ότι δεν εμπιστεύονται κανέναν ή και τους δύο εξίσου. Όταν τέθηκε αυτό το ερώτημα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν διψήφιο προβάδισμα στην οικονομία.

Το άλλο ζήτημα στο οποίο οι Δημοκρατικοί έχουν κερδίσει σε εμπιστοσύνη είναι ο πληθωρισμός. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει το κοινό μοιρασμένο, αλλά το 2022, όταν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήταν στην εξουσία και αντιμετώπιζε αυξανόμενες τιμές, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν διψήφιο προβάδισμα. Το πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών στη μετανάστευση έχει μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό, πέντε μονάδες στην τελευταία δημοσκόπηση.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν μεγάλο πλεονέκτημα στην εμπιστοσύνη για τη διαχείριση της εγκληματικότητας, ενώ οι Δημοκρατικοί θεωρούνται πιο αξιόπιστοι στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και του κόστους ζωής στις ΗΠΑ (ελαφρώς καλύτερα για τους Δημοκρατικούς σε σχέση με τον πληθωρισμό).

Μεγάλος αριθμός Αμερικανών δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται «κανένα» πολιτικό κόμμα για τη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του 23% που το λέει αυτό για τη μετανάστευση, του 27% για την οικονομία, του 28% για την εγκληματικότητα και του 33% για τον πληθωρισμό. Μια οριακή πλειοψηφία (51%) δεν εμπιστεύεται κανένα κόμμα για τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης.