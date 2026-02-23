Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, και ενώ αναμένονται οι νέες συζητήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για «περίπλοκες και δύσκολες ημέρες».

Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε την Κυριακή για περισσότερες από τρεις ώρες για να αξιολογήσει τον κίνδυνο πολέμου με το Ιράν.

Σε ομιλία του στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, το βράδυ της Δευτέρας και μετά τις απειλές Τραμπ για «πλήγμα περιορισμένης έκτασης» σε βάρος του Ιράν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε για επαγρύπνηση.

Και απειλές…

«Διανύουμε πολύ περίπλοκες και δύσκολες ημέρες (…) Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», είπε. Παράλληλα, επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, λέγοντας:

«Αν οι αγιατολάδες διαπράξουν ίσως το σοβαρότερο λάθος στην ιστορία τους και επιτεθούν στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε στην ομιλία του ότι οι προσωπικοί του δεσμοί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και εκείνοι μεταξύ των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και του αμερικανικού στρατού, δεν ήταν ποτέ καλύτεροι.

Λίγο νωρίτερα, η Τεχεράνη προειδοποιούσε ότι σε περίπτωση που υπάρξει αμερικανικό πλήγμα, οποιασδήποτε έντασης, ακόμη και «περιορισμένο», θα την ανάγκαζε να απαντήσει «με δριμύτητα».

Αμερικανικά αεροσκάφη στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού είχαν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ. Επίσης, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford βρίσκεται στη ναυτική βάση της Σούδας, στην Κρήτη, καθ’ οδόν για τη Μέση Ανατολή.

Κρίσιμες διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, η κυβέρνηση του Ισραήλ θεωρεί τον επόμενο γύρο των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη «κρίσιμο σημείο». Οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα του Ομάν. Το Ομάν έχει διευκολύνει για τις προηγούμενες συζητήσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.