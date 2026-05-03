Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 14:59

Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Στο χειρότερο δημοκοπικό σημείο από το 2024 βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μεσούσης της σύγκρουσης με το Ιράν και ενόψει του ταξιδιού στην Κίνα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News-Ipsos η συνολική αποδοχή του Τραμπ ανέρχεται πλέον στο 37% με την αποδοκιμασία του να φτάνει το 62%, το υψηλότερο ποσοστό των δύο θητειών του.

Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, η αποδοχή του Τραμπ παραμένει σταθερή στο 85%, αλλά οι αξιολογήσεις του μεταξύ των ανεξάρτητων που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικανούς έχουν φτάσει σε νέο χαμηλό, στο 56%. Η αποδοχή του μεταξύ των ανεξάρτητων συνολικά ανέρχεται στο 25%.

Το σύνολο των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον χειρισμό του στην κατάσταση με το Ιράν με ποσοστό 66% έναντι 33%.

Ακόμα ακόμα και στα οικονομικά ζητήματα που ήταν το προνομιακό του πεδίο έχει μειωθεί σημαντικά η αποδοχή του, μόλις στο 34% από 40% καθώς οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί.

Η αποδοχή του για τον πληθωρισμό έχει πέσει κατά πέντε μονάδες την ίδια περίοδο, στο 27%, και η χαμηλότερη αξιολόγησή του αφορά τις αντιλήψεις για τον χειρισμό του γενικού κόστους ζωής, με 23% να εγκρίνουν έναντι 76% να αποδοκιμάζουν.

Σχεδόν 6 στους 10 (59%) λένε ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική διαύγεια και η πλειοψηφία (55%) λέει ότι δεν βρίσκεται σε αρκετά καλή φυσική κατάσταση για να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Και τα δύο είναι ελαφρώς πιο αρνητικά σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου και σημαντικά πιο αρνητικά σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε άλλα χαρακτηριστικά, το 71% λέει ότι δεν είναι έντιμος και αξιόπιστος, σχεδόν το 67% λέει ότι δεν εξετάζει προσεκτικά σημαντικές αποφάσεις και η πλειοψηφία του 54% λέει ότι δεν είναι ισχυρός ηγέτης.

Ο Τραμπ καταγράφει τις καλύτερες αξιολογήσεις του στον χειρισμό της μετανάστευσης στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (45% αποδοχή και 54% αποδοκιμασία). Οι αξιολογήσεις του για τη μετανάστευση συνολικά είναι χειρότερες, με 40% να εγκρίνουν και 59% να αποδοκιμάζουν, σχεδόν αμετάβλητες από το 40% θετικό έναντι 58% αρνητικό τον Φεβρουάριο, αν και αυτό ήταν το χειρότερο για τη δεύτερη θητεία του.

Επιπτώσεις στις ενδιάμεσες – Κίνδυνοι στο Κογκρέσο

Οι αδύναμες αξιολογήσεις αποδοχής του προέδρου θέτουν την οριακή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σοβαρό κίνδυνο και πλέον απειλούν και την πλειοψηφία τους στη Γερουσία. Μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, οι Δημοκρατικοί έχουν προβάδισμα πέντε μονάδων στο ερώτημα ποιο κόμμα προτιμούν οι πολίτες στις εκλογές για τη Βουλή. Αυτό αυξήθηκε από προβάδισμα δύο μονάδων τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο.

Το προβάδισμα των Δημοκρατικών αυξάνεται στις 9 μονάδες μεταξύ όσων δηλώνουν απολύτως βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν. Οι Δημοκρατικοί είναι επίσης πολύ πιο πιθανό από τους Ρεπουμπλικανούς να πουν ότι η ψήφος αυτό το φθινόπωρο είναι πιο σημαντική από προηγούμενες ενδιάμεσες εκλογές (73% έναντι 52%), μια μεταβολή σε σχέση με το 2022, όταν τα κόμματα ήταν περίπου ισοδύναμα σε αυτό (72% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών έναντι 68% των Δημοκρατικών).

Το χάσμα στον ενθουσιασμό εξηγείται εν μέρει από μια διάσπαση στη βάση του Τραμπ. Οι Ρεπουμπλικανοί που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA είναι πιο πιθανό (77%) να δηλώσουν ότι είναι απολύτως βέβαιοι πως θα ψηφίσουν, σε σύγκριση με το 59% της μικρότερης ομάδας των μη-MAGA Ρεπουμπλικανών. Εν τω μεταξύ, το 79% όλων των αυτοπροσδιοριζόμενων Δημοκρατικών δηλώνουν ότι είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν.

Υπάρχει επίσης διάσταση ως προς το πώς τα μέλη των δύο κομμάτων αντιλαμβάνονται τη σημασία των εκλογών του Νοεμβρίου. Περίπου 6 στους 10 Δημοκρατικούς λένε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι «πολύ πιο σημαντικές» σε σύγκριση με προηγούμενες, ενώ το 35% των Ρεπουμπλικανών βλέπει την ίδια σημασία. Μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA Ρεπουμπλικανοί, το 41% λέει ότι η επερχόμενη ψηφοφορία είναι πολύ πιο σημαντική από προηγούμενες εκλογές, με το 20% των μη-MAGA Ρεπουμπλικανών να συμφωνεί.

Αστάθμητοι παράγοντες

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα, τα ευρήματα αυτά δεν αποτελούν ακριβείς δείκτες για το πώς θα εξελιχθούν οι εκλογές, και μια ποικιλία παραγόντων θα μπορούσε να προσθέσει αβεβαιότητα στο πολιτικό έτος.

Ένας από αυτούς είναι οι συνεχιζόμενες μάχες για τον επανακαθορισμό εκλογικών περιφερειών και ποιο κόμμα, αν κάποιο, θα ωφεληθεί τελικά από την αναδιάταξη των ορίων των εκλογικών περιφερειών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την Τετάρτη ότι η φυλή δεν μπορεί να αποτελεί παράγοντα στον καθορισμό αυτών των ορίων, πλήγμα για τον Νόμο περί Δικαιωμάτων Ψήφου και ώθηση για ορισμένες πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς να επαναχαράξουν περιφέρειες ώστε να εξαλείψουν εκπροσώπους μειονοτήτων και να δώσουν στο κόμμα πλεονέκτημα.

Ρεπουμπλικάνοι εναντίον Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν ορισμένα κέρδη στην αντίληψη του κοινού για το ποιο κόμμα είναι πιο αξιόπιστο στη διαχείριση ορισμένων σημαντικών ζητημάτων — ακόμη ένας δείκτης των μεταβαλλόμενων προοπτικών των Ρεπουμπλικανών. Το σημαντικότερο κέρδος για τους Δημοκρατικούς ήρθε στην οικονομία.

Η νέα δημοσκόπηση δείχνει το κοινό να είναι μοιρασμένο, με 34% να λέει ότι εμπιστεύεται τους Ρεπουμπλικανούς, 33% να λέει ότι εμπιστεύεται τους Δημοκρατικούς και τους υπόλοιπους να λένε ότι δεν εμπιστεύονται κανέναν ή και τους δύο εξίσου. Όταν τέθηκε αυτό το ερώτημα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν διψήφιο προβάδισμα στην οικονομία.

Το άλλο ζήτημα στο οποίο οι Δημοκρατικοί έχουν κερδίσει σε εμπιστοσύνη είναι ο πληθωρισμός. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει το κοινό μοιρασμένο, αλλά το 2022, όταν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήταν στην εξουσία και αντιμετώπιζε αυξανόμενες τιμές, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν διψήφιο προβάδισμα. Το πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών στη μετανάστευση έχει μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό, πέντε μονάδες στην τελευταία δημοσκόπηση.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν μεγάλο πλεονέκτημα στην εμπιστοσύνη για τη διαχείριση της εγκληματικότητας, ενώ οι Δημοκρατικοί θεωρούνται πιο αξιόπιστοι στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και του κόστους ζωής στις ΗΠΑ (ελαφρώς καλύτερα για τους Δημοκρατικούς σε σχέση με τον πληθωρισμό).

Μεγάλος αριθμός Αμερικανών δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται «κανένα» πολιτικό κόμμα για τη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του 23% που το λέει αυτό για τη μετανάστευση, του 27% για την οικονομία, του 28% για την εγκληματικότητα και του 33% για τον πληθωρισμό. Μια οριακή πλειοψηφία (51%) δεν εμπιστεύεται κανένα κόμμα για τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης.

Τουρισμός πολυτελείας: Η επενδυτική έκρηξη, τα νέα 5άστερα και το Conrad 

Stream newspaper
ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Κόσμος 03.05.26

Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα: Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο - Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά

Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Στην Τουρκία 03.05.26

Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά - «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»

Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Κόσμος 03.05.26

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σήμερα το πρωί 03.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Κόσμος 03.05.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones

Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Ιράν: Στενεύουν τα περιθώρια – «Μια ανέφικτη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία», οι επιλογές Τραμπ
Κόσμος 03.05.26 Upd: 14:21

Ιράν: Στενεύουν τα περιθώρια – «Μια ανέφικτη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία», οι επιλογές Τραμπ

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως, ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
The Economist 03.05.26

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα

Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οικογένεια Μακρόν 03.05.26

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Κεσσές: Ο Βορίδης δεν είπε ότι παγιδεύτηκε με Predator ενώ ήταν υπ. Εσωτερικών – Τα θύματα προστατεύουν τους θύτες
Υποκλοπές 03.05.26

Κεσσές: Ο Βορίδης δεν είπε ότι παγιδεύτηκε με Predator ενώ ήταν υπ. Εσωτερικών – Τα θύματα προστατεύουν τους θύτες

Ο συνήγορος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, απαντά στον Μάκη Βορίδη που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης «θάψιμο» των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Δημογραφικό: Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις – Γιατί ο κόσμος «μικραίνει» πιο γρήγορα
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις - Τα στοιχεία που ανησυχούν τους ειδικούς

Από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τη Νότια Ευρώπη, οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον τις γεννήσεις, αποτυπώνοντας μια βαθιά δημογραφική μεταβολή που επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνικές δομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανατροπή της τάσης, αλλά η προσαρμογή των κοινωνιών σε έναν κόσμο που γερνά.

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Αιχμηρή τοποθέτηση 03.05.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;

Με αναφορά στην αποκάλυψη του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Τι ένοχη σιωπή είναι αυτή;», διερωτάται

Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση» που παρουσίασε, όπως είπε, ως «εθνική πρωτοβουλία»

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
«Εκλογές το συντομότερο» 03.05.26

Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητά «εκλογές το συντομότερο» απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague
Ηράκλειο: Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

