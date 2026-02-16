Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Φλόριντα τον Δεκέμβριο ότι θα υποστηρίξει τις ισραηλινές επιδρομές στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, μετέδωσε χθες Κυριακή το αμερικανικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο δύο καλά ενημερωμένες πηγές (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Νετανιάχου).

Δύο μήνες αργότερα, το CBS News πληροφορήθηκε ότι εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ ανώτερων στελεχών του αμερικανικού στρατού και της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών έχουν αρχίσει να εξετάζουν την πιθανότητα υποστήριξης ενός νέου γύρου ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εξετάζουν την πιθανότητα υποστήριξης ενός νέου γύρου ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν

Οι αμερικανικές συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί λιγότερο στο αν το Ισραήλ θα μπορούσε να ενεργήσει και περισσότερο στο πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εναέριου ανεφοδιασμού για ισραηλινά αεροσκάφη και του λεπτού ζητήματος της εξασφάλισης άδειας πτήσης από χώρες κατά μήκος της πιθανής διαδρομής, δήλωσαν δύο άλλοι αμερικανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα.

Δεν είναι σαφές ποιες χώρες θα χορηγούσαν άδεια υπερπτήσεων στις ΗΠΑ για ανεφοδιασμό ισραηλινών αεροσκαφών σε μια πιθανή επίθεση. Η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά του Ιράν ή ιρανικές επιθέσεις κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες συνομιλίες εντός του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας συνέπεσαν με μια ορατή επίδειξη δύναμης από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν.

Δεύτερο αεροπλανοφόρο

Την Πέμπτη, το CBS News ανέφερε ότι δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford και ο στολίσκος πολεμικών πλοίων του, θα αποσταλούν στη Μέση Ανατολή, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με μια ήδη σημαντική αμερικανική παρουσία.

Ολα αυτά συμβαίνουν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν αύριο έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη, σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε συμφωνία που θα αποτρέψει τον πόλεμο.