Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν τον προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση μεγάλου εύρους στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

«Ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα προτιμούσε να μη δει πόλεμο, όμως εάν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, είναι της άποψης ότι θα ήταν εύκολο να νικήσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της».

Η ανάρτηση Τραμπ:

Τόσο το Axios όσο και η Wall Street Journal μετέδωσαν ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους ότι μια στρατιωτική εκστρατεία ενάντια στο Ιράν θα μπορούσε να ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Ο Νταν Κέιν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πιθανότητα οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε μια παρατεταμένη σύγκρουση, όπως επισήμαναν δύο πηγές που επικαλείται το Axios.

H Wall Street Journal τονίζει ότι κι άλλα κορυφαία στελέχη του Πενταγώνου έχουν εκφράσει τις ίδιες ανησυχίες με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Είναι γνωστό ότι ο Κέιν επηρεάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεπώς η τοποθέτηση του αντιμετωπίζεται από τα δύο γνωστά μέσα ως ιδιαίτερα σημαντική.

Ο Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση

Όπως αναφέρει η WSJ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμη την τελική του απόφαση για το εάν και πώς θα πλήξει το Ιράν.

Πάντως, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται ιδιαίτερα στην παρουσία του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στη Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροπλανοφόρο έφτασε σήμερα στη Σούδα στην Κρήτη, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο και φωτογραφίες.