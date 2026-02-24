newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 06:50

Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα του Καπιτωλίου για να διακηρύξει μια «χρυσή εποχή» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη φτάσει. Όμως η πραγματικότητα είναι λιγότερο θριαμβευτική

Σύνταξη
Στις 21:00 τοπική ώρα (04:00 ξημερώματα Τέταρτης ώρα Ελλάδας), ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα εκφωνήσει την καθιερωμένη ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union Address) στο Καπιτώλιο. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις του προέδρου καθώς συνδυάζει απολογισμό της κυβέρνησης, παρουσίαση επιτευγμάτων και καθορισμό προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα.

Ο Τραμπ θα προσπαθήσει να πείσει τους ολοένα πιο δύσθυμους Αμερικανούς, όπως και τους εμπύρετους ρεπουμπλικάνους, πως η «χρυσή εποχή» που διαλαλεί έχει πλέον φτάσει, όμως η πραγματικότητα είναι λιγότερο θριαμβευτική: οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν φθορά, το Ανώτατο Δικαστήριο φρενάρει βασικές επιλογές του και οι ενδιάμεσες εκλογές προμηνύονται δύσκολες για τους ρεπουμπλικάνους.

Τραμπ: Αντιμέτωπος με μετωπικούς ανέμους

Αν οι τάσεις που υποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις και οι τοπικές εκλογές αναμετρήσεις επιβεβαιωθούν, η αμερικανική δεξιά θα χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου, θέτοντας εν αμφιβόλω τη συνέχεια της δεύτερης θητείας του μεγιστάνα.

Συνηθισμένος να κυβερνά ανεμπόδιστος αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος έχει πλέον μετωπικούς ανέμους, κι από εκεί που δεν το περίμενε ακόμη, όπως για παράδειγμα από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο.

Όταν θα εκφωνήσει, την πρώτη του «ομιλία για την κατάσταση της ένωσης» της δεύτερης θητείας του μπροστά και στα δυο σώματα της αμερικανικής εθνικής αντιπροσωπείας, τα εννιά μέλη του κορυφαίου οργάνου της δικαιοσύνης θα βρίσκονται στην πρώτη σειρά, μεταδίδει το ΑΠΕ με βάση τις αναφορές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έξι εξ αυτών μόλις αποδυνάμωσαν το βασικό οικονομικό και διπλωματικό του όπλο, ακυρώνοντας μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Κάτι που τους μετέτρεψε σε στόχο ad hominem επιθέσεων σπάνιας ακόμη και γι’ αυτόν σφοδρότητας.

«Θα είναι μακρά ομιλία», προειδοποίησε ο Τραμπ

«Θα είναι μακρά ομιλία, καθώς έχουμε τόσα πράγματα να πούμε», προειδοποίησε από χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.

Προσκάλεσε, την τελευταία στιγμή, την εθνική ανδρών χόκεϊ των ΗΠΑ, που μόλις κέρδισε το χρυσό, ελπίζοντας προφανώς να οικειοποιηθεί λίγη από τη νικηφόρα αύρα της.

Στο ημικύκλιο, οι ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας θα μετρήσουν τον αρχηγό τους, η αντιδημοτικότητα του οποίου δεν σταματά να αυξάνεται, αλλά δεν τολμούν να του αντιμιλήσουν, με λιγοστές και σπάνιες εξαιρέσεις.

Οι δημοκρατικοί

Οι δημοκρατικοί από την πλευρά τους θέλουν να πιστεύουν ότι η μνησίκακη και βίαιη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ –αυτή που τον οδήγησε, για δεύτερη φορά, στον Λευκό Οίκο– θα γυρίσει μπούμερανγκ στις midterms, τις βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας, παραδοσιακά δύσκολες για τον εκάστοτε εν ενεργεία αρχηγό του κράτους.

Επέλεξαν τη νέα κυβερνήτρια στη Βιρτζίνια, την κεντρώα Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, που εξελέγη πέρυσι διεξάγοντας πραγματιστική και συσπειρωτική εκστρατεία, για τον παραδοσιακό αντίλογο της αντιπολίτευσης στην προεδρική ομιλία.

Ιράν, Κούβα Ουκρανία, πληθωρισμός, απελάσεις μεταναστών

Σύμμαχοι κι αντίπαλοι των ΗΠΑ περιμένουν από την πλευρά τους από την ομιλία ενδείξεις για τις προθέσεις του απρόβλεπτου αμερικανού προέδρου όσον αφορά το Ιράν, την Κούβα, την Ουκρανία…

Ο μεγιστάνας έσπασε ρεκόρ τον Μάρτιο του 2025, εκφωνώντας πολιτική ομιλία εφ’ όλης της ύλης, με διάρκεια μιας ώρας και σαράντα λεπτών, ενώπιον του Κογκρέσου.

Έναν χρόνο αργότερα, δεν θεωρείται πολύ πιθανό ο πρόεδρος Τραμπ, ολοένα πιο ασυγκράτητος όταν παίρνει τον λόγο δημόσια, να προτιμήσει τη συντομία, ή να δείξει πρόθεση να αλλάξει πορεία.

Τι θα πει για τον πληθωρισμό, την υπ’ αριθμόν ένα ανησυχία των νοικοκυριών; Μα ότι έχει ήδη λύσει το πρόβλημα, ενώ θα υποσχεθεί γενναίες περικοπές φόρων.

Για τους δασμούς; ΄Ότι ούτε το Ανώτατο Δικαστήριο, ούτε το Κογκρέσο θα τον εμποδίσουν να προχωρήσει στην επιβολή νέων, καθώς τους θεωρεί συνώνυμους της αναγέννησης της βιομηχανίας και του δημοσιονομικού μάννα.

Για τις απελάσεις των μεταναστών χωρίς χαρτιά, με βαρβαρότητα που σοκάρει ολοένα περισσότερους; Η κυβέρνησή του μπορεί να έβαλε τέλος στις μαζικές εφόδους της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη (βόρεια) μετά τους θανάτους δυο διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, αλλά τίποτε δεν άλλαξε στην προσέγγισή του.

Τραμπ: Από το MAGA στην αμφισβήτηση

Σε όλα τα ζητήματα που ως πέρυσι του έδιναν πολιτική δύναμη, ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει την πολιτική πίστωση που του έδωσαν οι ψηφοφόροι, τουλάχιστον αν πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις.

Προκάλεσε εξάλλου οργή σε μερίδα της βάσης του, του κινήματος MAGA («Make America Great Again», «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»), εξαιτίας των δισταγμών του και των παλινωδιών του για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, του χρηματομεσίτη και σεξουαλικού εγκληματία με θύματα νέες και ανήλικες με τον οποίο είχε στενή φιλική σχέση στο παρελθόν.

Θύματα αυτού που πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης προτού δικαστεί θα βρίσκονται στο ακροατήριο–οι προσκλήσεις τους επιδόθηκαν, φυσικά, από δημοκρατικούς κοινοβουλευτικούς.

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη
Αυξάνονται οι πολέμιοι 24.02.26

Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη

Οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιβάλει ολική ή μερική απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στους δημόσιους χώρους και η αντιπαράθεση κορυφώνεται

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης
Στο 9,7% η Ελλάδα 24.02.26

Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης

Από την Κολομβία και τη Χιλή έως την Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Τουρκία, τα ποσοστά αποκαλύπτουν βαθιές πολιτισμικές διαφορές και νέες μορφές οικογένειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
